Chaque année, la mode nous réserve son lot de surprises. Le poncho fait son grand retour sur le devant de la scène. Vous pensiez que cette pièce était passée de mode, pourtant cet hiver, le poncho allie confort et élégance. Il convient de bien l’associer. On porte facilement le poncho pour rester au coin du feu, mais on opte pour cette pièce pour sortir, pour aller au bureau. Outre son côté cocooning, le poncho est chic.

Vous avez besoin d’un vêtement chaud et confortable

Avec le retour du froid, des températures négatives, il convient de s’habiller chaudement, mais avec style. Cette saison, le poncho fait son come-back. Vous n’avez pas pu passer à côté de cette pièce, il est dans toutes les vitrines. L’effet matelassé est aussi une grande tendance cet hiver. On trouve de très jolis modèles à des prix tout doux, 49,95 euros. Alors, n’attendez plus, laissez-vous tenter par ce vêtement. Il faut absolument avoir un poncho dans son dressing. Le poncho à franges est très original. Il se porte avec un jean flare pour un look de tous les jours. Pour un effet plus sophistiqué, associez-le à une jupe. Pour adopter la mode de cet hiver, misez sur le poncho pour sortir, pour une escapade en pleine nature. L’immense atout de ce vêtement, c’est qu’il peut être porté par toutes les morphologies.

Blottissez-vous à l’intérieur

Avec un poncho, vous allez immédiatement vous sentir réconfortée, stylée. Le poncho était à l’origine porté par les habitants d’Amérique du Sud. Par sa couleur, ses motifs, ses ornements, on pouvait savoir à quelle tribu appartenait la personne. En Europe, le poncho en laine en tant que vêtement est apparu au XXe siècle. Qu’il soit large, avec un col roulé, orné de franges, avec ou sans manche, avec des boutons, le poncho est désormais la pièce à avoir dans le dressing. Pour éviter les fashions faux-pas, ne portez pas le poncho avec un pantalon large, un pull oversize. Pour le sac, oubliez la chaîne à bandoulière, préférez un modèle porté à la main afin de ne pas faire de l’ombre au poncho. Vous voulez être chic avec un poncho, optez pour un chapeau en feutre. Il va ajouter de l’élégance à l’ensemble de la tenue. Inspiré d’une mode ethnique, le poncho se hisse au premier rang des mailles incontournables de cet hiver.