Lorsque vous envisagez un collier pour la Saint-Valentin, la première chose qui vient à l’esprit pour la plupart d’entre nous est une chaîne avec un pendentif en forme de cœur. Certains diront que c’est cliché, d’autres que c’est classique. Néanmoins, c’est un type de collier volontairement choisi pour ce jour et ce n’est guère surprenant. Cependant, si nous réfléchissons plus profondément, nous arriverons à la conclusion qu’il n’existe pas de collier de la Saint-Valentin. Si vous souhaitez faire plaisir à votre proche et exprimer vos sentiments, vous devez avant tout vous laisser guider par les goûts et les préférences de votre partenaire. C’est certainement une meilleure idée que de suivre la mode ou les stéréotypes actuels. La femme bien-aimée appréciera sûrement le fait que lors du choix d’un cadeau, nous avons essayé de connaître ses goûts et son style et elle sera plus heureuse de porter des bijoux qu’on lui a offert. Alors apprenons à connaître les types de colliers proposés par les bijouteries.

Colliers pour les occasions spéciales

Si vous souhaitez acheter à votre partenaire un collier prénom assorti aux tenues de soirée, privilégions l’or et les pierres précieuses. Les colliers en or pour femmes ont toujours l’air élégant. Selon les préférences de la partenaire, on pourra choisir un collier princesse, qui sera un bijou efficace pour les femmes qui apprécient la simplicité et en même temps comme de beaux accessoires pour les robes du soir. Le collier n’est pas long, tombe légèrement sous le cou et a une forme ronde. Il est souvent serti de pierres précieuses ou d’oxydes de zirconium cubiques et selon leur quantité, il sera parfait pour un style de soirée uniquement, ou il peut également être utilisé pour une tenue élégante de tous les jours.

Des bijoux élégants au quotidien

Les colliers portés pour les styles décontractés sont généralement plus délicats et beaucoup plus modestes que ceux du soir. Un type populaire d’un tel collier a longtemps été le soi-disant « des célébrités », c’est-à-dire de fines chaînes avec plusieurs plaques minces de formes diverses disposées dessus. Ces colliers sont courts et de forme ronde, ils se disposent à la hauteur des clavicules, les mettant magnifiquement en valeur. La sélection de pendentifs est énorme, on peut trouver des signes d’infini, des cœurs, des étoiles et des formes géométriques. Ces colliers sont disponibles en versions or et argent, mais elles sont particulièrement belles quand ils sont en or. Ce type de chaîne s’adapte à pratiquement tous les types de décolleté et à une variété de styles, et grâce à la longueur réglable, il est facile de faire correspondre la taille.

Un autre genre de collier délicat, qui peut être combiné avec succès avec des vêtements de tous les jours est un pendentif, c’est-à-dire une chaîne, à laquelle nous ajoutons un pendentif. Les pendentifs sont des bijoux populaires depuis des années et qui offrent la possibilité de combiner, ce qui ne se démodera certainement pas avant longtemps. Pour les femmes qui aiment se démarquer, choisissez une chaîne plus épaisse avec un gros pendentif. Pour les femmes qui aiment le minimalisme, il est préférable d’acheter une chaîne fine et un pendentif très délicat.