Malgré le flux et le reflux des tendances saisonnières, les robes à fleurs restent un incontournable de la garde-robe. Fiable, intemporelle et chic, la robe florale apparaît partout, du travail aux mariages. Nous explorons la façon de styliser et d’accessoiriser les fleurs en toute occasion.

Rompez avec les couleurs unies et les tons neutres de votre garde-robe de travail avec une robe midi à fleurs. Conseil : une robe fleurie est notre style préféré pour le travail. Une robe midi avec une ceinture à la taille est une option toujours tendance qui promet un look sophistiqué. La meilleure partie des robes à fleurs pour le travail ? Elles sont Trans saisonnières. Nous adorons associer une robe midi à fleurs à des mules pendant les mois chauds et à des bottes en hiver.

Robe fleurie en weekend

Lorsque vous choisissez une robe à fleurs pour le week-end, notre meilleur conseil est d’opter pour un style que vous pouvez habiller avec facilité. Une minirobe de style patineuse est idéale pour tous les projets du week-end, d’un café rapide à un brunch d’anniversaire. Optez pour des manches longues avec une mini-jupe à volants pour une touche tendance. Apporter des fleurs en hiver se fait sans effort avec une robe longue fleurie vintage. Pour une robe d’été, des fleurs subtiles dans des tons blush et neutres sont intemporelles. Associez-les à des baskets blanches et à une veste en cuir pour un look décontracté, ou préparez votre look pour un brunch d’anniversaire avec des talons bas et des boucles d’oreilles tombantes.

La robe fleurie mariage

Une robe longue à fleurs est la robe parfaite pour un mariage. Recherchez des styles qui intègrent des caractéristiques intemporelles comme des détails froncés et un corsage ajusté, ainsi que des accents modernes comme une fente sur le devant et un décolleté plongeant. Accessoirisez votre robe florale avec une pochette rigide et des talons aiguilles. Rassemblez vos cheveux en un chignon bas pour un glamour discret.

Robe de soirée fleurie

Lors de votre prochaine fête, faites tourner les têtes avec une mini robe à fleurs de style portefeuille. Un design plissé et des manches courtes sont les tendances à connaître lorsqu’il s’agit de la robe de soirée parfaite. Une minirobe cache-cœur est polyvalente et peut être portée aussi bien comme robe de cocktail, robe de soirée ou robe d’été. Coiffez votre mini robe à fleurs vibrantes d’accessoires étincelants et d’un sac à main.

La robe floral est de plus en plus tendance après chaque années, on èsprere que ce guide vous aideras a choisir la robe parfaite pour vous !