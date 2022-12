Au-delà des cadeaux, de la préparation des repas, quelle tenue porter pour les réveillons de fin d’année ? Les paillettes sont-elles obligatoires ? La petite robe noire est-elle indispensable ? Quelles chaussures adopter, faut-il porter une jupe, un pantalon, du noir ? Pour le réveillon, on ose souvent le look scintillant, la robe à sequins, les collants lamés, la veste à paillettes.

Les strass attirent les regards pour les fêtes

Pour ce qui est de la coupe des vêtements, choisissez toujours celle adaptée à votre morphologie. On évite les collants de couleur chair, c’est un fashion faux pas. Le noir est indétrônable tout comme le doré, l’argent. On zappe les pièces rouges et vertes, cela vous évitera de vous fondre dans le décor. Pour choisir une tenue festive, pas plus de trois teintes. La couleur chair densifie les formes, le noir affine la silhouette. Les escarpins restent des classiques, mais si vous avez peur de ne pas pouvoir tenir toute la soirée sur des talons trop hauts, optez pour une jolie paire de chaussures basses, des bottines de couleur. Pas de chaussures qui dévoilent les orteils et les coutures des collants.

Des astuces pour sublimer la tenue

Les bijoux sont incontournables. Ils apportent un maximum de lumière. Sautoirs, bracelets, boucles d’oreilles, broches, bagues, à vous de faire les bonnes associations, celles qui vous mettront en valeur. Les bijoux de tête sont très tendance et c’est un bon moyen pour faire scintiller sa chevelure. Vous n’avez pas de tenue pour les fêtes de fin d’année, pas de panique, on peut la louer. Pourquoi ne pas choisir une tenue de créateur pour cette soirée spéciale ? On trouve en ligne de très belles propositions pour des prix très attractifs. La combine marche aussi pour les accessoires. Le maquillage, ne le négligez pas.

Vous pouvez pour cette soirée utiliser des fards pailletés. Il est important de faire une distinction entre Noël et le jour de l’an. La tenue de Noël sera plus chic, non sexy. Pour le Nouvel An, optez pour plus de fantaisie. Les sequins, les paillettes ne sont pas votre tasse de thé. Vous pouvez composer un look avec une jupe en tulle, une robe en dentelle ou un ensemble pantalon avec un top en soie. À vous de trouver la bonne tenue pour attendre le père Noël, la nouvelle année.

Cadeaux de Noël, Pixabay – chao-ye