La tenue parfaite pour porter des boots !

Lorsque vous êtes face à votre dressing alors que vous venez de vous réveiller, vous avez des difficultés à trouver la meilleure tenue. Nous vous proposons donc quelques astuces qui devraient vous aider alors que l’hiver est de retour. Il faut donc ranger les tenues automnales et les petites chaussures puisque les boots pour femme sont à privilégier. Bien sûr, le fashion faux pas est vite arrivé, il serait dommage d’entacher votre look à cause de mauvais choix.

La tenue parfaite pour tous les jours

Lorsque le week-end se profile à l’horizon, vous rêvez d’une tenue décontractée afin de vous dorloter sur votre canapé en regardant les vidéos en streaming. Toutefois, les tenues pour le travail demandent un peu de rigueur, mais vous n’êtes pas contraint d’adopter un tailleur. En effet, certaines astuces permettent d’avoir du style, d’être élégante avec des pièces classiques. Le choix des boots est primordial. Optez pour une semelle plate si vous vous déplacez toute la journée, vous prenez soin de vos jambes. Pour allonger ces dernières et affiner votre silhouette, optez pour un talon de quelques centimètres et carré.

Le slim est à proscrire puisque certaines femmes n’apprécient pas la sensation, vous avez l’impression d’étouffer alors que la coupe est trop proche du corps.

Plusieurs produits ont la cote pour les jeans à savoir le Boyfriend ou encore le Mom, et même le Regular.

Choisissez un jean bleu si vous avez des chaussures noires ou un jean noir si vous avez des chaussures marron, cela permet de jongler avec les contrastes.

Pour le travail, la chemise peut être de rigueur, vous pouvez l’agrémenter d’une cravate ou d’un simple gilet, voire d’un pull avec un col en V.

La blouse à manches longues accompagnée d’un gilet avec des mailles plus ou moins épaisses sera aussi idéale. En fonction de votre activité, vous devez être à l’aise, oubliez les vêtements qui ont tendance à vous serrer. Sinon, prenez une taille supplémentaire !

Les boots se conjuguent aussi avec des robes

Si la version bohème est idéale en été ou au printemps, optez pour une robe en laine assez proche du corps qui s’arrêtera au niveau des genoux. Prenez des collants noirs pour avoir bien chaud, les motifs et les impressions sont aussi de la partie pour dynamiser une telle tenue. Prenez dans ce cas des boots pour femme avec des talons carrés. Les versions pointues sont difficiles à utiliser au quotidien. Vous aurez ainsi une tenue décontractée, mais totalement compatible avec votre travail.