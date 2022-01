Les chaussures homme Nike font tellement partie de la mode de tous les jours qu’il est possible de les porter presque partout. Personne n’est surpris par des sneakers au bureau ou portées avec un pantalon chino. Pas étonnant – après tout, les chaussures de sport se distinguent par un design unique qui offre un grand potentiel. Vérifiez comment l’utiliser avec des styles de tous les jours.

Modèles Nike intemporels, lesquels valent la peine d’être achetés ?

Saviez-vous que les chaussures Nike les plus populaires ont 50 ans ou plus ? Les modèles des décennies précédentes nous accompagnent à ce jour et sont en même temps les plus achetés. Nike Air Force 1 homme vient au premier plan. Ce sont les premières chaussures avec des coussins de rembourrage spéciaux qui ont ouvert la voie à d’autres modèles. Un autre modèle de style rétro est la Nike Cortez – littéralement unique en son genre. Les chaussures de la série Nike Air Max ont également des coussins d’amorti, et le classique est l’Air Max 90, disponible en différentes couleurs. Les plus jeunes best-sellers, avec un design complètement différent, mais tout aussi avancés technologiquement sont Nike Tanjunen tissu spécial. Ils sont extrêmement légers. A une époque, les baskets Nike Huarache au design futuriste faisaient un vrai buzz.

Idées de design pour les baskets Nike blanches : peut-on les porter avec tout ?

Les chaussures Nike blanches sont indéniablement le choix le plus populaire en matière de couleurs. Ils introduisent un élément de fraîcheur et de propreté dans le style, donnant à l’ensemble un aspect propre. On les porte volontiers avec des vêtements noirs, sur lesquels le blanc se distingue fortement et contraste de manière intéressante. Il peut également équilibrer un style très coloré. Les baskets blanches fonctionnent bien dans le style décontracté, car elles sont si simples, elles peuvent facilement être combinées avec d’autres vêtements et remplacer ainsi les chaussures classiques nouées.

Chaussures de sport Nike en version casual pour les hommes stylés

Les styles décontractés avec des sneakers seront parfaits pour le bureau ou un déjeuner élégant en ville. Cependant, il vaut la peine de trouver un équilibre entre le style sportif des chaussures et les vêtements élégants. Une combinaison pantalon chino, veste et t-shirt sera une bonne idée. Le T-shirt sera une référence sportive aux chaussures, et le pantalon et la veste ajouteront du style. Dans une autre version, vous pouvez vous offrir un polo ou une simple chemise en coton. Une proposition intéressante et élégante sera de porter des baskets avec un pantalon simple, un pull avec col roulé et un manteau.

100% streetwear : des styles sportifs originaux avec des chaussures Nike

Le streetwear est ce qu’on appelle la mode de la rue, c’est-à-dire un style qui permet de se sentir à l’aise. Il est basé sur des vêtements de sport, et s’inspire en même temps de diverses tendances, grâce auxquelles certains looks sont vraiment uniques. Les chaussures Nike pour homme s’intègrent parfaitement dans le streetwear. On les porte avec des survêtements tendance ou des pantalons de joggings avec un t-shirt et un katana en jean. Le streetwear aime la tendance oversize, où la taille des pantalons et des t-shirts est plus large. Les pantalons larges et amples s’adaptent parfaitement aux chaussures massives. Les chaussures Nike Huarache ou les chaussures massives Nike Air Max ou Nike Air Force fonctionneront particulièrement bien dans ce cas.