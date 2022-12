Chaque matin, la même routine revient, comment s’habiller pour affronter la journée quand on ne sait pas s’habiller ? Si vous avez du mal à trouver l’inspiration face à votre dressing, le premier critère à prendre en compte, c’est la météo. Privilégiez une tenue qui s’accordera avec votre emploi du temps, les intempéries. Tentez d’allier praticité, élégance, style. On ne s’habille pas de la même façon lorsque l’on va au bureau, en soirée, quand on reste à la maison. Un jour ou l’autre, on s’est tous retrouvés devant son dressing grand ouvert sans savoir quoi mettre.

Comment s’habiller quand on ne sait pas s’habiller : on mise sur les classiques

Que l’on soit un homme, une femme, s’habiller chaque matin est indispensable. Il convient donc de trouver la tenue adaptée à la situation. Pour aller au travail, on opte pour le traditionnel, les intemporels, le jean, la jupe, le costume pour les hommes. Pour une soirée, on privilégie une tenue plus habillée, plus en adéquation avec le thème. On n’hésite pas à mettre une tenue qui met la silhouette en valeur. Aujourd’hui, les hommes s’intéressent de plus en plus à leur apparence. Ils choisissent avec plus de minutie la tenue qui va les accompagner tout au long de la journée. Préparer ses vêtements la veille est un bon plan. Cette méthode dite cartable que les parents imposent aux enfants est aussi d’actualité pour les adultes. En optant pour cette technique, vous obtiendrez un résultat optimal et l’ensemble sera harmonieux.

Privilégier les valeurs sûres

Pour savoir comment s’habiller, vous devez prendre en considération les contraintes qui vont jalonner votre quotidien. Pour le bureau, le pantalon avec une blouse fluide, des talons et une veste de tailleur conviendront parfaitement. Les basiques de la garde-robe sont de précieux alliés lorsque l’on ne sait pas quoi mettre le matin. Ce sont à la fois des pièces simples, efficaces. Pour les femmes, une jupe crayon, des collants opaques, un jean parfaitement coupé, pour les hommes, un costume, des chaussures bien cirées restent des intemporels. Ces valeurs sûres vous aideront à créer une variété de looks. Les accessoires sont aussi très importants, à vous, de les coordonner avec votre tenue. Un simple bijou peut sauver une tenue trop fade. Un dressing bien rangé vous aidera à savoir comment vous habiller le matin, pour une occasion particulière. C’est un précieux gain de temps.