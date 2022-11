Toutes celles qui suivent la mode de très près savent quelles pièces seront incontournables cet hiver. Les couleurs stars sont sans contexte, le rose, le rouge, le marron, le lilas, le vert. Le sac porté au bout des doigts, les bijoux XXL, la casquette, la cagoule, les ceintures restent des accessoires indispensables. Le velours, le tweed, le cuir, les perles, les textures popcorn, la dentelle sauront dans bien des dressings.

Tendances de la mode : on choisit un manteau XXL

Cet hiver, on affronte le froid avec un manteau qui ne passe pas inaperçu. Fini les manteaux passe-partout, on opte pour des modèles oversize, en fausse fourrure façon Cruella d’enfer. Cet hiver, on s’emmitoufle dans un manteau qui fait deux fois notre taille. Les stylistes se sont mis d’accord pour dire que le marron serait la couleur de l’hiver 2022. On aime le total look. Le marron va-t-il détrôner le noir ? La casquette est à nouveau tendance cet hiver, elle sera de toute évidence sur bien des têtes pour affronter le froid. La cagoule est aussi très à la mode. Elle a déjà conquis la tête des plus averties. Elle vient compléter un look classique et elle vous tiendra bien au chaud.

Et si on osait le rose ?

Le noir reste la couleur phare de l’hiver, indémodable, chic, élégant, il se marie à tous les styles, à toutes les morphologies. Cet hiver pourtant, le rose pourrait bien lui faire de l’ombre. Il faut seulement oser porter cette couleur rafraîchissante. Brassière, jupe, sacs, manteaux, escarpins, on joue la carte de l’originalité, le rose va vous donner du panache. Pour ce qui est des chaussures, les cuissardes font leur grand retour. Elles montent largement au-dessus des genoux.

On les porte avec une robe, une jupe, un jean. On les choisit en cuir, en vernis noir ou coloré. Assumez votre côté sexy et chaussez des cuissardes. Le détail mode qui est le plus tendance cet hiver, ce sont les franges. On les aime sur les vêtements, les chaussures, les sacs. Pour finir un look, les bijoux restent des pièces incontournables. Les bracelets font partie des pièces phares cet hiver. On aime l’accumulation de bracelets XXL. Cet hiver, il y en a pour tous les goûts.