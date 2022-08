Optez pour une parfaite longueur de collier

Vous êtes tombé sous le charme des perles de culture, mais vous ne savez pas comment les mettre pour rester à la mode. Pour porter les colliers de perles de culture et demeurer à la mode, vous devez respecter quelques règles simples. Découvrez ici 3 astuces pour y arriver comme des professionnels de la mode.

Même si vous choisissez votre parure dans une collection de bijouterie de luxe Inspirations, un collier de perles peut avoir différentes longueurs. Pour donc éviter de faire des erreurs lors de l’achat, retenez que le collier de perles ras-de-cou, d’environ 35 à 40 cm, s’harmonise idéalement avec des tenues en col V et des décolletés. Il est aussi parfait pour des événements formels que décontractés.

Si vous êtes plutôt un amoureux des bijoux intemporels, un collier de perles blanches agrémenté de perles de Tahiti ou d’eau douce est un excellent choix. Il apporte une touche majestueuse sur une robe de soirée ou bien encore sur un pull décontracté.

Par ailleurs, si le sautoir en perle ou le long collier de perles est votre bijou de préférence, retenez que ce type d’accessoire de mode fait partie des tendances. Vous pouvez toujours le porter sur une robe cocktail noire à col roulé. Mais prenez le soin de faire quelques longues rangées de perles pour attirer l’attention.

Adoptez le bon type de perles de culture

Il existe une panoplie de modèles de perles de culture. Vous devez faire une sélection selon vos goûts et les tendances du moment pour rester à la mode. Les colliers de perles d’eau douce s’accommodent de façon harmonieuse aux tenues décontractées et formelles. Vous pouvez donc choisir entre les colliers de perles lavande, pêche ou multicolores pour valoriser la couleur de votre peau.



Pour conférer une allure plus exotique à votre habillement, vous pouvez opter pour un collier de perles de couleur blanc argenté. Un tel bijou offre un look chic et moderne à votre vêtement. Le plus important est d’éviter les perles traitées de façon artificielle.

Définissez le style de bijou que vous souhaitez porter sur vous

Si vous adorez les colliers avec des aspects amusants, les bijoux de perles baroques sont de véritables alternatives. Ils ont une forme irrégulière et conviennent bien à tous les styles vestimentaires. En plus, vous pouvez les porter chaque jour.

Mais pour un look féminin plus sublime et magnifique, n’hésitez pas à vous tourner vers un collier de perles naturelles avec diverses pièces. Un bijou de perles conçu avec des perles d’Akoya, des perles de mers du Sud et des perles de Tahiti est un excellent choix.