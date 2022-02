Les carences nutritionnelles en termes de vitamines, d’oligo-éléments et de minéraux qui constituent la structure du cheveu affectent non seulement l’aspect des cheveux mais aussi lorsque le manque de nutriments entraine le déclin de la santé des cheveux.

Cela donne un aspect terne aux cheveux et peut même les faire tomber, c’est pourquoi il est primordial d’avoir une bonne alimentation. Il est important de connaître les nutriments qui aideront à embellir vos cheveux et à avoir un cuir chevelu sain. Ce sont des minéraux tels que le soufre, le cuivre, le fer, le magnésium, le silicium, l’iode et le zinc, qui, avec les vitamines pour les cheveux et les ongles telles que A, B6 et B12, les protéines, la biotine et l’acide folique, constituent les nutriments les plus courants.

L’importance des vitamines pour des cheveux sains

Il faut tenir compte du fait que suivre un régime alimentaire déséquilibré dans lequel les différents nutriments ne sont pas obtenus, est une raison plus que suffisante pour que les cheveux en subissent les conséquences.

Il ne faut pas oublier que la beauté des cheveux commence de l’intérieur, donc pour qu’ils restent forts, doux et brillants, il est conseillé d’ingérer des nutriments, que l’on peut trouver dans les vitamines fortifiantes conçues pour prévenir la chute des cheveux.

De plus, de nombreux traitements trouvent leur origine dans les vitamines contre la chute des cheveux contenant des ingrédients naturels permettant de renforcer les cheveux et qui sont largement commercialisées aujourd’hui comme dans le Centre Clauderer .

L’appauvrissement en vitamines peut entraîner une alopécie

Il est tout à fait vrai qu’une carence en vitamines peut générer ou être la cause principale d’une perte de cheveux.

Cette situation a toutefois un côté positif puisque ce type d’alopécie générée par un manque de vitamines peut être inversé en peu de temps, simplement en équilibrant sa manière de se nourrir et en consommant des compléments alimentaires.

Bien que l’alopécie soit généralement causée par différents facteurs tels que la génétique, les hormones, les infestations fongiques, entre autres, elle ne disparaîtra pas complètement, même si l’on consomme les meilleures marques de vitamines pour cheveux.

Vitamines nécessaires à la bonne santé des cheveux.

Les vitamines du groupe B sont nécessaires à la santé des cheveux, de la peau et des ongles. Elles améliorent la régénération cellulaire, ce qui contribue à la fonction métabolique pour utiliser les nutriments que nous ingérons.

Dans le même temps, elles améliorent la circulation sanguine et assurent une formation cellulaire idéale, ce qui se traduit par un renforcement de la peau, de nouveaux cheveux et une croissance des tissus, tout en favorisant la synthèse des protéines et en influençant le système hormonal.

Beaucoup de vitamines B sont connues parce qu’on les trouve souvent dans les aliments qui en sont enrichis ou dans certains produits.

Voici une indication des vitamines naturelles pour les cheveux et de leur fonction dans l’organisme :

– Vitamine B1 (Thiamine) ou vitamine anti-stress

La thiamine parvient à transformer les hydrates de carbone en énergie, ce qui permet d’éradiquer la chute des cheveux et de favoriser leur croissance.

Ces vitamines pour la croissance des cheveux se trouvent dans les aliments suivants : poisson, pistaches, asperges, graines, épinards et pois.

– Vitamine B2 (Riboflavine)

La riboflavine joue un rôle dans le processus de régénération cellulaire, dans la stimulation de la peau et dans la croissance des cheveux et des ongles.

Elle se trouve dans les aliments riches en protéines comme les œufs, la viande et le poisson, ainsi que les carottes, les noix et les produits laitiers

– Vitamine B3 (Niacine)

Il s’agit d’une vitamine fongicide, idéale pour lutter contre la dermatite capillaire, qui procure un effet antidépresseur, ainsi que pour réduire le cholestérol et éradiquer les toxines de l’organisme.

Elle est également impliquée dans le développement du collagène, d’où sa nécessité pour le bon fonctionnement des différentes cellules de la peau et des cheveux.

Elle permet également de stimuler la croissance des cheveux et d’éradiquer la probabilité de leur chute. La niacine se trouve dans les œufs, les produits laitiers, le céleri et la betterave.

– Vitamine B5 (acide pantothénique)

Il s’agit d’un ingrédient actif courant que l’on trouve dans les lotions capillaires, c’est pourquoi elle ralentit le processus qui conduit aux cheveux blancs, éradique la séborrhée et les pellicules.

Elle parvient également à favoriser la vitesse de croissance des cheveux en ralentissant leur chute. C’est notamment la vitamine parfaite pour une croissance rapide des cheveux. On la trouve dans le foie, la levure, le jaune d’œuf et le brocoli.

– Vitamine B6 (Pyridoxine)

Il s’agit de l’ingrédient responsable du développement des globules rouges qui assurent le transport de l’oxygène dans le sang et nourrissent également les follicules pileux.

Elle offre également une lutte très active contre la séborrhée. On la trouve dans les poissons gras, œufs, légumes secs et avocats.

Le collagène pour la croissance des cheveux

Le collagène est connu pour être une protéine générée par le corps de manière naturelle et est totalement nécessaire pour assurer la fermeté et l’élasticité de la peau et des muscles, ainsi que la solidité des os.

De cette façon, il renforce les cheveux, élimine l’apparition de pointes fourchues, prévient les cassures et, si cela ne suffit pas, il offre également une grande protection contre les pellicules.

Au fil des années, la production de collagène diminue, ce qui entraîne divers facteurs tels que des cheveux ternes, une perte de brillance et ils deviennent très fragiles et cassants, c’est pourquoi l’utilisation d’un supplément de collagène est recommandée.