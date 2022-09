Le choix des bijoux à porter se révèle un exercice plus ou moins complexe à cause de la large variété de bijoux existants. Cependant, la difficulté peut devenir moindre lorsque vous connaissez l’occasion pour laquelle vous devrez porter les bijoux ou lorsque vous possédez toute autre piste. Quels bijoux porter pour une soirée entre jeunes ? Découvrez ici l’essentiel à savoir à ce sujet.

Choisissez des bijoux fantaisie

Les bijoux fantaisie se révèlent des bijoux de choix à porter pour une soirée entre jeunes, et ceci pour diverses raisons. En premier lieu, ils sont pratiques pour accompagner tous les styles de tenues. Ils possèdent un aspect original qui incarne particulièrement bien l’esprit de la jeunesse et traduit toute son énergie. Les bijoux fantaisie existent en bracelets, colliers, bagues et pendentifs à choisir selon le goût et le sexe. Conçus à partir de matières différentes, ils prennent aussi différentes formes et couleurs à harmoniser selon le look de chacun.

La diversité des matières utilisées dans la conception des bijoux fantaisie permet de créer des pièces qui reflètent votre personnalité. Styles discrets ou élégants, avec des motifs floraux ou à l’effigie de la nature, les options existent en grand nombre. Vous pouvez aussi concevoir vous-même vos bijoux fantaisie en utilisant les accessoires nécessaires et des astuces DIY. En plus de sublimer votre tenue, les bijoux fantaisie restent accessibles à des prix bas. En effet, leur fabrication ainsi que les accessoires utilisés ne coûtent quasiment rien.

Arborer des bijoux vikings pour un look class

Issus de la culture viking, les bijoux vikings entretiennent depuis des lustres une réputation de motifs complexes. Ces derniers caractérisent l’esprit des vikings, connus comme un peuple féroce, inflexible qui inspirait à la fois de l’admiration et de la crainte à leur contemporain. Produits d’un savoir-faire audacieux, les bijoux vikings se veulent des parures idéales à arborer pour une soirée entre jeunes. Ils apporteront une touche authentique et quelque peu dramatique à votre look.

En outre, les bijoux vikings se démarquent par leur diversité. Parmi les plus courants, vous retrouverez les boucles d’oreilles ou les fermoirs de poignet fabriqués en argent ou en cuivre et généralement ornés de pierres précieuses. Ils se déclinent aussi en colliers talismans ou en pendentifs sous forme de marteau de Thor ou gravés du symbole Vegvisir. Les bracelets vikings quant à eux se forment très souvent de brins entrelacés de divers métaux comme l’argent.

Portez des bijoux gothiques

Si vous appréciez les styles rock et gothiques, vous ne devrez pas avoir du mal à trouver les parfaits bijoux à porter pour une soirée entre jeunes. Conçus principalement en argent, les bijoux gothiques arborent un aspect froid et peu lumineux qui fait toute leur originalité. Les bagues constituent le choix de bijoux le plus pratique, car ils comportent des motifs variés et des couleurs adaptées à tous les looks.