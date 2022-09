Les culottes menstruelles comme le nom l’indique sont des culottes qui se portent pendant les menstruations. Leur rôle est d’assurer votre protection et de vous éviter les gênes dues aux fuites. Sur le marché, il existe de nombreux modèles de culottes menstruelles, pour convenir à tous les goûts. Découvrez à travers cet article les avantages à choisir ce type de culottes.

Les culottes menstruelles : solution saine et écologique

Les culottes de règles sont certifiées par le label GOTS. Ce qui stipule que les fibres de coton utilisées pour leur fabrication proviennent d’une culture biologique. Ce type de label vous protège des allergies de la peau ou d’autres problèmes cutanées, à travers le respect des conventions.

De plus, ces labels pour assurer votre protection préconisent l’utilisation de matières sans produits chimiques. Pour vous procurer les culottes menstruelles, consultez le site sistersrepublic.com.

Les culottes menstruelles sont lavables et réutilisables

Contrairement au tampon, les culottes de règles peuvent être utilisées une centaine de fois. De plus, elles peuvent être portées de jour comme de nuit pendant 4 à 12 h, sans risque de mauvaises odeurs ni de fuites. Vous vous sentirez pleinement confortable, malgré les heures passées.

Néanmoins, il faut en prendre soin pour qu’elles puissent durer et maintenir leurs avantages dans le temps. Pour ce faire, rincez à l’eau froide et utilisez une lessive bio pour les laver. Toutefois, évitez de faire usage d’adoucissants qui peuvent endommager les fibres absorbantes.

Les culottes menstruelles sont pratiques et esthétiques

Oui, il est possible d’être sexy et confortable en étant en menstrues. N’est-ce pas un super avantage ? On croyait les culottes de règles dépassées, avec un design des années 50, mais il n’en est rien. Les culottes menstruelles sont coquettes et très pratiques. Il arrive même que certaines culottes dépassent nos attentes, en conciliant menstruation et glamour pendant plusieurs heures.

Les culottes menstruelles sont nettement économiques

Mis à part le côté écologie, l’un des plus grands avantages des culottes menstruelles est qu’elles sont très économiques. Le coût peut être relativement élevé à l’acquisition, souvent entre 15 et 19 € voire 28 €. Mais leur utilisation dure dans le temps.

Prenez le temps d’effectuer un calcul rapide et voyez les économies que vous réaliserez pendant des mois, comparativement à l’achat des tampons et serviettes à usage unique. Si vous l’entretenez correctement, il vous faudra juste deux pairs pour une bonne période.