Les sneakers sont devenues ces dernières années des accessoires incontournables. Elles sont la nouvelle obsession de bien des femmes. Elles ne sont plus réservées qu’au sport. On les adopte tout au long de la journée pour un look chic et décontracté. Quelle que soit l’occasion, on chausse une paire de baskets. Elles nous suivent partout, pour une soirée au resto, une balade entre amies, une journée au bureau.

Comment trouver la paire idéale de sneakers pour femme ?

Les baskets subliment la silhouette à condition de choisir la paire adaptée à sa morphologie. Lorsque l’on est petite, il faut prendre de la hauteur. Optez pour une paire de baskets avec ce que l’on appelle une plateforme. On gagne rapidement quelques centimètres. On évite les baskets montantes qui vont alourdir la silhouette. Choisissez des Puma X Buffalo, des Fila Disruptor, les Converse Run Star Motion. Vous êtes grande, pour mettre votre silhouette en valeur, privilégiez les baskets basses, une paire qui ne va pas vous tasser telles les Adidas Ozweego, les New Balance 327, les Air Jordan 1 Mild. Il est clairement important de bien choisir ses baskets. Si vous êtes mince, optez pour une paire qui va vous apporter un peu de volume. Les baskets blanches, à scratch, sont parfaites.

Certaines baskets ont le vent en poupe

Les modèles rétro comme les baskets montantes sont très tendance. Elles se portent toute l’année et même en hiver. Les baskets vous assurent un grand confort tout au long de la journée sans mettre de côté l’élégance. Avec un jean, une chemise ou un short pour un look casual chic, à vous de créer votre style avec la paire de baskets idéales. Pour une journée au bureau, une virée shopping, une balade en forêt, une soirée entre amis, en famille, les baskets vont satisfaire toutes les envies et elles vont s’adapter à la situation à condition de bien les choisir.

Très tendance, les baskets pour femmes se déclinent en de multiples modèles. Fantaisies, vintage, chic, de luxe, les femmes en quête de baskets à la mode n’auront que l’embarras du choix. Vous cherchez la paire qui saura vous rendre irrésistible, misez les baskets New Balance, les Adidas Superstar, les Walk’n Dior. La fourchette de prix varie de quelques dizaines d’euros à plus d’une centaine pour les plus recherchées. Les baskets ont le vent en poupe, les femmes les adorent.