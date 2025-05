Décès du rappeur WeRenoi à 31 ans après plusieurs jours de coma

Une disparition tragique qui secoue le monde du rap

Le rappeur WeRenoi, âgé de seulement 31 ans, est décédé après plusieurs jours de coma. Hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière le 16 mai 2025, l’artiste avait été admis dans un état critique à la suite d’une défaillance cardiaque. Cette nouvelle a secoué les réseaux sociaux, amplifiée par les révélations du blogueur Aqababe. Retour sur les événements marquants qui ont conduit à ce drame.

Tableau récapitulatif des événements

Date Événement 15 mai 2025 WeRenoi est absent de son showcase, hospitalisé en réanimation 16 mai 2025 Hospitalisation confirmée à la Pitié-Salpêtrière, état critique 17 mai 2025 Showcase à Lyon annulé, WeRenoi est dans le coma 17 mai 2025 Annonce de son décès après un nouvel arrêt cardio-respiratoire

Une succession d’événements tragiques

WeRenoi, de son vrai nom Jérémy Bana Owona, a grandi à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Il s’était fait connaître en 2021 avec son morceau « Guadalajara », qui avait rencontré un franc succès sur les réseaux sociaux. Cet élan lui avait permis de signer avec le label AWA, avant de poursuivre son ascension avec PLR Music, PGP Records et AllPoints.

Le 15 mai 2025, WeRenoi devait se produire en showcase. Son absence avait suscité l’inquiétude de ses fans, rapidement informés par le blogueur Aqababe de son hospitalisation pour un problème respiratoire. Les nouvelles se sont ensuite enchaînées : un état critique, un coma, puis finalement l’annonce de son décès le 17 mai, à la suite d’un nouvel arrêt cardio-respiratoire. Selon les informations recueillies, WeRenoi souffrait d’une hyperkaliémie (excès de potassium dans le sang) non régulée, qui avait dégénéré en CVID (Common Variable Immune Deficiency), un déficit immunitaire variable commun.

Une carrière prometteuse interrompue

WeRenoi travaillait activement sur la promotion de son troisième album, Diamant noir, sorti le 11 avril 2025. Le rappeur avait déjà collaboré avec des artistes de renom comme Damso, Aya Nakamura, SCH et Ninho. Ses concerts étaient très attendus, et son show prévu à l’Azar Club de Lyon le 17 mai devait marquer un moment fort de sa tournée.

Une communauté en deuil

Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien et de tristesse affluent depuis l’annonce de son décès. De nombreux fans, amis et artistes lui rendent hommage, saluant sa musique, son talent et sa personnalité unique. L’annulation de ses prochains concerts laisse un grand vide pour ses fans, qui espéraient le voir performer une dernière fois.

Une tragédie

La disparition soudaine de WeRenoi à seulement 31 ans marque un tournant tragique dans le paysage musical français. Cet artiste, qui avait su conquérir le cœur de milliers de fans, laisse derrière lui un héritage musical puissant. Son nom restera gravé dans les mémoires, rappelant le talent brut d’un rappeur parti trop tôt.