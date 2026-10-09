« Hija de la luna » : Naïma Chemoul et Kiko Ruiz en duo au Château de La Caze, le samedi 14 novembre à Peyrusse-le-Roc

Vous cherchez une sortie musicale qui change des grandes salles et des concerts formatés ? Hija de la luna réunit Naïma Chemoul et Kiko Ruiz pour un duo musical au Château de La Caze, à Peyrusse-le-Roc, le samedi 14 novembre 2026. Au programme annoncé : un voyage dans les répertoires hispaniques, entre musique espagnole, chants populaires et accents de flamenco. L’attrait de cette date tient aussi à son cadre patrimonial : on ne vient pas seulement écouter des chansons, mais vivre une soirée dans un lieu qui invite à ralentir. Les horaires, les modalités d’accès et les éventuelles informations de réservation ne figurent pas dans les éléments disponibles ; mieux vaut donc les vérifier auprès de l’organisateur avant de prendre la route. J’ai souvent constaté que les formats en duo laissent davantage de place aux nuances et aux respirations. C’est une promesse artistique séduisante, à condition de ne pas lui prêter un programme détaillé qui n’a pas été communiqué.

Hija de la luna au Château de La Caze : les informations pratiques

Le rendez-vous est fixé au samedi 14 novembre 2026, à Peyrusse-le-Roc, dans l’Aveyron. Le lieu annoncé est le Château de La Caze. Les informations disponibles confirment la présence de Naïma Chemoul et de Kiko Ruiz, mais ne précisent ni l’horaire ni le tarif.

Repère Information annoncée Spectacle Hija de la luna Artistes Naïma Chemoul et Kiko Ruiz Format Duo musical Date Samedi 14 novembre 2026 Lieu Château de La Caze, Peyrusse-le-Roc Horaire et tarifs À confirmer auprès de l’organisateur

Une date à noter avant de réserver

Le calendrier donne un repère simple : le 14 novembre 2026 tombe bien un samedi. La soirée met en scène deux artistes dans un cadre unique, mais les informations publiées ne permettent pas encore de confirmer le déroulé complet ni les conditions d’accueil.

Pour préparer une sortie, je conseille de vérifier les annonces de l’organisateur à l’approche de la date : accès au château, stationnement, ouverture des portes et billetterie. Les grands rendez-vous suivent souvent des circuits de réservation précis, comme le montre ce guide pratique consacré à la billetterie d’un concert. Ici, le plus utile reste de s’en tenir aux renseignements propres à l’événement de Peyrusse-le-Roc.

Naïma Chemoul et Kiko Ruiz : un dialogue entre les cultures musicales

Naïma Chemoul est présentée comme une chanteuse française aux racines marocaines et séfarades, installée en Occitanie. Son projet Espagnes imaginaires, Hija de la luna puise dans les chansons hispaniques et dans des souvenirs familiaux, avec une ouverture sur les cultures méditerranéennes.

Kiko Ruiz la rejoint pour cette date en duo. Cette formule peut donner aux voix et aux instruments une proximité particulière : moins d’arrangements à l’avant-plan, davantage d’attention portée au rythme, au timbre et aux échanges sur scène. Dans mes années de reportage, j’ai souvent vu un public se laisser surprendre par une mélodie familière réinterprétée avec une couleur nouvelle. C’est précisément là que le flamenco et les traditions populaires trouvent leur force : dans le contraste entre mémoire et interprétation vivante.

Un répertoire hispanique sans promesse excessive

Les éléments communiqués évoquent les chansons des mondes hispaniques et les inspirations de la création de Naïma Chemoul. Ils ne donnent pas la liste des morceaux qui seront joués à Peyrusse-le-Roc. Je préfère le préciser : annoncer un répertoire exact sans programme confirmé transformerait une piste artistique en fausse certitude.

Pour se faire une idée de l’univers du projet, une recherche vidéo autour de la création permet d’explorer ses influences, sans préjuger de la setlist de novembre.

Pourquoi ce concert peut séduire les amateurs de musique espagnole

Le charme de cette soirée repose sur une rencontre entre musique et patrimoine. Un château offre un décor qui change l’écoute, tandis qu’un duo musical peut faire ressortir les détails que les grandes formations recouvrent parfois. Je me rappelle, lors d’un concert acoustique auquel j’ai assisté, avoir vu la salle se taire dès les premières notes : pas besoin d’effets spectaculaires quand l’interprétation retient l’attention.

Les amateurs de concerts en plein air ou de formats plus importants peuvent aussi comparer les ambiances avec ce rendez-vous musical en festival. À Peyrusse-le-Roc, l’intérêt se situe ailleurs : une proposition resserrée, un lieu historique et des traditions musicales qui traversent plusieurs cultures. La différence de format n’est pas un détail, c’est ce qui donne à chaque soirée sa personnalité.

Pour l’univers musical : des références aux chansons hispaniques et aux traditions méditerranéennes.

des références aux chansons hispaniques et aux traditions méditerranéennes. Pour le format : Naïma Chemoul et Kiko Ruiz réunis sur scène en duo.

Naïma Chemoul et Kiko Ruiz réunis sur scène en duo. Pour le cadre : un concert au Château de La Caze, à Peyrusse-le-Roc.

un concert au Château de La Caze, à Peyrusse-le-Roc. Pour préparer sa venue : vérifier auprès de l’organisateur les horaires, les tarifs et les modalités d’accès.

Une seconde vidéo permet de découvrir des interprétations associées à l’univers de la chanteuse ; elle complète utilement l’écoute avant le spectacle, sans remplacer les informations pratiques de l’organisateur.

Le rendez-vous du 14 novembre s’adresse à ceux qui souhaitent entendre une musique espagnole et méditerranéenne dans un cadre singulier, plutôt que retrouver les codes d’une grande salle. Pour Hija de la luna, Naïma Chemoul, Kiko Ruiz, le duo musical, le flamenco, le concert au Château de La Caze et Peyrusse-le-Roc composent une proposition à suivre en novembre, sous réserve de confirmer les détails pratiques auprès de l’organisateur.

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