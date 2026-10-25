NRJ Music Awards : Bigflo et Oli, Bilal Hassani et Samuel Bambi remettront les prix à Cannes le 23 octobre

Qui remettra les trophées aux artistes français le 23 octobre à Cannes, et que peut-on attendre de cette cérémonie musicale ? Les NRJ Music Awards réuniront Bigflo et Oli, Bilal Hassani et Samuel Bambi pour la remise des prix. Leur présence promet un rythme différent entre les annonces de lauréats, les séquences de scène et les réactions des artistes. Au-delà des récompenses musicales, cette soirée repose aussi sur celles et ceux qui savent donner du relief à chaque passage au micro.

Je vois dans ce trio un mélange intéressant : deux artistes habitués à jouer avec les mots, un chanteur qui connaît les codes de la scène et un humoriste capable de décaler l’ambiance. Ce choix ne garantit pas à lui seul une soirée mémorable, bien sûr. Mais il peut éviter l’effet de cérémonie trop mécanique, où les trophées s’enchaînent sans laisser de place à la spontanéité.

Repère Information annoncée Date Vendredi 23 octobre Lieu Palais des Festivals, à Cannes Remettants annoncés Bigflo et Oli, Bilal Hassani et Samuel Bambi Format 28e cérémonie, avec 13 trophées en jeu selon les informations communiquées

Bigflo et Oli, Bilal Hassani et Samuel Bambi au cœur de la soirée

Les trois personnalités ne devraient pas occuper la même fonction dans le spectacle. Bigflo et Oli apportent leur complicité de duo, Bilal Hassani une présence scénique affirmée, tandis que Samuel Bambi peut insuffler une touche d’humour. Pour une remise des prix, ce contraste compte : l’annonce d’un gagnant gagne en relief lorsqu’elle ne ressemble pas à la précédente.

Je pense à une scène très simple : une personne regarde la cérémonie avec un proche qui ne suit pas chaque catégorie, mais reste devant l’écran parce qu’une intervention la fait rire ou la surprend. C’est souvent là que les présentateurs et les remettants font la différence. La récompense attire l’attention, mais la façon de la remettre aide à la retenir.

Un trio aux registres complémentaires

Bigflo et Oli sont connus pour leur échange complice et leur écriture, Bilal Hassani pour son univers pop et ses performances, et Samuel Bambi pour son sens du décalage. Réunir ces profils permet de varier les tonalités, à condition que les interventions restent courtes et bien intégrées au déroulé.

Pour situer les enjeux côté artistes, on peut aussi regarder les nominations annoncées pour les NRJ Music Awards. Le palmarès et les remettants racontent deux parties d’une même soirée : qui est célébré, et comment l’événement met ces artistes en valeur.

Une cérémonie musicale à Cannes, entre palmarès et spectacle

La soirée est annoncée au Palais des Festivals de Cannes, lieu associé aux grands rendez-vous culturels et médiatiques. L’édition présentée comme la 28e doit mettre en jeu 13 trophées. Ces deux chiffres donnent une idée de l’ampleur du programme : plusieurs catégories à parcourir, avec un équilibre à trouver entre les résultats et les performances.

Le nombre de trophées ne dit pas tout, mais il fixe le tempo. Si les séquences de remise s’étirent, le spectacle perd de son énergie ; si elles sont trop rapides, les artistes ont peu d’espace pour réagir. À mes yeux, le meilleur format laisse respirer les moments marquants sans transformer chaque prix en longue parenthèse.

Treize trophées pour raconter les tendances musicales

Avec 13 récompenses annoncées, la cérémonie peut faire coexister plusieurs générations et styles, des artistes français aux vedettes internationales. Le palmarès devient alors un instantané des écoutes et des préférences du public, sans prétendre résumer à lui seul toute la diversité musicale de l’année.

Une autre scène, plus quotidienne, aide à comprendre l’intérêt des catégories : imaginons deux amis qui ne s’accordent pas sur leur chanson préférée, mais découvrent qu’ils suivent le même artiste dans des univers différents. Les distinctions donnent matière à ce genre de débat, parfois plus durable que le résultat lui-même. Les précédentes éditions et leurs invités permettent aussi de replacer cette soirée dans la continuité des récompenses et révélations musicales.

Pourquoi les remettants comptent autant que les gagnants

On parle souvent des trophées et des performances, mais les personnes chargées de les remettre contribuent elles aussi à l’identité de la soirée. Un trait d’humour bien placé, une réaction sincère ou une complicité inattendue peuvent rendre un passage plus mémorable qu’une annonce parfaitement maîtrisée.

Je retiens surtout l’enjeu du ton : une cérémonie populaire n’a pas besoin de se prendre trop au sérieux, mais elle doit respecter les artistes qu’elle célèbre. Avec Bigflo et Oli, Bilal Hassani et Samuel Bambi, le programme mise sur des sensibilités différentes. Le rendez-vous du 23 octobre à Cannes s’annonce ainsi comme une soirée où la remise des prix comptera autant que les récompenses musicales et les artistes français mis à l’honneur.

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