The Weeknd annonce cinq concerts en France pour 2026 : ne manquez pas les préventes ce jeudi!

Les fans de la scène musicale française, préparez-vous à vivre un événement exceptionnel en 2026 puisque The Weeknd revient en force avec pas moins de cinq concerts programmés en France. Après plusieurs années d’attente, le chanteur canadien annonce enfin ses dates à venir, dont deux inratables : le Stade de France à Paris et la BNP Paribas Arena à Nice. Pour ceux qui suivent de près la billetterie, il est crucial de connaître le calendrier précis des ventes

Un calendrier précis pour les concerts français de The Weeknd

Date Lieu Vente anticipée Date officielle de mise en vente 10 juillet 2026 Stade de France, Paris 6 septembre à 10h 13 septembre à 10h 21 juillet 2026 Allianz Riviera, Nice 6 septembre à 10h 13 septembre à 10h Autres dates à confirmer Plusieurs villes françaises à venir à venir

Ce qui retient l’attention, c’est que la prévente des billets s’effectuera exclusivement via Ticketmaster dès jeudi prochain. Il faut donc rester vigilant si vous souhaitez assurer votre place à ces shows mondialement attendus. Pour ceux qui aiment suivre chaque étape de l’événement, n’oubliez pas de consulter les tarifs des billets et les différentes options disponibles, afin de choisir le meilleur rapport qualité/prix.

Comment se préparer à l’achat des billets pour le spectacle de The Weeknd en 2026 ?

Les préventes étant souvent très demandées, il est conseillé de prendre quelques précautions pour ne pas rater votre chance. Voici les astuces essentielles :

Créer un compte sur Ticketmaster à l’avance. La procédure peut prendre quelques minutes, mais cela vous évitera de perdre du temps le jour J.

sur Ticketmaster à l’avance. La procédure peut prendre quelques minutes, mais cela vous évitera de perdre du temps le jour J. Activer la vérification en deux étapes pour sécuriser votre compte et accélérer l’achat.

pour sécuriser votre compte et accélérer l’achat. Configurer votre paiement pour éviter de chercher votre carte dans la précipitation le moment venu.

pour éviter de chercher votre carte dans la précipitation le moment venu. Surveiller Instagram ou YouTube des pages officielles de The Weeknd et des partenaires comme Live Nation pour obtenir des infos en temps réel.

En parlant de stratégie, si vous supportez le chanteur via Spotify ou Apple Music, cela pourrait booster votre expérience et vous faire sentir encore plus connecté à cette tournée. Si vous n’êtes pas encore convaincu, il ne vous reste plus qu’à regarder la deuxième vidéo YouTube ci-dessous, qui montre tout l’engouement autour de ces concerts futurs.

Une tournée ambitieuse : The Weeknd en France, sous tous les vents

Pour 2026, la tournée annoncée promet d’être un spectacle inédit, avec une mise en scène sophistiquée et une setlist comprenant ses plus grands succès comme Blinding Lights ou Save Your Tears. Son passage au Stade de France sera sans doute l’un des moments phares, ressemblant à un véritable festival urbain, à l’image de ses concerts à Bercy Arena qui ont toujours attiré des milliers de spectateurs.

Depuis ses débuts, The Weeknd a su conquérir un public international avec un style unique mêlant R&B, pop et des influences électro. Sa capacité à innover, mêlée à sa présence scénique, garantit un spectacle de haut niveau, à voir absolument si vous souhaitez vivre un moment d’exception en 2026.

Comment ne pas manquer cette opportunité unique en 2025 ?

Pour ne pas rater cette occasion, suivez ces quelques recommandations :

Inscrivez-vous à l’alerte prévente sur Ticketmaster pour être le premier à recevoir les notifications. Consultez régulièrement le site officiel de la vente de billets. Suivez l’actu de The Weeknd sur ses réseaux sociaux comme Instagram et YouTube. Partagez vos attentes dans la section commentaire ou sur les réseaux, car l’engouement est à son comble.

Foire aux questions

Quels sont les prix des billets pour le concert de The Weeknd ? Les tarifs varient en fonction des options choisies, allant d’un tarif économique pour les places en zone éloignée à des packages VIP pour une expérience ultime. Pour plus de détails, consultez cet article.

Comment accéder à la billetterie en ligne ? La plateforme officielle est Ticketmaster. Il est conseillé de créer votre compte dès maintenant pour éviter la précipitation.

Les concerts seront-ils diffusés en streaming ? Il n’y a encore aucune annonce officielle concernant la diffusion en ligne, mais compte tenu de la popularité de The Weeknd, il est probable que certains extraits soient diffusés notamment sur les réseaux sociaux.

