David Lisnard avertit : « Évitons de tomber dans l’illusion institutionnelle concernant l’autonomie de la Corse » – francebleu.fr

autonomie de la Corse : entre illusion institutionnelle et enjeux réels de gouvernance locale

Si la question de l’autonomie de la Corse revient souvent dans le débat politique, il est essentiel d’aller au-delà des apparences pour comprendre ce qui se joue réellement en 2025. La déclaration de David Lisnard, maire de Cannes, qui met en garde contre une dangereuse illusion institutionnelle sur cette question, ne doit pas être prise à la légère. À force de parler de territorialité et de décentralisation, on pourrait oublier que la centralisation reste prégnante en France. La question n’est pas seulement de savoir si la Corse doit disposer de plus de pouvoirs, mais de réfléchir à une gouvernance locale efficace, adaptée à ses particularités. En réalité, derrière les discours enflammés, se cache une tension constante entre autonomie promise et réalité de la centralisation, un sujet qui mérite qu’on s’y penche avec rigueur.

Faits clés sur l’autonomie et la gouvernance en Corse En 2025, la Corse bénéficie déjà d’un statut particulier permettant une certaine autonomie administrative. Le débat sur la régionalisation ou la souveraineté totale est ravivé par des enjeux économiques et culturels. Les revendications de plus d’autonomie se confrontent à la résistance des institutions françaises centralisées. Selon des sondages, 56% des seniors craignent de perdre leur autonomie en vieillissant, illustrant l’importance du sujet. La modernisation des outils technologiques, comme les solutions d’autonomie pour les personnes âgées, présente des opportunités pour renforcer la souveraineté locale.

Les périls d’une illusion institutionnelle autour de l’autonomie corses

On ne peut ignorer que la Corse dispose d’un statut qui lui confère une certaine marge de manœuvre, mais cela ne doit pas nourrir l’illusion qu’elle pourra, seule, sortir du cadre centralisé français. En 2025, les efforts pour élargir cette autonomie se heurtent souvent à des résistances administratives, mais aussi à une incompréhension mutuelle entre Paris et Ajaccio. La territorialité ne doit pas uniquement s’arrêter à la symbolique : il faut que cette différenciation donne lieu à des mesures concrètes. Une véritable autonomie suppose que la gouvernance locale devienne capable d’adapter ses politiques à ses spécificités. Pourtant, nombreux sont ceux qui pensent encore que la simple revendication de plus de pouvoirs suffira à faire voler en éclats la structure de la République.

Les enjeux de la gouvernance locale face à la centralisation

Que ce soit pour la gestion des budgets, la mise en œuvre des politiques sociales ou la gestion de la santé, la centralisation française limite souvent la capacité de la Corse à agir rapidement et efficacement. La question de l’autonomie n’est pas une simple banderole ; elle concerne la capacité réelle à faire localement des choix et à piloter ses destinées. Par exemple, l’autonomie peut se traduire par une gestion plus fine des ressources, comme dans le cas des solutions technologiques pour renforcer l’indépendance : une batterie capable d’apporter 40 jours d’autonomie. Pourtant, cette vision pragmatique ne peut pas s’exprimer pleinement sans un vrai pouvoir décisionnel, ce qui semble encore difficile à obtenir en 2025.

Réforme administrative ou décentralisation accrue ?

Renforcer le rôle des acteurs locaux pour une meilleure gestion des crises.

Réconcilier les revendications culturelles avec des actes concrets.

Les risques d’un discours en superficie sans actions concrètes

Il est facile pour certains dirigeants de se contenter de brasser de belles idées, sans mettre en œuvre des mesures tangibles pour transférer réellement des compétences. La différence entre une illusion institutionnelle et une autonomie réelle se joue sur la capacité à agir, pas seulement à parler. La modernisation de la gestion publique, notamment avec des outils numériques ou des dispositifs de soutien aux personnes âgées comme le réveil pour enfant autonome, peut servir de levier pour faire avancer la gouvernance locale. Mais cela suppose une volonté politique claire et une adaptation des structures administratives.

Les dangers d’une centralisation renforcée

Que ce soit par la méfiance ou par conservatisme, la tentation de maintenir ou d’étendre encore la centralisation peut avoir des effets délétères. En 2025, cette attitude risque de fragiliser davantage la capacité de la Corse à gérer ses propres affaires, renforçant une illusion de pouvoir mais aggravant l’éloignement entre élus locaux et population. Les enjeux matériels, comme la gestion des finances ou des services essentiels, sont directement liés à cette dynamique. Il est donc crucial d’encourager une redistribution des responsabilités pour que la Corse ne devienne pas une pièce détachée dans un vaste puzzle jugé trop complexe.

Les solutions pour éviter l’illusion institutionnelle

Pour que la Corse puisse réellement gagner en autonomie, plusieurs pas doivent être franchis : privilégier l’expérimentation locale, renforcer la participation citoyenne, et revoir la répartition des compétences entre l’État et les collectivité locales. La coopération entre tous ces acteurs est essentielle, tout comme la mise en place d’un cadre clair, pour éviter que la revendication d’autonomie ne reste lettre morte. La modernisation administrative, par exemple, à travers des outils comme une gestion améliorée des permis de conduire, peut aussi être un levier.

Pourquoi il est urgent de clarifier le vrai visage de l’autonomie

En 2025, la question de l’autonomie ne doit plus être une simple promesse ; elle doit devenir une réalité tangibles pour les Corsicans et leur territoire. La vigilance est de mise face aux discours enjôleurs trop souvent déployés par certains acteurs politiques. La Corse ne doit pas tomber dans une illusion institutionnelle qui pourrait être fatale à une véritable gouvernance locale efficace. L’enjeu est de taille : il ne s’agit pas uniquement de revendications nationalistes, mais d’une question de capacité concrète à gérer et défendre ses intérêts avec lucidité.

Les questions à se poser avant de céder à l’illusion

Le transfert de compétences est-il réellement prévu et effectif ?

Les populations corses ressentent-elles une véritable augmentation de leur autonomie ?

Le cadre juridique permet-il une gestion locale répondant aux enjeux spécifiques ?

Comment éviter que la revendication ne se transforme en simple symbole sans impact réel ?

Il est clair que David Lisnard et d’autres voix critiques mettent en garde contre une illusion institutionnelle qui, si elle n’est pas encadrée, pourrait compromettre la capacité de la Corse à prendre son destin en main. La clé réside dans une gouvernance locale forte, soutenue par une réflexion lucide sur la véritable autonomie et ses limites. La France doit apprendre à écouter ses territoires, comme la Corse, pour transformer ces revendications en actions concrètes et durables. Le vrai défi est celui de faire évoluer la gouvernance tout en évitant l’écueil de l’illusion.

