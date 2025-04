Décès du pape François : quelles réussites laisse-t’il derrière lui ?

Est-ce que vous aussi, vous vous demandez ce que l’Église catholique va devenir après le décès du pape François ? Ce matin, j’ai appris sa mort, à l’âge de 88 ans, et comme beaucoup, je me suis demandé : quelles réussites cet homme au parcours hors du commun laisse-t-il en héritage ? En tant que journaliste spécialisé, j’aimerais revenir avec vous, comme si nous échangions autour d’un café, sur l’héritage spirituel et humain de ce pape singulier.

Les grandes actions du pape François

Thème Réalisation principale Impact estimé Justice sociale Engagement en faveur des pauvres Réduction de la distance Église-population Dialogue interreligieux Renforcement des relations interconfessionnelles Paix et compréhension mutuelle Environnement Encyclique Laudato Si’ sur l’écologie Sensibilisation mondiale sur le climat Réformes internes Modernisation de la Curie, transparence financière Crédit retrouvé après les scandales Accueil des migrants Prise de parole et actions symboliques Éveil des consciences et mobilisation humanitaire

Son héritage

Justice sociale : priorité aux périphéries, églises locales et populations fragiles.

: priorité aux périphéries, églises locales et populations fragiles. Dialogue religieux : rencontres historiques avec le judaïsme, l’islam et l’orthodoxie.

: rencontres historiques avec le judaïsme, l’islam et l’orthodoxie. Environnement : plaidoyer écologique reconnu mondialement.

: plaidoyer écologique reconnu mondialement. Réforme de la Curie : lutte contre les abus et opacité financière.

: lutte contre les abus et opacité financière. Soutien aux migrants : défense constante des réfugiés.

Un pape proche des gens avant tout

Quand j’ai repensé à François, je me suis souvenu d’un de ses discours qui m’avait marqué. Il disait : « Mes gens sont pauvres, et je suis un des leurs ». Une phrase simple, mais lourde de sens. Ce n’était pas un slogan, c’était son quotidien. Ce pape venu d’Argentine, formé chez les Jésuites, a incarné toute sa vie un choix radical : vivre simplement, parler vrai, et marcher aux côtés des plus démunis.

Un pontificat tourné vers les marges

Ce qui m’a frappé chez lui, c’est sa capacité à déplacer le centre de gravité de l’Église. Il a su sortir des palais dorés du Vatican pour tendre la main aux « périphéries », comme il aimait les appeler : ces zones oubliées où la foi et la dignité humaine sont souvent en tension.

Il encourageait sans cesse les fidèles à se rendre disponibles,

il prônait une Église qui ouvre ses portes,

et il refusait toute « mondanité spirituelle », cette tentation d’élitisme religieux.

J’ai souvent vu des prêtres que j’interviewais citer François comme une source d’inspiration pour mieux vivre leur vocation, surtout dans des quartiers populaires ou auprès des migrants.

Un réformateur discret mais déterminé

Ce n’est pas un secret, le Vatican est une institution très conservatrice. Pourtant, François a réussi à en secouer les murs, avec son ton direct mais pacifique. Sa volonté de réformer la Curie a marqué son pontificat, non pas par des effets d’annonce, mais par des actions concrètes :

Renforcer la transparence financière,

Mettre en place des structures pour prévenir les scandales d’abus sexuels,

Simplifier la gouvernance interne pour donner plus de poids aux églises locales.

J’ai le souvenir d’un dossier sur la réforme de la Banque du Vatican : sous François, on a vu une volonté rare d’assainir la machine financière, une démarche saluée jusque dans les milieux laïcs.

Une voix forte pour l’environnement

En 2015, quand l’encyclique Laudato Si’ est parue, même des journalistes non-croyants se sont mis à en parler. François y dénonçait sans détour la crise écologique, rappelant que la Terre est « notre maison commune ». Une vision universelle et accessible, loin du jargon théologique. J’ai vu cette encyclique citée dans des colloques scientifiques, preuve qu’il avait su tisser un pont solide entre foi et science.

Une Église réconciliée avec le monde

François était ce genre de pape que même les non-catholiques respectaient. Il se tenait aux côtés des réfugiés, dialoguait avec les musulmans, les juifs, les orthodoxes, prônait la paix sans relâche. Son héritage, c’est celui d’un homme qui croyait que l’amour concret pour l’autre valait bien plus que des dogmes figés.

Une suite pleine d’interrogations

Alors aujourd’hui, en pensant au décès du pape François, je me dis que son départ laisse un vide immense, mais surtout une question brûlante : l’Église saura-t-elle continuer à porter ce souffle d’ouverture et de simplicité qu’il a insufflé ? Ses réussites — du dialogue interreligieux à la défense des plus pauvres — restent des jalons solides pour l’avenir. Le conclave aura la lourde tâche de désigner un successeur capable d’en prolonger l’élan. Pour moi, ce sera l’épreuve du feu. Mais une chose est sûre : le décès du pape François laissera derrière lui un héritage d’humanité et de courage inoubliable.