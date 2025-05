Fantapapa : le jeu qui transforme l’élection du pape en pari ludique

Peut-on vraiment deviner qui sera le prochain pape ? C’est une question que je me suis posée, comme beaucoup d’autres, à l’approche du conclave. Entre les discussions animées sur les réseaux et les prédictions des bookmakers, je suis tombé sur un jeu en ligne qui m’a captivé : Fantapapa, le jeu pour parier sur l’identité du prochain pape.

Classement des cardinaux les plus pressentis (au 1er mai 2025)

Rang Nom du cardinal Fonction actuelle Pays 1 Matteo Zuppi Archevêque de Bologne Italie 2 Pietro Parolin Secrétaire d’État du Saint-Siège Vatican 3 Luis Antonio Tagle Évêque d’Imus Philippines 4 Pierbattista Pizzaballa Patriarche latin de Jérusalem Israël 5 Jose Advincula Archevêque de Manille Philippines 6 Fabio Baggio Prélat du Dicastère pour le développement Italie

Comment fonctionne Fantapapa

Étapes pour jouer à Fantapapa

Créez un compte gratuitement sur le site

Choisissez 11 cardinaux , comme dans une équipe de football

, comme dans une équipe de football Nommez un capitaine « papabile » (favori pour devenir pape)

(favori pour devenir pape) Placez votre cardinal « inéligible » au poste de gardien

Pariez sur : Le nom choisi par le futur pape Sa nationalité et sa langue Son ordre religieux Portera-t-il des lunettes ou non ?

Chaque bonne réponse vous rapporte des points

Une idée née dans un bar, comme une blague entre amis

J’ai découvert ce jeu en parlant avec un collègue italien, qui m’a dit : « Chez nous, on ne parie pas que sur le foot, on parie aussi sur le pape ! » J’ai d’abord ri, puis j’ai testé.

Fantapapa est né à Rome, imaginé par Pietro Pace, un passionné d’IA travaillant chez Microsoft. Lors de l’hospitalisation du pape François, les conversations sur sa succession ont fleuri un peu partout. Alors Pietro s’est inspiré du Fantacalcio, célèbre fantasy football italien, pour créer son « jeu du conclave ». Le résultat ? 60 000 joueurs inscrits en quelques jours.

Et ce qui m’a plu, c’est que tout le monde peut participer. On n’a pas besoin d’être croyant ou expert en théologie. Ce jeu s’adresse à ceux qui aiment l’histoire, les énigmes de pouvoir, ou même… les paris décalés. D’ailleurs, certains cardinaux sont populaires pour des raisons farfelues : Jose Advincula, par exemple, est premier dans l’ordre alphabétique, donc souvent choisi par défaut. Fabio Baggio, lui, séduit par son nom de famille commun avec une légende du football.

Un jeu sans enjeu… sauf la gloire éternelle

Ce que j’ai trouvé rassurant, c’est que Fantapapa ne repose sur aucun gain financier. Pas de mises, pas de récompenses matérielles. Juste le plaisir de jouer, de débattre, et, peut-être, de gagner « la gloire éternelle », comme l’annonce avec humour le site.

C’est ce côté communautaire et désintéressé qui fait aussi le charme du jeu. On discute entre amis, on compare nos équipes, on tente de lire entre les lignes des discours des cardinaux… et on rit beaucoup. Une sorte de fantasy foot version spirituelle, mi-sérieux, mi-détente.

Et si ce jeu en disait long sur notre époque ?

À bien y réfléchir, Fantapapa n’est pas qu’un simple jeu. Il reflète notre époque : celle où la politique, la religion, même les choses sacrées, deviennent matière à jeu, à storytelling, à participation en ligne. Et ce n’est pas forcément une mauvaise chose.

Le jeu nous rapproche d’une réalité qu’on croit lointaine, celle du Vatican, des cardinaux, du rituel millénaire du conclave. Il nous donne envie de comprendre, de suivre, d’apprendre. Peut-être est-ce là son vrai pari.

En conclusion

Fantapapa, le jeu pour parier sur l’identité du prochain pape, c’est bien plus qu’une fantaisie geek. C’est un moyen original, intelligent et collectif de s’approprier un moment rare, celui de la transition pontificale. Et moi, personnellement, je ne regarderai plus jamais un conclave comme avant.

Vous aussi, vous avez jusqu’au 7 mai pour tenter votre chance… et qui sait, deviner juste. Peut-être que vous aussi, vous goûterez à cette fameuse gloire éternelle que promet Fantapapa, le jeu pour parier sur l’identité du prochain pape.