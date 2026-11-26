Eisenkot, accord de coalition et parti de gauche : que change cette alliance politique dans la politique israélienne ? Le rapprochement entre son parti Yashar et Les Démocrates marque une étape dans les négociations politiques, mais il ne suffit pas à former un gouvernement israélien. Les deux formations appartiennent au même bloc d’opposition à Benjamin Netanyahou ; leurs discussions avaient été suspendues après des désaccords, avant la conclusion d’un accord politique jeudi. Je vois là un signal important, pas encore la preuve qu’une coalition gouvernementale est à portée de main.

La nuance compte. Un accord entre deux partenaires peut fixer des priorités ou répartir des responsabilités, mais il faut encore convaincre d’autres partis et réunir une majorité parlementaire. Dans un paysage politique fragmenté, chaque signature compte, sans pour autant transformer une équation difficile en formalité. Pour mesurer l’enjeu, je garde en tête une règle simple : un texte commun rapproche des partis, tandis que les sièges permettent réellement de gouverner.

Élément Ce que l’on sait Ce que cela ne garantit pas Partis concernés Yashar, dirigé par Gadi Eisenkot, et Les Démocrates Une majorité à eux seuls Nature de l’accord Un accord de coalition entre partenaires du même bloc d’opposition La formation immédiate d’un cabinet Enjeu politique Consolider les discussions autour d’une alternative à Netanyahou Un accord de tous les partis susceptibles de soutenir le futur gouvernement

Un accord de coalition, mais une majorité encore à construire

Le parti Yashar d’Eisenkot et Les Démocrates ont franchi un obstacle : ils ont formalisé leur coopération après une période de tensions. Cette alliance politique peut aider le bloc d’opposition à présenter une ligne commune, mais les informations disponibles ne précisent ni le nombre de sièges concernés ni la composition complète d’une future coalition gouvernementale. Je préfère donc éviter le raccourci selon lequel le cabinet serait déjà constitué.

La Knesset, le Parlement israélien, compte 120 sièges. Une majorité de gouvernement nécessite donc au moins 61 députés, ce qui explique pourquoi un accord bilatéral ne règle pas, à lui seul, la question du pouvoir. Le nombre de sièges détenu par chaque partenaire et les soutiens extérieurs éventuels restent déterminants.

Je pense à une situation très concrète : deux équipes peuvent s’entendre sur le programme et la répartition des rôles, puis découvrir que les autres partenaires ne veulent pas signer le même texte. En politique, la poignée de main est parfois la partie la plus simple ; le calcul des voix, beaucoup moins.

Les points qui restent à négocier

La suspension des pourparlers, annoncée mardi dans les éléments disponibles, rappelle que les partenaires n’étaient pas d’accord sur tous les termes. La signature ultérieure indique une reprise du dialogue, mais ne permet pas d’affirmer que les divergences ont disparu sur chaque dossier. Pour l’instant, le principal acquis est donc la relance d’un partenariat au sein du bloc d’opposition.

La composition du futur cabinet : les partenaires doivent s’entendre sur les postes et les responsabilités.

: les partenaires doivent s’entendre sur les postes et les responsabilités. Les priorités politiques : un accord durable suppose une ligne commune sur les principaux sujets nationaux.

: un accord durable suppose une ligne commune sur les principaux sujets nationaux. Le soutien parlementaire : d’autres formations peuvent être nécessaires pour atteindre une majorité.

: d’autres formations peuvent être nécessaires pour atteindre une majorité. La stabilité de l’alliance : les désaccords qui ont interrompu les échanges peuvent réapparaître au moment de gouverner.

Pour illustrer le risque, imaginons qu’un partenaire accepte le principe d’un gouvernement commun, mais refuse l’une de ses orientations centrales. Le texte signé ne suffirait alors pas à empêcher une nouvelle impasse. C’est pourquoi je lis cet accord comme une étape de négociation, et non comme un aboutissement institutionnel.

Eisenkot cherche à transformer l’entente en alternative politique

Au-delà de la signature, l’enjeu est de montrer que l’opposition peut dépasser ses divergences et proposer une option crédible face au gouvernement en place. Eisenkot dispose ici d’un levier politique : il peut présenter l’accord comme un signe de cohésion. Mais cette image ne sera convaincante que si les autres partenaires du bloc précisent leur position et acceptent de travailler ensemble.

La politique israélienne est faite de négociations où les équilibres parlementaires pèsent autant que les déclarations publiques. Les élections ouvrent une nouvelle configuration, mais la formation d’un exécutif dépend ensuite de compromis souvent délicats. Pour situer le rôle d’Eisenkot dans cette dynamique, on peut consulter cet article sur sa place dans la course au pouvoir.

Une seconde image aide à comprendre l’enjeu : dans une équipe de campagne, deux responsables peuvent défendre le même objectif tout en se disputant sur la stratégie. Leur accord devient utile lorsqu’il permet de décider ensemble, pas seulement de poser côte à côte devant les caméras. C’est le test qui attend cette alliance politique.

La gauche israélienne face au défi du rassemblement

Le rapprochement avec Les Démocrates prend aussi place dans un débat plus large sur l’unité des forces de gauche. S’entendre sur la nécessité d’une alternative ne signifie pas partager toutes les priorités ni la même stratégie électorale. Les divisions internes peuvent compliquer la formation d’une coalition, même lorsque les partis affichent un objectif commun. Cette difficulté se retrouve dans d’autres contextes politiques, comme le montre l’analyse des divergences entre formations de gauche.

Le cadre électoral israélien ajoute une contrainte : les partis doivent franchir un seuil national de 3,25 % des suffrages pour entrer à la Knesset. Ce mécanisme rend la coordination électorale importante, car une liste qui reste sous le seuil ne contribue pas à la représentation parlementaire. Il ne dit cependant rien, à lui seul, de la capacité des élus à s’accorder après le scrutin.

Je retiens donc deux niveaux de lecture. D’un côté, Yashar et Les Démocrates ont rétabli une coopération après un désaccord ; de l’autre, la coalition gouvernementale exige encore des soutiens, des compromis et une majorité vérifiable. La signature est un signal politique utile, mais le véritable test sera la capacité d’Eisenkot à élargir l’accord de coalition sans fragiliser l’entente avec ce parti de gauche, dans une politique israélienne où les élections ne règlent jamais seules la question du gouvernement.

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