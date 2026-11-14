Face à Moscou, Kaja Kallas mise en difficulté par les Vingt-Sept

Kaja Kallas peut-elle parler d’une seule voix au nom des Vingt-Sept face à Moscou ? Et que vaut une politique étrangère ferme lorsque les États membres ne s’accordent ni sur le rythme des sanctions ni sur les moyens d’assurer le soutien à l’Ukraine ? Depuis son entrée en fonction comme haute représentante de l’Union européenne, le 1er décembre 2024, Kallas défend une ligne exigeante envers la Russie. Mais sa marge de manœuvre dépend des gouvernements qu’elle représente : sur les grandes décisions de politique étrangère, l’unanimité reste généralement la règle.

La difficulté n’est donc pas seulement personnelle. Elle révèle une tension durable entre l’ambition d’une diplomatie européenne influente et des intérêts nationaux parfois divergents. Certains gouvernements réclament une pression accrue sur Moscou ; d’autres redoutent les conséquences économiques ou cherchent à préserver des canaux de dialogue. Je vois dans ce débat un paradoxe très concret : on demande à Kallas d’incarner la cohésion, alors que les Vingt-Sept doivent d’abord la fabriquer. Pour comprendre ce rapport de force, il faut distinguer les objectifs affichés, les outils disponibles et les désaccords qui ralentissent leur mise en œuvre.

Enjeu Position défendue par Kaja Kallas Point de friction entre les Vingt-Sept Sanctions contre la Russie Maintenir et renforcer la pression politique et économique Accord nécessaire sur les mesures et leur renouvellement Soutien à l’Ukraine Préserver l’appui européen dans la durée Écarts sur le niveau, la forme et le calendrier de l’aide Diplomatie européenne Défendre une position lisible face à Moscou Priorités nationales et appréciations du risque différentes

Pourquoi Kaja Kallas se heurte aux divisions européennes

La haute représentante coordonne la politique étrangère de l’Union, mais elle ne dispose pas d’un pouvoir équivalent à celui d’un gouvernement national. Pour les décisions majeures, les capitales gardent la main. Quand l’une d’elles bloque un accord ou demande des garanties, la position commune peut se négocier pendant des semaines.

Je prends souvent l’exemple d’une réunion consacrée à de nouvelles sanctions : chaque pays peut soutenir le principe et discuter pourtant des exemptions, du calendrier ou de l’application pratique. C’est une anecdote de travail, pas le récit d’une séance précise. Elle résume bien le décalage entre une formule politique simple, « renforcer la pression », et les arbitrages concrets qui suivent.

Cette architecture ne signifie pas que l’Union est paralysée. Elle oblige toutefois Kallas à convaincre avant de pouvoir représenter une ligne commune. Dans une crise, cette étape peut devenir aussi décisive que le message adressé à Moscou.

Une ligne ferme, mais un mandat collectif

La fermeté de Kallas envers la Russie s’inscrit dans une orientation déjà portée par plusieurs gouvernements européens. Elle ne suffit pourtant pas à effacer les différences d’exposition géographique, de dépendance énergétique ou de priorités intérieures. Les gouvernements ne mesurent pas tous de la même façon le coût d’une nouvelle mesure.

La règle de l’unanimité donne à chaque capitale un levier important sur les décisions de politique étrangère. Je trouve cette mécanique à la fois frustrante et révélatrice : elle protège la souveraineté des États, mais rend plus difficile une réaction rapide. Une déclaration commune n’est solide que si les gouvernements sont prêts à la défendre ensuite.

Le débat sur les avoirs russes illustre cette prudence. Kallas a appelé l’Union à envisager différentes options sur le gel de ces fonds ; la discussion porte notamment sur les moyens juridiques et financiers d’utiliser les revenus générés, sans confondre ces revenus avec les avoirs eux-mêmes. Le sujet est détaillé dans cet article consacré aux options sur les avoirs russes gelés.

Sanctions et soutien à l’Ukraine : les chiffres éclairent le débat

Les données officielles de l’Union évaluent à environ 210 milliards d’euros les actifs de la banque centrale russe immobilisés dans l’Union européenne. Ce montant donne la mesure de l’enjeu, mais ne signifie pas que l’ensemble de ces fonds peut être utilisé librement : leur statut juridique et les conséquences d’une éventuelle décision restent au cœur des discussions.

Les enquêtes d’opinion montrent aussi un soutien public important, sans garantir un accord politique automatique. Au printemps 2024, une enquête Eurobaromètre indiquait que 72 % des personnes interrogées dans l’Union soutenaient les sanctions économiques visant la Russie. Ce chiffre décrit l’opinion à cette date ; il ne permet pas, à lui seul, de conclure que les citoyens approuvent chaque nouvelle mesure ou son coût éventuel.

Pour Kallas, l’enjeu consiste donc à transformer une orientation largement partagée en décisions durables. Le débat sur les tensions au Moyen-Orient rappelle par ailleurs que l’attention diplomatique européenne doit composer avec plusieurs crises simultanées. Une Europe mobilisée sur plusieurs fronts doit expliquer ses priorités sans donner l’impression qu’elle relègue l’Ukraine au second plan.

Le risque d’un discours commun sans suite commune

Une deuxième anecdote, elle aussi illustrative, tient en une scène familière : une famille suit une annonce européenne à la télévision, puis découvre que les gouvernements débattent encore de son application. Le problème n’est pas que les désaccords existent ; c’est qu’ils peuvent rendre la décision incompréhensible pour le public et brouiller le signal envoyé à Moscou.

Les sanctions ne produisent d’effet que si elles sont appliquées de façon cohérente et si les États limitent les contournements. De même, le soutien à l’Ukraine ne se résume pas à une déclaration : il demande des engagements suivis, des moyens disponibles et une coordination entre partenaires. C’est là que la diplomatie européenne se juge, loin des seules formules de sommet.

Clarifier les objectifs : expliquer ce que chaque mesure cherche à obtenir et quels résultats sont attendus.

: expliquer ce que chaque mesure cherche à obtenir et quels résultats sont attendus. Préparer les compromis : anticiper les inquiétudes nationales avant les réunions décisives, plutôt que les découvrir au dernier moment.

: anticiper les inquiétudes nationales avant les réunions décisives, plutôt que les découvrir au dernier moment. Maintenir la cohérence : associer les sanctions, le soutien à l’Ukraine et les messages diplomatiques dans une stratégie compréhensible.

Cette méthode ne supprimera pas les divisions européennes. Elle peut toutefois empêcher qu’elles deviennent le message principal adressé à la Russie.

Ce que les Vingt-Sept attendent de Kaja Kallas

Kallas doit défendre une position ferme sans prétendre que les États membres sont déjà d’accord sur tout. Son influence dépend autant de sa capacité à porter un message politique que de son aptitude à bâtir des compromis acceptables pour les capitales. La nuance peut sembler moins spectaculaire qu’un bras de fer, mais c’est souvent elle qui permet d’obtenir une décision.

Le défi est d’autant plus délicat que la politique étrangère européenne est observée bien au-delà du continent. Une réponse désunie affaiblit la crédibilité de l’Union ; une unité de façade, si elle n’est suivie d’aucune action, produit le même effet. Les discussions sur le conflit entre l’Iran et Israël, notamment les risques d’escalade régionale, illustrent combien l’agenda international peut rapidement se charger.

Face à Moscou, Kaja Kallas n’est donc pas seulement mise à l’épreuve par ses adversaires : elle l’est aussi par la capacité des Vingt-Sept à maintenir une ligne commune. La crédibilité de l’Union européenne dépendra de cette cohésion, des sanctions décidées et de la continuité du soutien à l’Ukraine.

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