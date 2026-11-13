Présidentielle 2027 : en cas de victoire du RN, les renseignements redouteraient un « troisième tour » dans la rue, selon Franck Renaud (RMC

La Présidentielle 2027 pourrait-elle déboucher sur des manifestations et des tensions politiques durables si le Rassemblement national l’emportait ? C’est le risque d’un « troisième tour dans la rue » que les services de renseignement redouteraient, selon Franck Renaud, dans une séquence évoquée sur RMC. La formule frappe, mais elle ne signifie ni que des troubles sont certains, ni qu’une mobilisation citoyenne serait illégitime : elle met en lumière la difficulté d’anticiper les réactions à un résultat électoral profondément clivant.

Je distingue ici trois choses souvent confondues : la contestation politique, les rassemblements pacifiques et les risques sécuritaires. En 2026, l’élection n’a pas encore eu lieu ; toute analyse doit donc rester prudente et ne pas présenter une hypothèse comme une prévision. Pour comprendre l’alerte, il faut regarder ce que désigne ce « troisième tour », ce que les chiffres des scrutins précédents permettent réellement d’affirmer et comment les autorités peuvent se préparer sans dramatiser.

Repère Ce qu’il indique Ce qu’il ne permet pas d’affirmer « Troisième tour dans la rue » Une hypothèse de contestation après le scrutin Que des violences se produiront nécessairement Mobilisation citoyenne Des réactions collectives, qui peuvent être pacifiques Une menace sécuritaire en soi Rôle des services de renseignement Évaluer des scénarios et détecter des risques Prédire avec certitude l’ampleur des rassemblements

Présidentielle 2027 : ce que recouvre le « troisième tour dans la rue »

L’expression décrit l’éventualité d’une contestation qui se poursuivrait après le vote, dans les rues, les institutions ou les lieux de travail. Elle peut couvrir des rassemblements, des grèves et des prises de position politiques ; ces formes ne relèvent pas toutes du même niveau de risque. Le point essentiel est là : manifester n’équivaut pas à menacer l’ordre public.

Lorsque Franck Renaud évoque, sur RMC, les inquiétudes attribuées aux services de renseignement, il s’agit d’un scénario de vigilance, pas d’une annonce de violences certaines. J’estime qu’il faut prendre au sérieux la préparation des autorités sans transformer une alerte en prophétie. La nuance est moins spectaculaire qu’un titre alarmant, mais elle est plus utile au lecteur.

Le fil conducteur est simple : imaginons Camille, habitante d’une grande ville, qui voit apparaître un appel à manifester après le scrutin. Elle peut vouloir exprimer son désaccord sans participer à aucun débordement. Pour les organisateurs comme pour les autorités, l’enjeu consiste précisément à distinguer une mobilisation démocratique d’actes susceptibles de mettre des personnes en danger.

Les précédents électoraux éclairent le débat, sans prédire la rue

Les résultats officiels de 2022 donnent un repère politique : au second tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron a recueilli 58,55 % des suffrages exprimés et Marine Le Pen 41,45 %. Ces chiffres montrent l’ampleur du rapport de force électoral de l’époque ; ils ne permettent pas, à eux seuls, de déduire le niveau de contestation qui suivrait un scrutin en 2027.

La participation constitue un autre indicateur utile. Selon les résultats officiels, elle s’est établie à 71,99 % au second tour de 2022, contre 73,69 % au premier. Ces données décrivent un vote passé, dans un contexte différent. Je m’en sers comme points de comparaison, pas comme instrument de prédiction : une élection future dépendra de sa campagne, de ses candidats et des circonstances du moment.

Une seconde anecdote, cette fois sous forme de scène plausible : dans une mairie, un responsable doit organiser une place où sont attendus à la fois des manifestants et des passants. Il ne peut pas traiter chaque participant comme un risque ; il doit prévoir les accès, les itinéraires et les secours. C’est ce travail concret, souvent invisible, qui transforme une inquiétude générale en préparation proportionnée.

Pour suivre les rapports de force sans confondre sondages et résultats, on peut aussi consulter les éléments sur les propositions débattues dans la campagne et sur la protection du scrutin face aux ingérences. Ces sujets relèvent d’enjeux distincts, mais ils rappellent que la confiance dans le processus électoral se construit aussi avant le jour du vote.

Renseignement et maintien de l’ordre : préparer sans stigmatiser

Les services de renseignement cherchent à repérer des signaux susceptibles d’annoncer des troubles : appels à la violence, menaces ciblées ou risques de confrontation. Leur rôle n’est pas de disqualifier la mobilisation citoyenne. La réponse publique doit rester fondée sur des faits observables et respecter le droit de manifester.

Pour éviter l’amalgame, je retiens trois principes :

Évaluer les actes, pas les opinions : une opposition politique ferme ne constitue pas en elle-même un risque sécuritaire.

une opposition politique ferme ne constitue pas en elle-même un risque sécuritaire. Préparer l’accueil des rassemblements : information, circulation, secours et dialogue avec les organisateurs limitent les risques pratiques.

information, circulation, secours et dialogue avec les organisateurs limitent les risques pratiques. Communiquer avec précision : distinguer un scénario de vigilance d’un événement avéré évite d’alimenter la peur ou les rumeurs.

Cette approche est aussi plus solide dans la durée. Un dispositif excessif peut tendre la situation ; une préparation insuffisante peut exposer les participants et les riverains. Entre ces deux écueils, la proportionnalité n’est pas une formule abstraite : c’est une condition de confiance.

Une vidéo sur les manifestations et leur encadrement peut aider à replacer ces questions dans un cadre général, sans prétendre annoncer ce qui se passera après une élection à venir.

Pourquoi l’alerte doit rester une hypothèse, pas un verdict

La perspective d’une victoire du Rassemblement national rend la question politiquement sensible, mais la prudence s’impose dans tous les sens. Affirmer que la rue s’embraserait serait aussi infondé que prétendre qu’aucune contestation n’aurait lieu. À ce stade, l’expression « troisième tour dans la rue » désigne un scénario redouté, pas un fait acquis.

Je considère que le débat gagne à séparer clairement trois niveaux : le résultat des urnes, les réactions politiques qu’il suscite et les éventuels actes illégaux. Cette distinction protège à la fois le droit de manifester et la sécurité de chacun. Pour la Présidentielle 2027, les services de renseignement, les manifestations et les tensions politiques appellent donc de la vigilance, mais pas de conclusions hâtives sur un « troisième tour dans la rue ».

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