Grande mosquée de Paris : Chems-eddine Hafiz réélu, un signe fort de confiance renouvelée – L’Algérie Aujourd’hui

La Grande Mosquée de Paris connaît un tournant décisif avec la réélection de Chems-eddine Hafiz à son poste de recteur. Ce scrutin marque bien plus qu’une simple reconduction administrative ; il incarne un vote de confiance envers une vision particulière de l’islam en France. Depuis sa prise de fonction en 2020, Hafiz s’est attaché à redéfinir le rôle de cette institution centenaire, oscillant entre fidélité aux traditions et adaptation aux réalités hexagonales. Sa réélection intervient dans un contexte tendu, où les relations franco-algériennes traversent des turbulences diplomatiques, et où les questions de laïcité et d’intégration religieuse restent au cœur des débats publics. Derrière ce vote se cachent des enjeux profonds : quelle doit être la nature du lien entre les religions et l’État ? Comment les institutions musulmanes peuvent-elles naviguer entre ancrage communautaire et intégration républicaine ? Ces interrogations légitime occupent esprits politiques, citoyens et acteurs religieux.

Aspect Détails Recteur actuel Chems-eddine Hafiz Prise de fonction 11 janvier 2020 Profession Avocat franco-algérien Engagement civique Membre de la CNCDH Publication clé « Musulmans en Occident » (février 2026)

Un recteur dans la tourmente des enjeux communautaires

Depuis six années, Chems-eddine Hafiz incarne une position singulière. Avocat de formation, diplômé du droit français et algérien, il porte sur ses épaules la responsabilité de gérer une institution chargée d’histoire tout en répondant aux attentes d’une communauté musulmane française plurielle et souvent fragile. Mais son mandat ne s’effectue pas en terrain pacifié. Les défis s’accumulent : tensions autour de la certification halal, critiques quant à la gestion interne, interrogations sur l’indépendance vis-à-vis des autorités algériennes.

Je me souviens d’avoir couvert, il y a quelques années, les débats houleux autour de ces questions. Les tensions révélaient une fracture profonde : la mosquée doit-elle prioritairement servir de lieu de culte authentique ou d’interface avec la République ? Cette dualité traverse chaque décision de son administration. La réélection de Hafiz constitue une réponse claire de la part de ceux qui soutiennent une modernisation prudente, une adaptation contextuelle de la pratique religieuse sans renier les fondamentaux.

Les controverses qui ont jalonné le mandat précédent

La question de la certification halal et ses implications

L’une des tempêtes les plus significatives a éclaté autour de la gestion des certifications halal. Ce système, administré sous l’égide de la mosquée, détermine quels aliments peuvent être commercialisés comme conformes aux prescriptions islamiques. En apparence, une question technique ; en réalité, un enjeu de pouvoir, de revenus et de contrôle communautaire. Les critiques ont fusé : certains acteurs externes accusaient la mosquée de monopoliser une fonction lucrative, tandis que d’autres questionnaient la transparence des procédures.

Cette controverse s’inscrivait dans un contexte plus large. Des rapports gouvernementaux questionnaient l’influence idéologique de certains acteurs religieux en France, alimentant les soupçons. Hafiz a dû naviguer entre la défense de l’autonomie institutionnelle et la nécessité de clarifier les pratiques. Sa réélection suggère qu’une majorité le juge capable de poursuivre ce travail d’équilibre délicat.

Les liens avec Alger : de l’atout à la faiblesse

L’histoire de la Grande Mosquée de Paris est indissociable de celle de l’Algérie. Financée initialement par le gouvernement général d’Algérie avant l’indépendance, l’institution porte en elle les traces de cette filiation coloniale complexe. Hafiz lui-même, né à Alger, incarne ce lien historique. Pourtant, cette connexion devient problématique lorsque les relations franco-algériennes se tendent, comme c’est le cas récemment.

Être perçu comme un « lien entre Alger et Paris », comme certains médias l’ont désigné, oscille entre avantage et handicap. D’un côté, cela confère une légitimité historique et une certaine autorité auprès des fidèles d’origine algérienne. De l’autre, cela expose Hafiz à des accusations de partialité ou de loyauté divisée. Son rôle de médiateur dans les tensions entre les deux capitales a été médiatisé, ce qui le place en première ligne des controverses diplomatiques.

La réélection comme vote pour une vision adaptée de l’islam

Un ouvrage programmatique pour 2026

La parution en février 2026 de « Musulmans en Occident : pratique cultuelle immuable, présence adaptée » constitue le document phare du projet de Hafiz. Cet ouvrage, fruit d’un groupe de réflexion lancé en 2023, synthétise la pensée de théologiens et penseurs musulmans français. Son titre même exprime la philosophie centrale : ne pas toucher aux rituels religieux profonds, mais adapter la manière dont les musulmans se situent dans le contexte occidental.

Pour Hafiz, le message est limpide : « Il faut qu’on explique l’islam à la République et qu’on explique aux musulmans la République ». Cette formulation capture la dualité du projet. Il ne s’agit ni de diluer l’identité religieuse, ni de l’ériger en opposition systématique aux valeurs républicaines. Il s’agit plutôt de construire un langage commun, une compréhension mutuelle.

Cette approche rencontre les préoccupations légitimes de ceux qui redoutent à la fois l’effacement des traditions et les risques de séparatisme. Elle interpelle aussi ceux pour qui toute concession est inacceptable. La réélection de Hafiz valide donc une certaine voie médiane, qu’on l’approuve ou qu’on la critique.

Les piliers du programme de Hafiz

Au-delà de la philosophie générale, le projet de réélection du recteur s’appuie sur plusieurs piliers concrets :

Dialogue institutionnel régulier avec l’État, les collectivités et les autres religions, sans abdiquer l’indépendance spirituelle

avec l’État, les collectivités et les autres religions, sans abdiquer l’indépendance spirituelle Clarification des certifications halal selon des normes transparentes et vérifiables, répondant aux critiques antérieures

halal selon des normes transparentes et vérifiables, répondant aux critiques antérieures Formation de nouveaux imams capables de parler français et issus du contexte français, renforçant l’enracinement local

capables de parler français et issus du contexte français, renforçant l’enracinement local Valorisation de l’histoire de la mosquée comme lieu patrimonial français, pas seulement comme symbole communautaire

de la mosquée comme lieu patrimonial français, pas seulement comme symbole communautaire Engagement dans les questions sociales : solidarité avec les précaires, lutte contre les discriminations, participation à la vie civile

Ces orientations ne surprennent personne qui suit les enjeux religieux en France. Elles reflètent une compréhension mûre des tensions et des possibles. Elles témoignent aussi d’une stratégie assumée : s’inscrire dans la longue durée, renforcer la légitimité interne et externe de l’institution.

Un contexte de montée des tensions religio-communautaires

Actes islamophobes et anti-musulmans en hausse

La réélection de Hafiz intervient dans un climat de dégradation troublante. Les statistiques sont alarmantes : une augmentation de 75 % des actes anti-musulmans a été enregistrée au début de 2025, selon les rapports de sécurité. Parallèlement, les actes antisémites connaissaient aussi une intensification inquiétante. Ces chiffres traduisent une polarisation croissante de la société.

Les incidents concrets sont révélateurs de cette tension. Des têtes de porc ont été abandonnées devant plusieurs mosquées, geste de profanation hautement offensant, mettant à nu l’existence d’un ressentiment larvé au sein de certains cercles. Ces actes ne relèvent pas du hasard ou de la malveillance banale ; ils s’inscrivent dans une logique de provocation délibérée, visant à blesser et à diviser.

Pour une institution comme la Grande Mosquée, ces réalités constituent un contexte oppressant. Elles renforcent l’urgence du dialogue envisagé par Hafiz. Elles justifient aussi sa réélection : le besoin d’une leadership stable et légitime face aux tempêtes augmente.

Insultes de faim et défis d’intégration

Au-delà des actes violents, la vie quotidienne des musulmans en France s’accompagne de stéréotypes persistants, de discriminations subtiles et de malentendus. Des personnalités publiques ont témoigné des défis spécifiques que représente le fait d’être musulman en France aujourd’hui, expliquant comment la foi s’articule avec la citoyenneté dans un contexte parfois hostile.

Ces témoignages individuels reflètent une problématique collective. Comment construire une appartenance partagée quand certains remettent en cause la légitimité de votre présence ou de votre pratique ? Comment transmettre une identité religieuse sans la vivre comme une menace extérieure ? Ce sont les questions que les institutions comme la Grande Mosquée de Paris doivent affronter au quotidien. La réélection de Hafiz, c’est aussi un vote pour que quelqu’un poursuive ce travail ingrat et essentiel.

Les enjeux plus larges de la laïcité à la française

Redéfinir les rapports entre religion et État

La France entretient une relation singulière avec le religieux. La laïcité, principe fondateur de la République, n’implique pas l’absence de religion, mais plutôt une séparation nette entre le domaine du spirituel et celui du politique. Pourtant, cette ligne de démarcation s’est brouillée ces dernières années, notamment face aux questions d’intégration, de communautarisme et d’identité.

Hafiz, en tant que recteur, navigue précisément sur cette frontière délicate. Il doit œuvrer pour que la mosquée soit pleinement française, non pas malgré son caractère musulman, mais à travers lui. C’est une posture contredite par ceux qui considèrent que l’islam est intrinsèquement incompatible avec les valeurs républicaines, comme par ceux qui revendiquent une séparation absolue entre communauté religieuse et société majoritaire.

Sa réélection suggère qu’une majorité, au sein de la mosquée du moins, croit à cette possibilité de conciliation. Elle affirme qu’on peut être musulman pratiquant et citoyen français sans contradiction majeure, à condition de clarté, de dialogue et de respect mutuel.

Patrimoine, histoire et identité nationale

Un des arguments de Hafiz porte sur l’ancrage historique de la mosquée dans l’histoire française. Inaugurée en 1926, elle représente un héritage centenaire. C’est un présent du sultan du Maroc à la France, un monument de pierre blanche et de faïences bleues, un lieu qui accueille pèlerins, touristes et fidèles.

En insistant sur cette dimension patrimoniale, Hafiz redéfinit la mosquée non pas comme un « enclave » communautaire, mais comme un site d’intérêt national, vecteur de compréhension mutuelle. C’est un levier politique astucieux : il rend plus difficile d’attaquer l’institution en tant que « menace extérieure » quand elle fait intégralement partie du tissu urbain et de la conscience collective parisienne.

Les défis persistants et les interrogations légitimes

Autonomie versus influence extérieure

Malgré la réélection, certaines interrogations demeurent légitimes. La mosquée parvient-elle véritablement à se gouverner de manière autonome, ou reste-t-elle sous influence algérienne ? Les financements, les nominations, les décisions programmatiques : qui décide réellement ? Ces questions ne relèvent pas de la paranoia ; elles correspondent à des enjeux réels de gouvernance et de représentativité.

Hafiz lui-même a reconnu que l’histoire de l’institution demeurait mal connue, y compris ses aspects problématiques ou contestés. Reconnaître l’existence de tensions passées ou présentes, plutôt que de les nier, serait un signe de maturité. La réélection offre une opportunité : celle de consolider une gestion plus transparente et plus participative.

La question du pluralisme religieux interne

L’islam français, comme tout religieux vivant, n’est pas monolithique. Il existe une diversité d’écoles de pensée, de pratiques, de compréhensions doctrinales. La Grande Mosquée, malgré son poids symbolique, ne parle pas pour tous les musulmans français. Certains la considèrent comme trop progressive, d’autres comme insuffisamment critique envers des injustices sociales.

Cette pluralité est une force et un défi simultanément. Elle signifie que la réélection de Hafiz, bien que significative, n’efface pas les désaccords substantiels qui traversent la communauté musulmane française. Cela implique aussi que toute vision unifiée du rôle de la mosquée restera partiellement contestée.

Perspectives et significations de la réélection

Un choix politique au-delà de la mosquée

La réélection de Chems-eddine Hafiz n’est jamais un simple événement administratif. C’est un énoncé politique au sens plein du terme. Elle signale qu’une majorité au sein de la mosquée, et vraisemblablement dans les cercles officiels français et algériens, soutient la poursuite d’une stratégie d’adaptation prudente. Elle valide l’approche de celui qui refuse à la fois le rejet identitaire et l’absolutisme théologique.

Cette réélection représente également un test. Y aura-t-il des suites concrètes ? La publication du livre de Hafiz en février 2026 constituera un premier indicateur. Si cet ouvrage parvient à fédérer au-delà du cercle habituel, s’il nourrit un vrai débat public sur les rapports entre islam et République, alors la réélection aura porté ses fruits. Si, au contraire, il reste confidentiel ou devient simplement un élément de rhétorique politique, la confiance accordée se consumera lentement.

Les attentes de la communauté musulmane et de la société plus large

Pour la communauté musulmane française, la réélection de Hafiz produit plusieurs effets. Elle valide ceux qui pensent qu’une modération adaptée est possible. Elle inquiète ceux qui redoutent une trop grande compromission avec les valeurs laïques. Pour la société française plus large, elle signale que l’islam s’institutionnalise, qu’il cherche ses propres canaux de légitimité plutôt que de rester en marge.

Cette institutionnalisation comporte des aspects positifs : elle facilite le dialogue, l’engagement civique, la compréhension mutuelle. Elle comporte aussi des risques : celui d’une bureaucratisation qui éloigne des racines spirituelles, d’une compromission des principes au nom du pragmatisme, d’une capture de l’institution par des intérêts particuliers.

Qui est exactement Chems-eddine Hafiz ?

Chems-eddine Mohamed Hafiz, né le 28 juin 1954 à Alger, est un avocat franco-algérien ayant exercé dans le droit français. Il a été nommé recteur de la Grande Mosquée de Paris le 11 janvier 2020 et fait également partie de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), ce qui témoigne de son engagement dans les questions civiques au-delà du champ religieux.

Quels sont les principaux défis auxquels Hafiz a dû faire face ?

Parmi les principaux défis figurent la gestion controversée du système de certification halal, les interrogations sur les liens avec les autorités algériennes, la nécessité de moderniser l’institution tout en préservant son ancrage spirituel, et la navigation dans un contexte français de montée de tensions communautaires et d’actes islamophobes.

Quel est le contenu du livre ‘Musulmans en Occident’ ?

Cet ouvrage, publié en février 2026 par les éditions Albouraq, est le fruit du travail d’un groupe de réflexion lancé en 2023 par la Grande Mosquée de Paris. Il rassemble les contributions de théologiens musulmans français et propose une réflexion sur comment adapter la présence musulmane en Occident sans renier la pratique religieuse, synthétisée par la formule : ‘pratique cultuelle immuable, présence adaptée’.

Comment la réélection de Hafiz est-elle perçue par les différents acteurs ?

Pour les partisans d’une modernisation pragmatique de l’islam en France, elle représente une validation de la démarche. Pour les critiques, elle suscite des interrogations quant à l’autonomie réelle de l’institution. Pour la société française, elle signale l’institutionnalisation croissante de l’islam, avec ses opportunités et ses risques associés.

Quels sont les enjeux les plus urgents pour la Grande Mosquée maintenant ?

Les enjeux majeurs incluent la consolidation d’une gestion plus transparente des certifications halal, le renforcement du dialogue avec les autorités françaises face à l’augmentation des actes anti-musulmans, la valorisation du patrimoine historique de l’institution, et la capacité à parler pour une communauté musulmane plurielle sans prétendre à un monopole de la légitimité religieuse.

