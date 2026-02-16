Municipales 2026 à Sète : sécurité en débat, six candidats dévoilent leurs stratégies sur police, prévention et lutte contre la criminalité

Les Municipales 2026 à Sète s’annoncent déjà comme une étape cruciale pour redéfinir la sécurité locale face à une criminalité en pleine expansion. Entre la montée des délits, la recrudescence du narcotrafic, et le sentiment d’insécurité grandissant chez les habitants, la ville doit faire face à une équation complexe où police, prévention et acteurs associatifs doivent se conjuguer efficacement. Dans ce contexte, six candidats, chacun avec leur vision et leur programme, ont commencé à dévoiler leurs stratégies pour rétablir l’ordre, assurer la tranquillité des Sétois et lutter contre la délinquance dans tous ses états. La campagne électorale, qui débute sérieusement, ne se limite pas à des discours, mais propose des plans concrets pour répondre à ces enjeux menacés par la violence et l’insécurité. »

Candidate Priorités principales Mesures phares Budget dédié Laura Seguin Proximité et prévention Renforcer le contrat intercommunal, recruter des éducateurs, moderniser l’éclairage public 6 millions € Pascal Pintre Contrôle et sécurité renforcée Police municipale 24h/24, caméras, brigade anti-narcotique 8 millions € Sébastien Pacull Recréer l’autorité étatique Création d’un commissariat, patrouilles maritimes, zone de reconquête républicaine 10 millions € Daniel Pilaudeau Combat systémique et social Renforcer l’école, améliorer le tissu social, lutter contre l’exclusion 4 millions € Yvon Caroff Décision conjointe et mesures rapides Conseil local de sécurité, plan d’action contre les trafics, rénovation trottoirs 7 millions € Hervé Marquès Actions concrètes et investissements Vidéo surveillance, brigades mobiles, dispositifs d’urgence 9 millions €

Les candidats et leurs stratégies en matière de sécurité pour défendre Sète

Lorsque l’on aborde la question de la sécurité lors des Municipales 2026 à Sète, une question légitime se pose : comment faire face à l’intensification des délits et à la violence urbaine ? Chacun des candidats a posé sa pierre à l’édifice avec des propositions concrètes. Laura Seguin insiste sur une police de proximité pour créer un lien de confiance entre la population et les forces de l’ordre. Elle prône une présence quotidienne sur le terrain, une négociation avec l’Etat pour instaurer un commissariat de proximité sur l’Ile de Thau et un renforcement des équipes. La prévention est un autre pilier majeur de son programme, notamment en recrutant des éducateurs de rue, en relançant les maisons de quartiers, et en multipliant les événements inter-quartiers pour tisser des liens sociaux forts. Son approche repose sur l’idée que la sécurité ne peut être que le fruit d’un dialogue constant et d’un vivre-ensemble renforcé.

De son côté, Pascal Pintre mise sur un contrôle accru et une présence visible des forces de police dans chaque quartier de la ville. Avec l’objectif d’assurer une sécurité 24h/24, il envisage de recruter une trentaine d’agents supplémentaires sur trois ans, dont une partie en patrouille pédestre ou motorisée. La modernisation de la vidéosurveillance, les équipements comme les sonomètres, et une brigade spécialisée dans la lutte contre le narcotrafic doivent lui permettre de faire reculer la criminalité. Cependant, il insiste aussi sur une approche ferme contre les nuisances et les incivilités, notamment la vitesse excessive ou la mendicité agressive. Sa vision vise à faire de chaque coin de Sète une zone où la tranquillité est préservée, tout en contrôlant les trafics illicites qui gangrènent certains quartiers.

Le débat s’intensifie avec la proposition de Sébastien Pacull qui veut restaurer un contrôle strict de la sécurité grâce à la création d’un commissariat à l’Ile de Thau et des patrouilles maritimes pour couvrir les canaux et zones difficiles d’accès. Son message : il faut une force dissuasive pour déconnecter la corruption et la criminalité organisée. Finalement, la ville doit agir rapidement, appuyant ses mesures sur une mobilisation solide et une police mobilisée jour et nuit. Parce qu’à Sète, la sécurité ne doit pas rester une promesse mais un vrai engagement.

Les enjeux liés à la prévention et la lutte contre la criminalité dans la campagne électorale

La lutte contre la criminalité n’est pas qu’une affaire de policiers. Elle implique une véritable stratégie globale où prévention, action sociale et contrôle renforcé forment un tout cohérent. Daniel Pilaudeau, par exemple, remet en question la politique de répression et met en avant la prévention par le social, notamment par le renforcement des écoles et l’aide aux quartiers fragilisés. Son message : pour réduire la criminalité, il faut s’attaquer aux causes profondes, telles que la précarité ou l’exclusion. Dans cette optique, la cohésion social, la solidarité et la justice sociale doivent primer sur la simple sécurité policière.

Sébastien Denaja, quant à lui, insiste sur la nécessité d’un contrôle local et d’une réponse rapide face aux actes de violence ou d’incivilité, en proposant la création d’un conseil local spécifiquement dédié à la sécurité à Sète. Son vision : une ville où la tranquillité n’est pas un luxe, mais un droit de chaque habitant. La mise en place de points d’urgence dans la ville ou le déploiement de policiers supplémentaires doit faire reculer la peur et garantir une vie quotidienne sereine. La sécurité, dans son esprit, c’est aussi une question de vivre ensemble dans un environnement sain et sans danger.

À suivre : un vaste chantier pour faire de Sète une ville sûre en 2026

Les enjeux sont nombreux et la compétition est rude. La différence réside dans l’approche : entre la simple application de la force et une réponse intégrée axée sur la prévention, l’action sociale et la réhabilitation des quartiers. Tous souhaitent apporter leur pierre à l’édifice pour faire face à une criminalité à la hausse, qui dégrade la qualité de vie et alarme ses habitants. Le débat reste ouvert : pour 2026, la sécurité à Sète sera une priorité, et la façon dont chaque candidat planifiera cette lutte déterminera le visage de la cité en pleine mutation.

