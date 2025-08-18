Juillet 1720 : la bousculade de la rue Vivienne qui a précipité la chute du Système de Law

Il y a presque 305 ans, une scène semblable à un chaos moderne s’est déroulée rue Vivienne à Paris, provoquant la mort d’une quinzaine de personnes et entraînant la chute spectaculaire du fameux Système de Law. En 1720, cette catastrophe humaine n’était que le point culminant d’une bulle financière qui avait débuté quelques années plus tôt, secouant tout le royaume. À l’origine ? Un cocktail de spéculations effrénées, de papier-monnaie promise à tous, et d’une confiance collective qui s’est brutalement dissoute. La crise financière de cette période, illustrée par la faillite de la Mississippi Company, marque un tournant dans l’histoire économique française, tout comme nos déboires récents avec la dette publique en 2025. En repensant à cette journée dramatique, on comprend mieux comment un système basé sur la confiance peut rapidement s’effondrer, laissant derrière lui un sillage de ruines sociales et financières. C’est cette histoire complexe, mêlant confiance, pouvoir et démesure, que je vous propose de décrypter, tout en faisant le lien avec notre ère moderne. Voyons comment la cruelle leçon du passé peut encore résonner aujourd’hui, notamment dans la gestion de la monnaie-papier et la régulation des marchés financiers.

La genèse du Système de Law : une tentative d’assainissement financier au XVIIIe siècle

Confrontée à un endettement colossal, la France au début du XVIIIe siècle peine à équilibrer ses comptes. La dette publique dépasse alors 2 milliards de livres, soit près de dix ans de recettes fiscales, un chiffre grandement supplanté par la situation de 2025, où la dette française atteint un niveau record, frôlant 300 % du PIB. Pour tenter de redresser la barre, le Régent décide d’accorder sa confiance à John Law, un Écossais audacieux ayant fait fortune dans le jeu et la finance. Son idée ? Introduire le papier-monnaie comme solution miracle, pour remplacer massivement l’or et réduire la dette. La Banque générale, créée en 1716, devient un outil central dans cette stratégie. Son rôle est de voter pour une circulation massive de billets, garantis par un or virtuel, dans le but d’amortir la dette et stimuler le commerce intérieur et extérieur. Ce système innovant s’appuie aussi, dès 1717, sur la création de la Mississippi Company, qui se voit octroyer le monopole sur l’exploitation coloniale de la Louisiane. En quelques années, cette compagnie devient un véritable centre d’attraction pour les investisseurs, propriétaires d’actions aux promesses démultipliées.

Le mécanisme de la bulle : entre promesses d’or et déceptions

Rapidement, Law séduit avec ses visions d’un avenir prospère, porteur de profits considérables et d’un papier-monnaie garantissant un décuplage de richesse. À l’époque, on assiste à une véritable frénésie : la valeur des actions de la Mississippi Company explose, passant en quelques mois de 500 livres à plus de 9 000. La magie opère pour certains, qui deviennent riches en un clin d’œil, tandis que d’autres souscrivent sans trop comprendre les enjeux. La spéculation se nourrit de la crédulité collective, surtout que Law, contrôlant aussi les recettes fiscales en tant que contrôleur général des Finances, semble pouvoir tout maîtriser. Cependant, cette bulle devient de plus en plus fragile. La confiance s’effrite dès l’été 1720, lorsque les résultats commerciaux des colonies s’avèrent décevants et que des personnages influents commencent à échanger leurs billets contre de l’or. La chute du Système de Law est alors inévitable.

La journée fatale du 17 juillet 1720 : une bousculade meurtrière et un systémé financier écroulé

Le 17 juillet 1720 marque une étape décisive : une foule immense, estimée à 15 000 personnes, se presse devant les guichets de la Banque Royale, située rue Vivienne. La moindre étincelle de panique peut déclencher un chaos incontrôlable. Rapidement, la file se transforme en une bousculade infernale. La foule, piégée dans la crainte de ne pas pouvoir échanger ses billets contre de l’or, perd patience. Résultat : seize personnes s’étouffent, piétinées dans la cohue, avant que le désastre ne soit arrêté. Ce jour-là, la confiance dans le papier-monnaie de Law s’effondre et, avec elle, tout le système. La Banque n’ayant plus assez d’or pour couvrir ses engagements, c’est la faillite. La chute du Système de Law devient alors une véritable catastrophe nationale, marquant le début d’une crise financière sans précédent.

Conséquences et enseignements de la crise de 1720

Le désastre de Law a profondément marqué la gestion économique en France. Il a illustré à quel point la confiance peut devenir fragile face à une monnaie-papier mal contrôlée. La faillite entraîne la cessation immédiate de la Mississippi Company, la mise en place d’une réglementation stricte et l’instauration de la Bourse de Paris en 1724 pour encadrer la spéculation. Ce modèle, basé sur la régulation et la transparence, demeure toujours pertinent face aux risques liés à la finance moderne. La crise de 1720 a aussi laissé une leçon durable : que l’on manipule des actions ou des billets, la confiance est la véritable clé de voûte de toute institution monétaire ou financière. Aujourd’hui, en 2025, cette expérience sert d’avertissement, notamment dans la gestion de la dette et la régulation des banques centrales, pour éviter que l’histoire ne se répète.

Foire aux questions : que retenir de la crise financière de 1720 ?

Pourquoi la bousculade de 1720 a-t-elle précipité la chute du Système de Law ? La foule paniquée, craignant de ne pas pouvoir récupérer son argent, a provoqué une course désordonnée dans les établissements financiers de la rue Vivienne, montrant à quel point la confiance collective peut vaciller rapidement.

Quels apprentissages cette crise offre-t-elle pour notre gestion financière en 2025 ? Elle souligne l’importance de la régulation, de la transparence et de la prudence dans l’émission de monnaie-papier. La méfiance généralisée peut rapidement s’emparer des marchés, entraînant des conséquences sociales et économiques dévastatrices.

Quelles similarités peut-on faire avec nos crises modernes ? La crise de Law évoque des parallèles avec la chute de certaines bulles spéculatives actuelles, notamment celles liées à la dette souveraine ou aux cryptomonnaies, où la confiance reste la clé pour éviter le effondrement.

Comment éviter une nouvelle crise financière semblable ? En renforçant la régulation financière, en limitant la spéculation débridée et en favorisant une information claire pour tous les citoyens. La vigilance doit rester de mise, comme à l’époque de Law, pour préserver la stabilité économique.

Autres articles qui pourraient vous intéresser