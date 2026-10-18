Le médecin de Léon XIV estime que le pape pourra se rendre en Amérique du Sud en novembre

Léon XIV, le pape, pourra-t-il effectuer son voyage papal en Amérique du Sud en novembre après son opération au poumon ? Son médecin estime qu’un rétablissement rapide est possible, mais la visite officielle prévue en Uruguay, en Argentine et au Pérou dépendra aussi de l’évolution de sa santé et de sa capacité à supporter un déplacement apostolique de près de deux semaines.

Le chirurgien du souverain pontife considère qu’une récupération complète pourrait intervenir dans les dix jours suivant l’intervention. Cette évaluation ouvre la voie au maintien du programme, sans pour autant transformer une possibilité médicale en certitude : la durée du trajet, le rythme des étapes et les exigences des cérémonies pèseront dans la décision. Au Vatican, le calendrier annoncé prévoit un séjour du 6 au 17 novembre. Autrement dit, le pape pourrait partir moins d’un mois après l’opération, un délai qui invite à la prudence autant qu’à l’espoir.

Repère Information disponible Intervention Ablation du lobe inférieur du poumon droit, après la découverte d’une tumeur cancéreuse Récupération estimée Le chirurgien évoque un rétablissement possible en une dizaine de jours Dates prévues Du 6 au 17 novembre Étapes annoncées Uruguay, Argentine et Pérou Point à surveiller L’état clinique du pape et sa tolérance à un programme soutenu

Voyage de Léon XIV en Amérique du Sud : ce que dit son médecin

Le professeur qui a opéré Léon XIV estime qu’aucune raison médicale ne justifie, à ce stade, l’annulation du déplacement. Il juge que le pape pourrait être rétabli à temps, tout en distinguant clairement une prévision favorable d’un feu vert définitif.

Cette nuance compte. Après l’ablation d’une partie du poumon droit, la convalescence ne se résume pas à une date sur un calendrier : l’équipe médicale doit notamment apprécier la respiration, la fatigue et la capacité à reprendre progressivement les activités. La santé du pape sera donc déterminante jusqu’au départ.

Je me représente une scène très concrète : un dirigeant arrive à une étape après plusieurs heures de trajet, puis doit enchaîner rencontres et prises de parole. Même sans incident médical, la fatigue peut modifier le programme. Pour un voyage papal, la prudence se mesure aussi à la possibilité d’alléger le rythme.

Un déplacement apostolique de douze jours, trois pays au programme

La visite officielle doit conduire Léon XIV en Uruguay, en Argentine et au Pérou, du 6 au 17 novembre. Ces dates représentent douze jours calendaires, avec des déplacements entre les pays et plusieurs rendez-vous publics : un programme conséquent pour un pape qui sort tout juste d’une opération majeure.

Pour mesurer l’enjeu, je pense à une scène fréquente dans les voyages officiels : une étape paraît courte sur le papier, mais les transferts, les temps d’attente et les cérémonies remplissent rapidement la journée. Le programme devra peut-être ménager des pauses, réduire certaines séquences ou prévoir des ajustements de dernière minute.

Le trajet : limiter les enchaînements trop rapprochés entre les étapes.

limiter les enchaînements trop rapprochés entre les étapes. Le rythme : prévoir des périodes de repos et des journées moins chargées.

prévoir des périodes de repos et des journées moins chargées. Le suivi médical : réévaluer l’aptitude du pape au fil de sa récupération.

réévaluer l’aptitude du pape au fil de sa récupération. La communication : préciser les changements éventuels sans confondre calendrier prévu et décision finale.

Ces précautions ne signifient pas que le déplacement est compromis. Elles rappellent simplement qu’un itinéraire apostolique se prépare aussi en fonction de la capacité réelle du pontife à le tenir.

Santé du pape : pourquoi le calendrier peut encore évoluer

Le chirurgien avance une période de rétablissement d’environ dix jours, tandis que le voyage est prévu moins d’un mois après l’intervention. Ces deux repères donnent une perspective encourageante, mais ils ne permettent pas à eux seuls de garantir que Léon XIV pourra suivre toutes les étapes au programme.

Le nombre de pays concernés, trois, et la durée annoncée, douze jours, donnent une idée de l’effort attendu. Le Vatican devra concilier l’importance diplomatique et pastorale de cette visite avec les recommandations médicales. Une adaptation du calendrier pourrait donc relever d’une mesure de précaution, et non d’une aggravation de l’état du pape.

Je retiens surtout une règle simple : après une opération pulmonaire, mieux vaut juger la reprise sur des signes cliniques et une progression réelle que sur une échéance symbolique. La déclaration du médecin ouvre une possibilité ; le suivi de la convalescence dira si elle est raisonnable.

Les prochains repères avant le départ de novembre

La question ne porte donc pas uniquement sur la présence du pape en Amérique du Sud. Il faudra aussi savoir si les étapes seront maintenues telles quelles, si le programme sera allégé et si les médecins valideront le voyage à l’approche du départ.

Pour l’heure, le signal du chirurgien est favorable, mais le calendrier reste tributaire de la convalescence. Le voyage papal de Léon XIV en novembre demeure envisageable, sous réserve de l’évolution de sa santé, des avis médicaux et des ajustements décidés par le Vatican pour cette visite officielle et ce déplacement apostolique.

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