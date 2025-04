Le pape François est décédé à 88 ans : une page se tourne pour l’Église et le monde

Que signifie la disparition du pape François pour les croyants, les fidèles… et moi aussi ?

Quand j’ai appris la nouvelle, une question m’a traversé l’esprit : et maintenant ? Que va devenir l’Église sans cette figure marquante ? Je me suis souvenu de ce matin où, en 2013, j’avais suivi l’annonce de son élection. Je ne suis pas particulièrement pratiquant, mais le pape François, avec son humilité et son franc-parler, avait réussi à me captiver. Comme beaucoup, je sentais qu’il était un homme différent, profondément humain.

Une vie, une mission, une empreinte

Voici une vue d’ensemble de son parcours, à travers une infographie chronologique :

Infographie – Les grandes étapes de la vie du pape François

Année Événement majeur 1936 Naissance à Buenos Aires, en Argentine 1969 Ordonné prêtre 1992 Devient évêque auxiliaire de Buenos Aires 1998 Nommé archevêque de Buenos Aires 2001 Créé cardinal par Jean-Paul II 2013 Élu pape, succédant à Benoît XVI 2025 Décès à Rome à l’âge de 88 ans

Il aura été le premier pape originaire d’Amérique latine, et le premier jésuite à devenir chef de l’Église catholique.

Un pontife à part : qui était vraiment le pape François ?

Le pape François, né Jorge Mario Bergoglio, n’a jamais cherché à incarner une autorité distante. Son style, simple, direct, a bouleversé les codes traditionnels du Vatican.

À de nombreuses reprises, j’ai été touché par ses prises de position courageuses :

Pour les plus pauvres : il a fait de la lutte contre la misère un axe central de son pontificat.

: il a fait de la lutte contre la misère un axe central de son pontificat. Pour la planète : son encyclique « Laudato Si’ » a marqué un tournant écologique pour l’Église.

: son encyclique « Laudato Si’ » a marqué un tournant écologique pour l’Église. Pour la paix : il s’est engagé à de multiples reprises dans des conflits mondiaux, appelant au dialogue plutôt qu’à la confrontation.

Ce qu’il a changé, concrètement

En discutant avec une amie croyante, elle m’a dit : « Ce pape m’a réconciliée avec ma foi. » Et ce n’est pas un cas isolé. Voici quelques-uns de ses apports concrets :

Réforme de la Curie romaine : il a voulu plus de transparence et de simplicité.

: il a voulu plus de transparence et de simplicité. Ouverture aux débats sensibles : sur les divorcés remariés, l’homosexualité, la place des femmes dans l’Église.

: sur les divorcés remariés, l’homosexualité, la place des femmes dans l’Église. Proximité avec les gens : il a refusé d’habiter les appartements pontificaux, préférant une chambre simple dans une maison d’hôtes du Vatican.

L’émotion mondiale après son décès

Depuis l’annonce de sa mort, les réactions affluent du monde entier : chefs d’État, responsables religieux, personnalités culturelles. Mais au-delà des mots officiels, c’est une tristesse populaire, sincère, qui domine. Une dame âgée croisée devant une église m’a dit en pleurant : « Il était comme un père pour nous. »

Ce qu’il laisse derrière lui

Le pape François laisse un héritage fait de gestes forts, de réformes entamées, de paroles audacieuses. Son pontificat n’a pas été parfait, mais il aura marqué une génération. Pour moi, il restera le symbole d’un homme qui a su allier foi, humanité et courage dans un monde de plus en plus fragmenté.

Conclusion : Le pape François est décédé à 88 ans, mais son message reste vivant

La disparition du pape François à 88 ans me touche plus que je ne l’aurais imaginé. Parce qu’il n’était pas qu’un chef spirituel, mais aussi un repère, une voix dans le tumulte. Aujourd’hui, alors que l’Église entre dans une nouvelle période d’incertitude, je garde en mémoire ce pape qui a parlé aux cœurs, y compris au mien.

Et si son corps s’éteint, son message, lui, continue de résonner.