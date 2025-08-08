Le plan de Netanyahou pour le contrôle de Gaza : destruction du Hamas, libération des otages et mise en place d’une administration civile

Dans un contexte de tension extrême, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a dévoilé en août 2025 un ambitieux plan visant à prendre le contrôle de Gaza. Au menu : destruction du Hamas, libération des otages, et mise en place d’une administration civile, sans toutefois aspirer à gouverner directement ce territoire palestinien. Cette stratégie s’inscrit dans un conflit israélo-palestinien toujours aussi brûlant, exacerbant les enjeux de sécurité nationale et de reconstruction. Avec la guerre de 2023, la question de la démilitarisation totale de Gaza revient sur le devant de la scène, tout comme la difficulté à faire respecter la libération des otages, qui reste un défi majeur. La manœuvre de Netanyahou, pas simplement militaire mais aussi diplomatique, tente d’établir un nouvel équilibre en évitant une occupation prolongée, tout en garantissant la sécurité d’Israël. La complexité de ce projet soulève des interrogations sur ses implications à long terme et la stabilité régionale.

Pourquoi Israël veut maîtriser Gaza sans la gouverner directement

Le plan de Netanyahou repose sur une logique précise : contrôler la bande de Gaza pour garantir la sécurité nationale, sans pour autant instaurer une administration israélienne sur place. En novembre 2023, l’État hébreu avait déjà évoqué cette idée, insistant sur la nécessité de mettre en place une nouvelle autorité indépendante, sous contrôle sécuritaire strict. La volonté affichée est de créer un périmètre de sécurité permettant de neutraliser la menace du Hamas tout en évitant une occupation qui pourrait s’avérer coûteuse et contre-productive, archétype du « tuer le virus sans éradiquer le patient ». L’objectif est clair : éradiquer le Hamas, démanteler ses capacités militaires, et assurer une démilitarisation durable, mais sans faire de Gaza une colonie israélienne. En pratique, cela veut dire une occupation sécuritaire très présente, avec 75% de la bande sous contrôle, mais sans gouvernance directe.

Les choix stratégiques derrière cette démarche

Contrôle sécurisé : maintenir une mainmise privilégiée sur la frontière tout en évitant de s’enliser dans une gestion administrative complexe.

: maintenir une mainmise privilégiée sur la frontière tout en évitant de s’enliser dans une gestion administrative complexe. Sécurité durable : neutraliser le Hamas et ses alliés, notamment le Jihad islamique, pour limiter la menace à long terme.

: neutraliser le Hamas et ses alliés, notamment le Jihad islamique, pour limiter la menace à long terme. Libération des otages : une priorité absolue, avec une attention particulière aux 49 otages toujours retenus, dont 27 déclarés morts selon l’armée.

: une priorité absolue, avec une attention particulière aux 49 otages toujours retenus, dont 27 déclarés morts selon l’armée. Éviter une occupation prolongée : pour ne pas alimenter la résistance ou des revendications internationales contraires.

Le délai pour la libération des otages agit comme un catalyseur sur la stratégie d’Israël, alimentant la pression politique et militaire.

Comment la démilitarisation de Gaza renforce la stratégie israélienne

La démilitarisation totale est une étape cruciale pour instaurer une paix durable. Elle implique la destruction des arsenaux du Hamas : missiles, roquettes et tunnels, mais aussi la neutralisation d’autres groupes armés comme le JIP. La lutte contre ces milices est jugée essentielle pour réduire la menace constante sur le territoire israélien. En mai dernier, le gouvernement a réaffirmé cette priorité, proposant une opération sans précédent pour désarmer complètement Gaza. Toutefois, cette démarche soulève de nombreux défis, notamment la résilience des forces armées du Hamas, qui malgré de lourdes pertes, continue de positionner des mines artisanales et des missiles rudimentaires, chaque semaine faisant tomber des soldats israéliens.

Les enjeux de la démilitarisation

Réduction de la menace immédiate : neutraliser les capacités militaires du Hamas et de ses alliés. Maintien d’une présence sécuritaire : jusqu’à la disparition effective de toute milice armée, notamment dans les tunnels et camps de missiles. Dimension politique : encourager la reconstruction et initier une stratégie diplomatique plus large pour stabiliser Gaza. Risques persistants : la résilience du Hamas et la quête de nouvelles tactiques de guerre, comme le recours aux mines artisanales, font partie du quotidien des soldats israéliens.

Les conditions d’une administration civile alternative à Gaza

Une fois la démilitarisation enclenchée, la question de l’administration civile devient centrale. Israël ne souhaite pas prendre en charge la gouvernance directement. Son but est de « passer le relais à des forces arabes qui sauront gérer la bande de Gaza sans la menacer » selon Benyamin Netanyahou. L’objectif ? instaurer une autorité locale qui puisse apporter stabilité et reconstruction, tout en restant sous contrôle sécuritaire. La ligne rouge reste claire : ni Hamas, ni autorité palestinienne. Pour lui, seul un « nouveau leadership » pourrait assurer la sécurité durable et la reconstruction, notamment en évitant la domination des milices ou des groupes extrémistes comme le JIP. La mise en œuvre pourrait passer par des acteurs régionaux, qui assureront un contrôle plus souple mais ferme. Cela soulève la problématique de la souveraineté réelle, avec des spécialistes évoquant une possible « administration intérimaire sous contrôle israélien ».

Gouvernance locale : transférer le pouvoir à des forces régionales ou arabes crédibles.

: transférer le pouvoir à des forces régionales ou arabes crédibles. Reconstruction : relancer l’économie de Gaza et restaurer les infrastructures démolies.

: relancer l’économie de Gaza et restaurer les infrastructures démolies. Sécurité assurée : maintien d’un contrôle strict pour prévenir toute résurgence du Hamas ou d’autres milices.

: maintien d’un contrôle strict pour prévenir toute résurgence du Hamas ou d’autres milices. Une étape intermédiaire : cette administration pourrait être une étape vers une solution diplomatique plus large dans le cadre du conflit israélo-palestinien.

Que penser de la stratégie israélienne face à Gaza aujourd’hui?

Au fil des années, la stratégie d’Israël a beaucoup évolué. Après la guerre de 2023, il apparaît clairement que le plan d’Eradiquer le Hamas tout en évitant une occupation directe est une tactique de long terme. La priorité est de réduire la menace tout en évitant une confrontation ouverte qui pourrait alimenter un conflit régional plus vaste. La pression internationale, notamment de la diplomatie américaine, pousse Israël à équilibrer sécurité et stabilité. La gestion complexe des otages, la reconstruction d’un État durable et la démilitarisation progressive conditionnent la réussite de cette stratégie. Au-delà des considérations militaires, c’est aussi une démarche diplomatique pour préserver la stabilité du Moyen-Orient, un défi immense à l’aube de 2025.

Foire aux questions

Quel est l’objectif principal du plan de Netanyahou pour Gaza ?

Il s’agit de contrôler la bande de Gaza pour garantir la sécurité nationale d’Israël, en détruisant le Hamas, en démantelant ses capacités et en évitant une gouvernance israélienne directe tout en assurant une stabilité régionale.

Comment la démilitarisation de Gaza peut-elle influencer le conflit israélo-palestinien ?

Une démilitarisation totale pourrait réduire la menace immédiate pour Israël, favoriser la reconstruction et ouvrir la voie à une gestion plus douce, mais le défi reste la résilience du Hamas et des factions armées dans la bande.

Quel rôle pour l’administration civile dans la reconstruction de Gaza ?

Elle viserait à remplacer l’actuelle gouvernance par une autorité locale ou régionale, sous contrôle sécurisé, pour relancer l’économie, restaurer les infrastructures et préparer une sortie diplomatique durable du conflit.

Quelles sont les implications d’une occupation sécuritaire partielle ?

Elle permet de garantir la sécurité sans pour autant transformer Gaza en territoire israélien. Cependant, elle requiert une présence militaire accrue, avec tous les risques de friction et de résurgence du terrorisme.

