Manuel Bompard plaide pour nationaliser TotalEnergies, une opération qu’il juge très rentable pour l’État

Une nationalisation de TotalEnergies serait-elle vraiment rentable pour l’État, ou ferait-elle peser un risque trop lourd sur les finances publiques ? Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, a défendu cette option le 10 mai 2026, la présentant comme envisageable et susceptible de s’amortir en moins de dix ans. Son argument dépasse le seul prix à la pompe : il porte aussi sur le contrôle d’une entreprise majeure de l’industrie pétrolière et sur les choix de politique énergétique. Mais entre une estimation politique, le coût réel d’un rachat et les revenus futurs d’un groupe mondial, l’écart mérite d’être examiné avec méthode.

Je distingue ici trois questions souvent mêlées dans le débat : combien coûterait l’opération, quels bénéfices l’État pourrait en tirer et quels objectifs il poursuivrait ensuite. Le chiffre de 70 milliards d’euros circule dans les discussions, mais il ne constitue pas à lui seul une facture complète ni une garantie de rentabilité. Pour juger la proposition, il faut aussi tenir compte de la dette, des investissements nécessaires et des évolutions du marché de l’énergie. C’est ce qui rend le sujet plus complexe qu’un simple calcul de dividendes.

Nationalisation de TotalEnergies : ce que propose Manuel Bompard

Invité dans une émission politique, Manuel Bompard a décrit la nationalisation comme une option « tout à fait envisageable ». Selon lui, acheter une entreprise qui pourrait rembourser son coût en moins de dix ans serait une opération intéressante pour les finances publiques. Il défend également une maîtrise stratégique de l’énergie, dans un contexte géopolitique marqué par les tensions sur les approvisionnements.

Son raisonnement repose donc sur deux arguments : l’État pourrait percevoir les revenus de l’entreprise et reprendre la main sur des décisions jugées essentielles. Cela ne signifie pas que l’opération serait automatiquement profitable. Une entreprise pétrolière peut verser des dividendes élevés certaines années et nécessiter, à d’autres moments, des investissements importants ou des dépenses liées à la transition énergétique.

Une promesse de rentabilité qui dépend de plusieurs calculs

Le montant de 70 milliards d’euros est une estimation évoquée dans le débat public, et non un coût définitif établi pour une acquisition. Le prix dépendrait notamment de la valeur de l’entreprise au moment de l’opération, d’une éventuelle prime versée aux actionnaires et des modalités de financement. Les engagements financiers repris par l’État devraient également entrer dans l’équation.

Manuel Bompard avance qu’un remboursement pourrait intervenir en moins de dix ans. C’est une affirmation politique qui suppose des revenus futurs suffisants et réguliers. Or, les cours du pétrole, les marges de raffinage, les investissements et la demande mondiale peuvent varier fortement : la rentabilité ne se décrète pas, elle se vérifie année après année.

Élément du débat Ce qui est avancé Ce qu’il faut vérifier Coût du rachat Une estimation d’environ 70 milliards d’euros circule Prix de marché, prime éventuelle, dette et modalités de financement Délai de remboursement Moins de dix ans selon Manuel Bompard Dividendes futurs, résultats et investissements nécessaires Objectif stratégique Renforcer le contrôle public sur l’énergie Priorités industrielles, climatiques et budgétaires

Pour situer la controverse, une estimation de 70 milliards d’euros relayée dans le débat donne un ordre de grandeur, mais ne remplace pas une évaluation financière détaillée. Je considère ce point essentiel : un chiffre unique peut éclairer la discussion, mais il ne suffit pas à démontrer qu’une opération serait avantageuse pour la collectivité.

État actionnaire : quels gains et quels risques pour les finances publiques ?

Un État propriétaire pourrait toucher les bénéfices distribués et peser sur les orientations industrielles. Il pourrait, par exemple, arbitrer entre les investissements dans les hydrocarbures, l’électricité et les énergies bas carbone. Mais les revenus d’un groupe énergétique ne sont ni fixes ni garantis : une baisse des cours ou un recul de la demande peut réduire les recettes au moment même où les besoins d’investissement restent importants.

Le financement compte tout autant que le prix annoncé. Si l’acquisition est financée par l’emprunt, les intérêts et le coût d’opportunité de cette dépense pèseront dans le bilan. Si elle mobilise d’autres ressources publiques, il faudra expliquer quels projets seraient reportés ou quels prélèvements seraient concernés. En matière de finances publiques, l’argent engagé a toujours un autre usage possible.

La maîtrise stratégique ne se résume pas à la propriété

La nationalisation donnerait à l’État un levier direct, mais elle ne garantirait pas à elle seule des prix plus bas pour les consommateurs. Les tarifs dépendent aussi des marchés internationaux, des taxes, des coûts de transport et des capacités de raffinage. Une politique énergétique cohérente devrait donc préciser comment le contrôle public se traduirait concrètement dans les décisions et dans la facture des ménages.

Je pense à une petite entreprise fictive de transport, dont les dépenses de carburant augmentent brutalement. Elle aurait besoin d’une réponse rapide sur les prix, pas seulement d’un changement d’actionnaire dans un grand groupe. La distinction est importante : une nationalisation peut modifier la gouvernance, mais elle ne neutralise pas automatiquement les chocs mondiaux.

La question des marges et de leur redistribution nourrit déjà d’autres propositions politiques, notamment celles portant sur les prix des carburants et les profits exceptionnels. Elle s’inscrit dans un débat plus large sur la manière de partager les profits liés à l’énergie. Le choix entre taxation, réglementation et propriété publique mérite d’être discuté séparément : ces outils n’ont ni le même coût ni les mêmes effets.

Industrie pétrolière et politique énergétique : les choix à clarifier

Le débat ne porte pas uniquement sur TotalEnergies. Il engage la place de l’industrie pétrolière dans la stratégie française, alors que la production d’énergie doit répondre à des impératifs parfois contradictoires : sécurité d’approvisionnement, prix accessibles et réduction des émissions. Un actionnaire public devrait donc rendre lisibles ses priorités et les étapes de leur mise en œuvre.

À mes yeux, l’argument stratégique devient convaincant seulement s’il s’accompagne d’objectifs mesurables. Sans calendrier ni critères publics, le changement de propriétaire risquerait de laisser intactes les difficultés que la proposition prétend résoudre. La propriété publique est un moyen, pas une politique complète.

Les principaux points à examiner avant toute décision

Le coût total : évaluer le prix d’acquisition, le financement, les dettes et les investissements prévus.

évaluer le prix d’acquisition, le financement, les dettes et les investissements prévus. Les recettes attendues : tester plusieurs scénarios de prix de l’énergie et de distribution des bénéfices.

tester plusieurs scénarios de prix de l’énergie et de distribution des bénéfices. Les objectifs industriels : préciser la place des hydrocarbures, de l’électricité et des énergies bas carbone.

préciser la place des hydrocarbures, de l’électricité et des énergies bas carbone. Les effets pour les consommateurs : distinguer les conséquences sur les prix à la pompe de celles sur la gouvernance.

distinguer les conséquences sur les prix à la pompe de celles sur la gouvernance. Le contrôle démocratique : définir comment les choix de l’entreprise seraient débattus et évalués.

Une autre scène, tout aussi hypothétique, aide à mesurer l’enjeu : une collectivité qui souhaite accélérer l’électrification de ses bus doit arbitrer entre l’achat de véhicules, les bornes et le coût de l’électricité. Une entreprise énergétique publique pourrait peser sur ces choix, mais seulement si sa stratégie est coordonnée avec les besoins locaux et les investissements nationaux. L’efficacité dépendrait donc de la gouvernance autant que du statut du groupe.

Une proposition politique qui exige un chiffrage indépendant

La France insoumise présente la nationalisation comme une façon de reprendre la maîtrise d’un secteur stratégique et de faire bénéficier la collectivité des revenus d’un grand groupe. Cette orientation rejoint des propositions plus générales sur le rôle de l’État dans l’industrie, mais elle doit être comparée à d’autres solutions : taxation des bénéfices exceptionnels, encadrement de certaines pratiques ou investissements publics ciblés.

Je retiens surtout une exigence de méthode : publier une évaluation indépendante, exposer les hypothèses de rentabilité et préciser les conséquences sur le budget public. Sans ces éléments, le délai de remboursement annoncé reste une promesse plutôt qu’une démonstration. Le débat sur Manuel Bompard, TotalEnergies, la nationalisation, l’État, la rentabilité, l’énergie, l’industrie pétrolière, la politique énergétique et les finances publiques mérite mieux qu’un chiffre isolé.

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