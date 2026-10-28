Présidentielle 2027 : LFI veut créer un pôle bancaire public, avec un Livret A plafonné à 30 000 euros et 200 milliards d’euros d’investissements

Présidentielle 2027 : le projet de pôle bancaire public de LFI

Présidentielle 2027, La France insoumise, Livret A et investissements publics : derrière ces propositions, une question très concrète se pose. Qui déciderait de l’usage de l’épargne des ménages, et selon quels critères ? LFI défend la création d’un pôle bancaire public, veut porter le plafond du Livret A à 30 000 euros et annonce un objectif de 200 milliards d’euros d’investissements publics par an. Ce sont des orientations de campagne, pas des mesures déjà appliquées.

Je vois dans ce projet une tentative de réorienter le financement de l’économie vers l’industrie, la transition écologique et les services publics. Mais l’intention ne suffit pas : il faut aussi préciser les règles, les risques pour les épargnants et le partage des décisions entre l’État, les banques et les entreprises. Pour suivre le fil, imaginons Camille, salariée qui a placé une partie de son épargne sur son Livret A. Elle ne cherche pas à financer un grand plan économique : elle veut d’abord garder une réserve disponible. C’est à cette échelle, très quotidienne, que la proposition doit être évaluée.

Mesure avancée Chiffre annoncé Ce que cela changerait Relèvement du plafond du Livret A 30 000 euros Permettrait de déposer davantage, dans la limite du nouveau plafond légal Investissement du pôle public 200 milliards d’euros par an Un objectif présenté par LFI, qui suppose de mobiliser des financements supplémentaires Organisation bancaire Création d’un pôle bancaire public Orienter davantage de crédits vers des priorités économiques et sociales

Un Livret A à 30 000 euros : ce que la proposition changerait

Le plafond actuel du Livret A est fixé à 22 950 euros, hors intérêts capitalisés. LFI souhaite le relever à 30 000 euros. Cela augmenterait la somme qu’un épargnant peut verser, mais ne transformerait pas automatiquement chaque euro supplémentaire en financement direct d’un projet public : le circuit de collecte et d’affectation resterait déterminant.

Je prends un exemple fictif. Camille a déjà atteint le plafond de versement et reçoit chaque année des intérêts. Avec la réforme, elle pourrait ajouter de l’argent jusqu’à la nouvelle limite, si elle en a les moyens. Pour un foyer qui garde une épargne de précaution modeste, en revanche, ce relèvement ne change pas grand-chose. Voilà pourquoi le plafond attire l’attention, mais ne résume pas l’enjeu.

Le Livret A est un produit réglementé, disponible et défiscalisé. Son attrait tient autant à cette simplicité qu’à son rendement, lequel peut évoluer. Avant de toucher à son épargne, chacun doit donc distinguer le montant maximal autorisé, les intérêts produits et la manière dont les fonds sont utilisés. Sur les arbitrages budgétaires du quotidien, je peux aussi rapprocher cette question de la gestion de l’épargne dans un contexte économique tendu.

Les chiffres à distinguer des annonces

Le chiffre officiel à retenir pour le plafond actuel est de 22 950 euros, hors intérêts. Le montant de 30 000 euros correspond, lui, à une proposition politique : il ne devient pas applicable par le seul fait d’être annoncé ou soutenu dans le débat parlementaire. Une modification doit suivre les procédures prévues et être formellement adoptée.

Le second chiffre central est celui de 200 milliards d’euros d’investissements publics par an. LFI présente ce montant comme un doublement par rapport à un niveau de référence de 100 milliards. Il s’agit d’un objectif de programme, pas d’une dépense déjà votée ni d’un montant garanti : sa réalisation dépendrait notamment des recettes, des emprunts mobilisés et du calendrier des projets.

Un pôle bancaire public pour orienter le financement de l’économie

Le projet défend une coordination renforcée des outils financiers publics et une politique bancaire davantage tournée vers la production. L’idée est de faciliter les crédits aux petites entreprises et aux secteurs jugés stratégiques, en intégrant des critères sociaux et écologiques. LFI évoque également la séparation des activités de détail et des activités de marché pour certaines banques, avant leur éventuelle intégration au pôle public.

Je pense à une petite entreprise fictive, l’atelier de Nora, qui veut remplacer une machine énergivore. Une banque guidée par des objectifs de transition pourrait lui proposer un financement adapté, même si le retour sur investissement est lent. Mais il faut éviter l’autre versant du scénario : si les critères sont flous ou si les décisions sont trop politiques, le crédit peut être accordé au mauvais projet ou refusé pour de mauvaises raisons.

Le débat porte donc moins sur l’étiquette « public » que sur la gouvernance. Qui choisit les secteurs prioritaires ? Comment évalue-t-on les risques ? Et comment protège-t-on l’argent confié par les épargnants ? Ces questions sont aussi importantes que le volume annoncé. Elles rejoignent les inquiétudes plus larges autour de la solidité du système bancaire et des moyens de paiement, illustrées par les débats sur une éventuelle interruption des paiements par carte.

Les investissements publics : ambition et contraintes

Passer de 100 à 200 milliards d’euros par an suppose plus qu’un changement de direction dans une banque. Il faudrait identifier les projets, répartir les financements entre prêts, garanties et investissements directs, puis vérifier que les dépenses produisent des résultats mesurables. Sans cette méthode, le chiffre peut impressionner sans dire clairement ce qui sera construit, rénové ou financé.

Je tranche sur un point : doubler une enveloppe ne garantit pas le double d’effets utiles. Une ligne ferroviaire, une rénovation énergétique et un prêt à une entreprise ne se pilotent pas de la même façon. Le programme devra expliquer comment il hiérarchise les besoins et comment il rend compte des sommes engagées, notamment lorsque les projets prennent du retard.

Le plan soulève également la question de l’équilibre entre épargne populaire et financement de long terme. Le Livret A doit rester compréhensible et accessible, tandis que le pôle bancaire public devrait démontrer qu’il finance des projets viables. La confiance ne se décrète pas : elle se construit avec des règles lisibles, des comptes publiés et des décisions contrôlables.

Ce qu’il faudrait clarifier avant le scrutin

Pour juger la proposition, je regarderais en priorité les réponses à ces questions :

Qui contrôle le pôle bancaire public et selon quelles règles de transparence ?

et selon quelles règles de transparence ? Quels projets seraient prioritaires , et avec quels critères sociaux, écologiques et économiques ?

, et avec quels critères sociaux, écologiques et économiques ? Comment serait financé le passage à 200 milliards d’euros d’investissements publics annuels ?

d’investissements publics annuels ? Quelle protection serait garantie aux épargnants si le plafond du Livret A était relevé ?

si le plafond du Livret A était relevé ? Comment mesurer les résultats et corriger les choix qui ne tiennent pas leurs promesses ?

Ces précisions permettraient de distinguer une orientation politique d’un mécanisme opérationnel. Pour l’heure, la proposition place au centre du débat le rôle de l’État dans le crédit, la place de l’épargne populaire et le financement des transformations économiques. Le choix ne se résume donc pas à un plafond plus élevé : il porte aussi sur la façon dont les fonds circulent et sur les garanties offertes aux citoyens.

À l’approche de la Présidentielle 2027, le projet de La France insoumise associe un pôle bancaire public, un Livret A au plafond de 30 000 euros et 200 milliards d’euros d’investissements publics. Sa crédibilité dépendra des règles de gouvernance, des financements réellement disponibles et de sa capacité à servir le financement de l’économie sans fragiliser l’épargne populaire.

Autres articles qui pourraient vous intéresser