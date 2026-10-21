Présidentielle 2027 : sur LCI, Matthieu Pigasse plaide pour rassembler toute la gauche face au RN

La gauche peut-elle battre le Rassemblement national sans s’entendre sur un candidat et un programme ? Sur LCI, Matthieu Pigasse défend le rassemblement de la gauche comme condition pour peser lors de la Présidentielle 2027. Son appel met le doigt sur une difficulté bien connue : l’union de la gauche est souvent présentée comme indispensable, mais les divergences entre partis compliquent sa mise en œuvre. Pour Pigasse, la menace du RN impose de dépasser les rivalités et de construire une stratégie politique commune.

Je vois dans cette prise de position un double enjeu. Il s’agit de faire barrage au Rassemblement national, mais aussi de convaincre les électeurs qu’une coalition peut gouverner sans se réduire à un accord de circonstance. La question n’est donc pas seulement de savoir qui pourrait porter cette candidature. Il faut aussi déterminer quelles priorités réuniraient les différentes sensibilités de gauche, et quelle place serait accordée au front républicain. Dans une élection présidentielle, l’appel à l’unité compte ; sa crédibilité dépendra surtout des propositions qui l’accompagnent.

Élément Ce qu’il implique Appel de Matthieu Pigasse sur LCI Rassembler les forces de gauche face au RN Enjeu électoral Transformer une alliance en offre politique lisible Point de tension Concilier les divergences de programme et de méthode Question centrale Qui incarnera cette stratégie à l’élection présidentielle ?

Présidentielle 2027 : l’appel de Matthieu Pigasse sur LCI

En plaidant pour une gauche rassemblée, Matthieu Pigasse place la question de l’unité au cœur de la campagne à venir. Son intervention sur LCI s’inscrit dans un débat déjà traversé par les interrogations sur les candidatures, les primaires et la capacité des partis à s’accorder.

Cette posture ne règle toutefois pas le problème de fond. Une alliance électorale peut additionner des appareils, mais elle ne convainc durablement que si les électeurs comprennent ce qu’elle défend. À mes yeux, le rassemblement ne peut donc être une fin en soi : il doit s’appuyer sur des priorités communes et des engagements compréhensibles.

Une union qui doit dépasser le slogan

Les formations de gauche ne partagent pas toujours la même ligne sur l’économie, les institutions ou la manière de mener la campagne. Demander leur union sans aborder ces désaccords revient à repousser le moment difficile, pas à le résoudre.

Je repense souvent, dans les discussions politiques, à ce contraste : les électeurs demandent des réponses concrètes, tandis que les partis débattent d’abord des alliances. Cette tension explique pourquoi un appel à l’unité peut susciter de l’espoir, mais aussi de la méfiance. Le défi consiste à rendre l’accord visible dans le quotidien, pas seulement dans les déclarations.

Le RN face aux divisions de la gauche

Les résultats électoraux récents donnent du poids à l’argument de Matthieu Pigasse, sans démontrer qu’une union suffirait à l’emporter. À l’élection européenne de 2024, la liste du Rassemblement national a recueilli 31,37 % des suffrages exprimés en France. Ce chiffre rappelle l’ampleur de son implantation, mais ne prédit pas mécaniquement le résultat d’une présidentielle, où les candidats, les enjeux et la participation diffèrent.

Autre repère officiel : au second tour de l’élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen a obtenu 41,45 % des suffrages exprimés. J’y vois un avertissement politique plutôt qu’une fatalité. Le front républicain peut encore peser, mais son efficacité dépend de la capacité des autres forces à proposer un choix qui mobilise au-delà de leur base habituelle.

Des divergences qui coûtent cher en lisibilité

À gauche, l’unité se heurte à des désaccords réels sur le leadership, le programme et les alliances. Les débats autour de la primaire en sont une illustration : certains y voient un moyen de départager les prétendants, d’autres redoutent une procédure qui accentuerait les divisions.

Pour suivre ces lignes de fracture, on peut aussi consulter les débats autour de l’appel d’Alexis Corbière à préserver l’unité ou les interrogations sur les divisions autour d’une primaire à gauche. Ces désaccords ne sont pas accessoires : ils déterminent la confiance que les électeurs peuvent accorder à une coalition.

Quelle stratégie politique pour rassembler la gauche ?

Pour que l’appel de Matthieu Pigasse prenne corps, les partis devront répondre à des questions simples, mais décisives. Qui choisit le candidat ? Quel programme commun est négociable ? Et comment éviter qu’un accord conclu au sommet soit rejeté par les électeurs ou les militants ?

Je retiens trois conditions pratiques pour passer du principe à l’action :

Clarifier les priorités : présenter quelques engagements communs, précis et hiérarchisés.

: présenter quelques engagements communs, précis et hiérarchisés. Rendre la méthode transparente : expliquer comment seront prises les décisions et désigné le candidat.

: expliquer comment seront prises les décisions et désigné le candidat. Assumer les désaccords : distinguer les points de divergence des sujets sur lesquels un compromis est possible.

Sans ces garanties, l’union risque de rester un mot d’ordre. Les débats autour de la clarification des idées et du projet de gauche montrent d’ailleurs que la cohérence programmatique est aussi importante que le choix d’une figure de proue.

Une candidature ne remplacera pas un projet

Matthieu Pigasse n’écarte pas l’idée de jouer lui-même un rôle dans la bataille présidentielle, mais l’appel à rassembler ne tranche pas la question de sa candidature. Cette distinction est importante : proposer une méthode d’union et prétendre l’incarner sont deux démarches différentes, que les électeurs jugeront à l’aune des propositions.

Dans mon expérience de lecture des campagnes, une coalition convainc lorsqu’elle explique ce qu’elle fera dès les premiers mois, et pas seulement contre qui elle se présente. Le défi de la gauche est donc double : éviter la dispersion face au RN et offrir une alternative assez solide pour dépasser le seul réflexe de barrage.

Un rassemblement crédible face au RN

L’appel formulé sur LCI remet au premier plan une question stratégique de la Présidentielle 2027 : la gauche peut-elle transformer ses appels à l’union en projet partagé ? Les chiffres électoraux montrent la force du Rassemblement national, mais ils ne dispensent aucun camp de convaincre sur le fond.

À mes yeux, le rassemblement de la gauche ne sera crédible que s’il associe une méthode claire, un programme lisible et une candidature capable de fédérer. C’est à cette condition que l’union de la gauche, la stratégie politique et le front républicain pourront répondre au défi posé par le RN lors de l’élection présidentielle.

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