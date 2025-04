Russie-Ukraine : la paix dans une impasse totale

Pourquoi la guerre ne s’arrête-t-elle pas ? Est-ce qu’on s’approche d’un vrai accord de paix ? Qui tire vraiment les ficelles ? Voilà les questions que je me pose chaque matin en lisant les titres des journaux. Et franchement, plus je m’informe, plus j’ai cette sensation étrange qu’on tourne en rond. Comme si tout le monde parlait de paix, sans vraiment vouloir l’atteindre.

Tableau : les positions divergentes sur les enjeux clés

Thèmes Position russe Position ukrainienne Position américaine Adhésion à l’OTAN Refus catégorique Soutien historique Abandon sous pression Territoires occupés Volonté de les garder Refus total de reconnaissance Acceptation implicite (Crimée, Donbass…) Centrale de Zaporijjia Maintien du contrôle Refus de transfert, mais ouverture à l’investissement Proposition de “prise de possession” par les USA Sanctions économiques Demande de levée complète Opposition européenne à un assouplissement Volonté de compromis pour débloquer la situation

Une paix négociée sans l’Europe ? Incompréhensible

Quand j’ai appris que les États-Unis lançaient des négociations en Arabie saoudite sans même convier les Européens, j’ai ressenti comme une gêne. Comment peut-on parler de paix sur le sol européen sans l’Europe ? Le président Trump, en acceptant les conditions de Moscou dès le départ (pas d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, reconnaissance tacite des annexions), a court-circuité tout équilibre diplomatique.

Et les Ukrainiens dans tout ça ? Mis de côté, comme si leur avenir se décidait entre grandes puissances, autour d’une table, loin de Kiev.

La mer Noire : une victoire stratégique russe maquillée en compromis

Je me rappelle avoir lu un article sur la flotte russe dans la mer Noire. L’Ukraine avait réussi l’exploit de couler 30 % des navires ennemis. Un exploit militaire… pour finalement se voir imposer un accord interdisant toute frappe. Résultat : Moscou peut désormais reprendre tranquillement ses exportations de céréales, pendant que Kiev perd son unique levier de pression.

Ce que j’en retiens ? Que ce cessez-le-feu, présenté comme un “succès diplomatique”, ressemble surtout à un désarmement progressif et silencieux de l’Ukraine.

Zaporijjia : symbole d’un conflit gelé

Le dossier de la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par les forces russes, en dit long sur l’impasse actuelle. J’ai été stupéfait d’apprendre que Trump avait proposé une « prise de possession » des centrales par les États-Unis… Une idée vite balayée par Zelensky. Mais la Russie, elle, refuse toute discussion. On est dans un blocage total, chacun campe sur ses positions. Le nucléaire devient une pièce d’échiquier, pas une source d’énergie pour des familles.

L’impasse des territoires occupés

Le politologue Volodymyr Fessenko le résume bien : « La question du statut des territoires occupés est une impasse. Aucun compromis n’est possible. » C’est ce que j’entends aussi dans les conversations que j’ai eues avec des amis ukrainiens exilés ici : ils ne veulent pas céder un pouce de leur terre. Et pourtant, tout laisse penser que le scénario qui se profile est une paix figée, avec des zones “de facto” russes mais jamais reconnues.

Un équilibre impossible

Pour moi, la situation ressemble à un jeu d’équilibriste infernal :

Les États-Unis veulent clore le conflit rapidement , quitte à imposer des solutions “pragmatiques”.

, quitte à imposer des solutions “pragmatiques”. La Russie joue la montre , pose des conditions économiques, et grignote le temps en sa faveur.

, pose des conditions économiques, et grignote le temps en sa faveur. L’Ukraine lutte pour ne pas être trahie, mais son isolement stratégique grandit chaque jour.

Ce que je retiens

Quand j’en parle autour d’un café, les réactions sont souvent les mêmes : incompréhension, inquiétude, et lassitude. Une paix est censée mettre fin à une guerre, pas installer une frustration durable. Or, aujourd’hui, tout montre que la paix Russie-Ukraine est dans une impasse totale, non pas parce qu’elle est impossible, mais parce que chacun cherche à l’emporter sans faire de concessions réelles.