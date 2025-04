Trump, Israël et l’Iran : la bombe nucléaire et la guerre mondiale évitées de justesse ?

Et si la prochaine guerre au Moyen-Orient avait été stoppée… autour d’un bureau ?

Depuis quelques semaines, je ne compte plus le nombre de fois où des proches m’ont demandé : « Est-ce qu’Israël va vraiment bombarder l’Iran ? » Ou encore : « Et Trump, qu’est-ce qu’il veut là-dedans ? » Ces interrogations sont dans l’air. Et je dois avouer que moi aussi, j’ai ressenti cette tension sourde, cette impression qu’on marchait sur un fil tendu au-dessus du chaos nucléaire.

Alors, j’ai creusé, vérifié, et voici ce que j’ai découvert.

Tableau comparatif des positions : Iran, Israël et Trump

Acteur Objectif affiché Position actuelle Action envisagée Iran Programme nucléaire à usage civil (officiel) Enrichissement à 60 % d’uranium Refus de négocier ce point Israël Empêcher l’Iran d’obtenir la bombe nucléaire En attente du soutien américain Attaque prévue en mai 2025 Donald Trump Encadrer le nucléaire iranien sans conflit direct Favorise la voie diplomatique Pression + négociation

Une attaque évitée de peu, mais jusqu’à quand ?

En mai, Israël comptait frapper les installations nucléaires iraniennes. C’était clair, net, prévu. Et ils espéraient un soutien franc de la part des États-Unis.

Mais Donald Trump, que l’on imagine souvent impulsif, a surpris. Il a freiné les ardeurs israéliennes. Pourquoi ?

Parce qu’il veut laisser une chance à la diplomatie.

Parce que, selon ses conseillers, une attaque pourrait embraser toute la région .

. Parce qu’en coulisses, l’Iran semble prêt à parler, sous conditions.

Je me souviens d’une discussion avec un ancien collègue, spécialiste du Moyen-Orient. Il m’a dit un jour : « Le vrai pouvoir, ce n’est pas celui qui frappe. C’est celui qui sait attendre sans trembler. » Cette phrase prend tout son sens aujourd’hui.

Une diplomatie fragile, entre menaces et main tendue

Trump n’a pas mâché ses mots non plus : il a prévenu que tout coup de feu des Houthis serait imputé à l’Iran, et que les représailles seraient terribles. Bref, il joue une partition fine : la main gauche tendue pour négocier, la main droite prête à frapper.

En parallèle, des discussions discrètes ont été entamées à Mascate, sous l’égide du sultanat d’Oman, avec une suite prévue à Rome. Et pendant ce temps, le guide suprême iranien affiche son scepticisme, mais laisse faire.

Ce que tout cela veut dire pour nous

Concrètement, que faut-il retenir ?

Israël est prêt à intervenir , mais reste suspendu à Washington.

, mais reste suspendu à Washington. L’Iran enrichit de l’uranium à un seuil critique , tout en clamant qu’il ne veut que de l’énergie civile.

, tout en clamant qu’il ne veut que de l’énergie civile. Trump, contre toute attente, a gelé une attaque majeure, préférant tenter la voie diplomatique, quitte à perdre une « occasion historique » selon certains responsables israéliens.

Ce que je retiens, personnellement

En lisant tous ces rapports, en croisant les analyses, je ne peux m’empêcher de penser à mes enfants. À ce monde qu’on leur laisse. À cette paix qui ne tient souvent qu’à une poignée de main, une discussion dans une salle fermée.

On est passé à un souffle d’une escalade majeure. Et si je peux me permettre une réflexion plus personnelle, je préfère cent fois voir des dirigeants discuter dans un bureau que s’affronter sur un champ de ruines.

Une situation très instable

La situation est tendue, instable, et l’Iran, la bombe nucléaire, Trump et Israël sont au cœur d’un jeu diplomatique qui pourrait redéfinir les équilibres mondiaux. Espérons que la voie du dialogue l’emporte encore un peu.