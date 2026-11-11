« Un tournant européen » : Céline Imart revient sur l’adoption de la résolution contre l’entrisme islamiste

Céline Imart, tournant européen, résolution européenne et lutte contre l’entrisme islamiste : que signifie réellement l’adoption de ce texte au Parlement européen ? Et jusqu’où une résolution peut-elle peser sur la politique européenne ? Je retiens d’abord une distinction essentielle : le vote marque une prise de position politique, mais ne suffit pas, à lui seul, à établir de nouvelles obligations juridiques. Pour comprendre ce que cette adoption change, il faut donc regarder à la fois le message adressé aux institutions et les suites concrètes qui lui seront données.

Le sujet exige aussi de la précision dans les mots. L’islamisme est une idéologie politique ; il ne se confond pas avec l’islam ni avec les musulmans. Cette distinction est indispensable à un débat politique sérieux, surtout lorsque l’on parle d’entrisme, notion qui doit être étayée par des faits plutôt que devenir une étiquette appliquée sans discernement. Faute de détails sur le texte et le scrutin dans les éléments disponibles, je m’en tiens ici à la portée politique générale de l’adoption, sans attribuer à la résolution des mesures ou des résultats qui ne sont pas établis.

Ce que l’adoption de la résolution signifie au Parlement européen

Repère Ce qu’il indique Ce qu’il ne permet pas d’affirmer Adoption d’une résolution Une position politique exprimée par le Parlement européen Que toutes les mesures évoquées deviennent automatiquement du droit Lutte contre l’entrisme Un sujet porté dans le débat politique et institutionnel Que toute association ou pratique religieuse relève de l’entrisme Suite du vote Elle dépend des décisions et démarches ultérieures Qu’un effet concret est déjà observé sans information vérifiable

Une résolution européenne peut donner une visibilité accrue à un enjeu et inviter d’autres acteurs à agir. Mais son adoption ne remplace ni une loi, ni une enquête, ni l’application de règles nationales ou européennes. C’est pourquoi l’expression « tournant européen » mérite d’être comprise comme un signal politique, et non comme la preuve qu’un changement juridique immédiat est intervenu.

Les données institutionnelles aident à situer ce signal. Le Parlement européen compte 720 sièges pour la législature ouverte après les élections de 2024, et représente les citoyens des 27 États membres. Cette ampleur donne du poids à ses débats, tout en rappelant que les positions adoptées doivent encore être distinguées des décisions exécutoires.

Ent risme islamiste : garder une distinction rigoureuse

Dans ce dossier, la qualité du débat dépend autant des preuves que des mots employés. Une politique de lutte contre l’entrisme doit viser des stratégies ou des actes précisément caractérisés ; elle ne peut pas assimiler une appartenance religieuse, une pratique culturelle ou une revendication politique à une menace. Cette distinction protège à la fois les libertés publiques et la crédibilité de l’action contre les mouvements qui cherchent à contourner les règles démocratiques.

Pour rendre le problème concret, imaginons une municipalité qui examine des demandes d’accès à des locaux publics. Je considérerais légitime qu’elle applique des critères transparents et identiques à tous ; je trouverais en revanche préoccupant qu’elle se fonde sur des soupçons généraux ou l’identité des demandeurs. Cette scène fictive montre pourquoi le contrôle doit porter sur les actes et les éléments vérifiables, pas sur des raccourcis.

Le débat ne se déroule pas dans un vide institutionnel. Les tensions autour des compétences de l’État et de la sécurité ont aussi été illustrées par des désaccords politiques sur la lutte contre l’entrisme. Un autre épisode, concernant l’interdiction préfectorale d’une rencontre, rappelle que les décisions de sécurité suscitent des questions sur leurs motifs et leur contrôle. Ces cas ne prouvent pas, à eux seuls, l’existence d’un phénomène précis ; ils montrent pourquoi les décisions publiques doivent être motivées et examinables.

Un signal politique ne remplace pas des résultats

Le test décisif viendra des suites : quelles institutions agiront, selon quelles règles, avec quels éléments de preuve et quels mécanismes de contrôle ? Sans réponses à ces questions, l’adoption de la résolution reste un jalon politique important, mais son impact concret demeure à mesurer. C’est ici que les responsables publics devront convaincre au-delà des formules.

Un second exemple, lui aussi hypothétique : si une école reçoit des pressions visant à imposer une règle contraire au droit commun, la réponse doit s’appuyer sur des faits documentés, protéger les personnes concernées et appliquer le droit de façon égale. À mes yeux, une politique efficace est ferme sur les actes et prudente dans ses généralisations. C’est une ligne moins spectaculaire qu’un slogan, mais beaucoup plus solide.

Un autre chiffre officiel éclaire le contexte démocratique : la participation aux élections européennes de 2024 a atteint environ 50,7 % à l’échelle de l’Union. Ce taux ne mesure pas l’opinion sur l’entrisme islamiste ; il rappelle plutôt que les institutions européennes tirent leur légitimité d’un mandat électoral, tandis que la confiance dans leurs décisions dépend aussi de leur clarté et de leur contrôle.

Les suites attendues dans la politique européenne

Pour apprécier le poids de l’adoption, je suivrais trois repères concrets :

Le contenu exact du texte : ses demandes doivent être distinguées des commentaires politiques qui l’accompagnent.

: ses demandes doivent être distinguées des commentaires politiques qui l’accompagnent. Les suites institutionnelles : une déclaration ou une recommandation n’a pas le même effet qu’une mesure législative.

: une déclaration ou une recommandation n’a pas le même effet qu’une mesure législative. Les garanties de contrôle : toute action doit respecter les droits fondamentaux et reposer sur des faits vérifiables.

Ce suivi évite deux erreurs opposées : présenter le vote comme une victoire qui règle déjà le problème, ou le réduire à un geste sans portée. La résolution peut structurer les discussions et pousser les institutions à préciser leur réponse ; son importance réelle dépendra de ce qui suivra.

Le débat politique sur l’islamisme et la lutte contre l’entrisme ne gagnera en crédibilité qu’en associant vigilance, preuves et respect des libertés. C’est à cette condition que l’adoption de la résolution européenne pourra dépasser le symbole et prendre sa place dans une politique européenne cohérente.

Autres articles qui pourraient vous intéresser