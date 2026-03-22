résumé

Face à l’augmentation des demandes de retraite, l’Agirc-Arrco intensifie son accompagnement des assurés et renforce les services de conseil de proximité. Dans les Pyrénées-Orientales, où 176 162 actifs sont couverts par cette retraite complémentaire, le dispositif a franchi un cap en 2025 avec plus de 3 100 entretiens réalisés à Perpignan et des dispositifs sociaux territorialisés qui accompagnent aussi les aidants et les seniors. Cette dynamique vise à rendre les droits à la retraite plus accessibles et à fluidifier les démarches pour les assurés tout au long de leur parcours professionnel et personnel.

Brief

Agirc-Arrco : renforcer l’accompagnement des assurés face à l’augmentation des demandes de retraite

Vous vous demandez comment l’Agirc-Arrco peut répondre à l’augmentation des demandes de retraite et quels dispositifs d’accompagnement existent pour les assurés ? Dans les Pyrénées-Orientales et au-delà, le régime consolide son offre de conseil et d’action sociale afin que chacun puisse préparer son passage à la retraite avec sérénité. J’observe cette démarche comme un journaliste qui suit de près les retraites: il s’agit moins d’un gui-niveau de chiffres que d’un réel accès aux droits et à l’information, nécessaire pour éviter les parcours du combattant. L’efficacité passe par des conseils de proximité, des simulations simples et des services adaptés à chaque situation, du salarié du privé au retraité en devenir.

Données clés Valeur Commentaire Actifs concernés dans les Pyrénées-Orientales 176 162 Portée locale du dispositif Entretiens conseil réalisés en 2025 3 162 Agence conseil retraite de Perpignan Objectif d’accompagnement (2026) ≈ 400 000 entretiens Engagement national de proximité

Les dispositifs d’accompagnement en Perpignan

Dans ses locaux situés près de l’avenue de la Gare, l’équipe de Perpignan, dirigée par Aurélie Poquet, a reçu 3 162 salariés du privé en 2025, avec des échanges variés sur la préparation à la retraite. Prise de rendez-vous individuelle, gratuite et personnalisée est possible par téléphone, en ligne ou en venant directement à l’agence, ouverte du lundi au vendredi – et tout est faisable pour avancer, sans perdre de temps. « Prise de rendez-vous individuelle, personnalisé et gratuit au téléphone ou en ligne, ou en venant directement à votre agence ouverte du lundi au vendredi, tout est faisable », souligne Aurélie Poquet, responsable de l’agence.

À ses côtés, Wassila Feriel Cherradi, responsable territoriale des agences conseil retraite Occitanie, rappelle que à tout moment de la carrière ou de la retraite, les équipes restent disponibles pour proposer un entretien personnalisé et gratuit, aider au relevé de carrière, réaliser une simulation de retraite ou déposer une demande unique pour l’ensemble des régimes. Cette approche tournée vers l’accompagnement global vise à éviter les incompréhensions et à clarifier les droits des assurés, étape par étape.

Concrètement, l’objectif est d’anticiper les parcours et de ne pas laisser les assurés se débrouiller seul face à des informations dispersées. Bien vivre l’avancée en âge se prépare en amont, résume Christine Tonin, responsable territoriale de l’action sociale, qui détaille les services proposés par le volet social :

Aide aux aidants pour soutenir les proches qui accompagnent les seniors

pour soutenir les proches qui accompagnent les seniors Sortir plus pour favoriser les activités et les échanges après 75 ans

pour favoriser les activités et les échanges après 75 ans Diagnostic Bien chez moi pour adapter le logement et améliorer le confort

pour adapter le logement et améliorer le confort Aide à domicile momentanée selon les besoins

selon les besoins Service civique solidarité seniors et d’autres initiatives solidaires

et d’autres initiatives solidaires Aides financières individuelles proposées par les caisses d’Agirc-Arrco sous conditions

Bien vivre l’avancée en âge se prépare en amont

Christine Tonin insiste sur l’importance d’un accompagnement précoce et coordonné pour éviter les peurs liées à l’âge et à la transition vers la retraite. Cette vision se traduit par un ensemble de services qui s’articulent autour des besoins réels des publics fragilisés et des actifs qui envisagent la retraite dans les années qui viennent. En pratique, les équipes proposent des entretiens personnalisés et gratuits, des conseils sur le relevé de carrière, et des simulations de pension, afin que chacun puisse prendre les meilleures décisions au bon moment. Pour ceux qui s’interrogent sur les droits et les démarches, ces échanges constituent des repères clairs et rassurants.

Aide aux aidants pour soutenir les proches en situation de dépendance

pour soutenir les proches en situation de dépendance Sortir plus pour rester actif et social

pour rester actif et social Diagnostic Bien chez moi pour adapter le cadre de vie

pour adapter le cadre de vie Aide à domicile momentanée lorsque la sécurité ou l’autonomie vacillent

lorsque la sécurité ou l’autonomie vacillent Service civique solidarité seniors et actions citoyennes locales

et actions citoyennes locales Aides financières individuelles accessibles sous conditions

Pour ceux qui veulent approfondir, on peut consulter des ressources externes qui détaillent les évolutions et les bilans des retraites, notamment les évolutions de l’assurance retraite et les perspectives pour 2025 et 2026. Agora retraite et l’accompagnement des assurés propose une analyse utile sur le cœur de l’accompagnement. Un autre éclairage utile montre comment les chiffres et les droits à la retraite se structurent et se clarifient, avec un bilan clair pour l’assurance retraite 2025 à l’appui. Pour élargir le champ, le Forum des seniors Atlantique peut aussi être une porte d’entrée vers une écoute spécialisée et personnalisée.

On voit donc, dans ce territoire et ailleurs, que l’accompagnement des assurés est devenu une priorité claire. Les échanges en agence et les dispositifs sociaux s’inscrivent dans une logique de prévention, afin que les droits à la retraite et les services associés soient plus accessibles, plus compréhensibles et plus humains. L’objectif est simple mais ambitieux : permettre à chacun d’avancer dans la retraite avec un minimum d’incertitudes et un maximum de clarté.

En bref, la trajectoire 2026 du régime de retraite complémentaire vise à maintenir l’élan d’accompagnement des assurés, tout en renforçant la proximité et l’accessibilité des services. Cette approche repose sur des entretiens personnalisés, des simulations et un soutien social coordonné sur le terrain, afin d’aider les assurés à comprendre leurs droits à la retraite et à préparer leur pension dans les meilleures conditions. Pour comprendre l’ampleur de ce mouvement et les implications pour les assurés, il est utile de consulter les ressources dédiées et les dispositifs mis en œuvre au niveau local, notamment dans les agences de Perpignan et des autres villes du territoire.

En clair, l’Agirc-Arrco poursuit son engagement en faveur de l’accompagnement des assurés pour répondre à la demande de retraite, sécuriser les droits et faciliter les démarches, afin que chacun puisse préparer sa pension avec confiance et sérénité.

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