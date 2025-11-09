Calendrier 2026 : à quelles dates serez-vous payés par la Cnav et l’Agirc-Arrco ?

Le Cnav, les caisses de retraite et le régime Agirc-Arrco préparent un ballet financier pour l’année prochaine. En clair, savoir Dates de paiement et Calendrier des paiements peut faire la différence entre un mois serein et un début de mois en survitesse. Je vous propose de décomposer les règles, les exceptions et les dates clés pour 2026, en m’appuyant sur les informations officielles et sur des exemples concrets pour que vous puissiez anticiper sans stress.

Régime Règle de paiement Calendrier/Remarques 2026 Cnav – retraite de base Versement à terme échu le 9e jour du mois suivant; si le 9 tombe un samedi, dimanche ou jour férié, le versement est décalé au premier jour ouvré correspondant Décembre 2025 versé le 9 janvier 2026. En 2026, deux versements avancés au 7e jour des mois de mai et août. La pension de décembre 2026 est versée le 8 janvier 2027. Carsat Alsace-Moselle Versement au premier jour ouvré du mois ou le premier jour ouvré suivant en cas de weekend ou jour férié Exemples pour 2026 : Janvier 2 janvier, Février 2, Mars 2, Avril 1er, Mai 3, Juin 1er, Juillet 1er, Août 3, Septembre 1er, Octobre 1er, Novembre 2, Décembre 1er. Agirc-Arrco Versement en avance et en début de mois, selon la même logique que Carsat Alsace-Moselle Le calendrier 2026 suit en principe les mêmes dates que Carsat Alsace-Moselle, mais l’Institution n’a pas publié un planning officiel distinct au moment de l’écriture.

1. Comprendre le fonctionnement de la Cnav pour 2026

Versement selon le 9e jour du mois suivant pour la retraite de base, sauf si ce jour tombe un jour non ouvré.

du mois suivant pour la retraite de base, sauf si ce jour tombe un jour non ouvré. Les jours fériés influencent le dépôt : on déplace le paiement au jour ouvré le plus proche.

Exemple concret : la pension de décembre 2025 est versée le 9 janvier 2026, et pour 2026, deux avances apparaissent en mai et en août sur le 7e jour du mois.

Pour les aidants et les ayants droit, les mêmes règles s’appliquent à des paiements mensuels réguliers, dans la mesure où ils concernent les prestations de retraite de base.

2. Carsat Alsace-Moselle : les dates à connaître en 2026

Le principe est simple : paiement le premier jour ouvré du mois ou le premier jour ouvré suivant si ce jour tombe un week-end ou un jour férié.

ou le premier jour ouvré suivant si ce jour tombe un week-end ou un jour férié. Dates pratiques pour 2026 (exemples) : janvier — 2 janvier, février — 2 février, mars — 2 mars, avril — 1er avril, mai — 3 mai, juin — 1er juin, juillet — 1er juillet, août — 3 août, septembre — 1er septembre, octobre — 1er octobre, novembre — 2 novembre, décembre — 1er décembre.

Pour les retraités concernés, le décalage éventuel vers le lendemain ouvré est explicité dans le calendrier officiel de chaque Carsat régionale.

Bon à savoir : même si votre date est fixée par le calendrier, le virement effectif sur votre compte dépend de votre banque et peut prendre quelques heures à quelques jours.

Pour des informations plus pratiques sur les dates et les versements, vous pouvez consulter le calendrier des versements et les FAQ associées, par exemple sur les pages dédiées au calcul et demande de retraite ou encore les articles sur les paiements des retraites de juillet. D’autres ressources utiles abordent les fluctuations et revalorisations de pensions, ainsi que les conseils pour déjouer les arnaques autour des ‘fake news’ sur le système.

3. Agirc-Arrco : anticipation des paiements pour le privé en 2026

Les dates Agirc-Arrco sont compatibles avec le principe des versements en début de mois, en avance, et en cas de jour férié ou de weekend, elles suivent la même logique que Carsat Alsace-Moselle.

À ce stade, le calendrier précis pour 2026 n’a pas été publié de façon distincte, mais on peut raisonnablement s’attendre à des dates proches des premiers jours ouvrés du mois, selon les mêmes règles que Carsat Alsace-Moselle.

Pour rester informé, surveillez les communiqués officiels et alignements avec les dates prévues par les autorités de sécurité sociale et les caisses de retraite.

Si vous gérez des ressources pour des cessions de retraite, pensez à inclure ce volet dans vos simulations budgétaires et vos décomptes annuels.

Pour approfondir la partie les fluctuations et les raisons des variations de pension, vous pouvez aussi consulter les articles qui évoquent les évolutions des pensions et les dates clés qui ont marqué la fin 2024 et 2025. Et si vous voulez connaître les dernières actualités sur les versements, n’hésitez pas à jeter un œil aux pages dédiées à l’Agirc-Arrco et à la Carsat dans le cadre de la sécurité sociale et des retraites.

Petite remarque utile : peu importe le régime, le détail du versement dépendra aussi du traitement par votre banque. La rapidité de réception peut varier selon les institutions financières, même lorsque les dates de paiement sont claires.

4. Quelles sont les prochaines étapes pour vous en 2026 ?

Vérifiez votre relevé bancaire et configurez des alertes pour ne pas manquer un versement, surtout lors des mois où des avances existent.

pour ne pas manquer un versement, surtout lors des mois où des avances existent. Anticipez les écarts éventuels en intégrant les dates dans votre propre calendrier financier.

Consultez les sources officielles et les articles spécialisés pour les mises à jour sur les dates et les éventuelles revalorisations des pensions.

Si vous avez des questions sur votre propre dossier, jetez un œil sur les rubriques dédiées à la règles de versement et calendrier 2025-2026.

En parallèle, restons attentifs aux évolutions des Caisses de retraite et à toute actualisation du cadre légal qui pourrait modifier les dates de versement au cours de l’année. Pour une information plus large sur les implications budgétaires et les réformes potentiellement envisagées, vous pouvez lire les analyses consacrées à l’impact financier des amendements au budget 2026 et aux stratégies d’adaptation face à un report de la date de départ.

Pour rester informé des dernières actualités, voici quelques ressources utiles à consulter régulièrement : pensions et évolutions Agirc-Arrco, calendrier d’août 2025, et nouvelles dates de versement pour août 2025.

En résumé, les règles de versement restent claires : cnav prévoit des paiements le 9 du mois suivant (ou le jour ouvré adjoint), tandis que les Carsat Alsace-Moselle et l’Agirc-Arrco s’alignent sur un premier jour ouvré du mois. En 2026, gardez en tête les exceptions des avances et les décalages éventuels dus aux jours fériés.

Pour plus de détails sur les demandes et le calcul des droits, consultez le calcul et demande de retraite. Pour comprendre comment les paiements de juillet ont été versés et vérifier les dates sur votre compte, reportez-vous à l’article dédié aux paiements de juillet. Pour les questions sur les fluctuations de retraite et les mesures de protection, l’article sur fausses informations et alertes peut être utile.

Et si vous privilégiez une approche pratique, pensez à vérifier régulièrement les dates de versements et les échéances officielles, afin d’éviter les surprises en fin de mois.

Les paiements Cnav 2026 seront-ils tous identiques ?

Non. Le 9e jour du mois suivant est la règle générale, mais des ajustements s’appliquent si ce jour tombe un week-end ou un jour férié, et certaines avances existent en mai et août 2026.

Agirc-Arrco publiera-t-il un calendrier officiel en 2026 ?

Pour le moment, le calendrier exact n’est pas publié séparément; les dates devraient suivre la logique des Carsat Alsace-Moselle, c’est-à-dire en début de mois ouvré, sauf exceptions.

Que faire si mon virement tarde à apparaître ?

Vérifiez votre relevé bancaire, contactez votre banque et consultez les pages officielles de votre caisse de retraite pour les dates prévues et les délais habituels.

En somme, planifier avec ces repères rendra 2026 plus fluide financièrement. Restez attentifs et vérifiez vos comptes peu après chaque date clé.

Autres articles qui pourraient vous intéresser