Fini le Portugal : les retraités français choisissent désormais la perle des villes portuaires…

Les retraités français explorent une nouvelle réalité: loin des promesses fiscales du Portugal, certains optent pour Bari, perle des villes portuaires italiennes, où la qualité de vie et la mobilité internationale deviennent de vrais repères pour une migration retraite réussie. Cette tendance, observée en 2026, s’accompagne d’un changement de paysage: le Portugal perd peu à peu ses avantages fiscaux et voit ses prix monter, tandis que Bari offre un miroir d’options plus humaines et abordables.

Le sujet: migration retraite et basculement des choix entre Portugal et Bari.

La réalité économique: coût de la vie plus bas en Pouilles, fiscalité adaptée dans certaines zones.

La qualité de vie: météo généreuse, vie civique dynamique et proximité avec la France.

La logistique: accessibilité aérienne directe et réseau ferroviaire efficace.

Le cadre personnel: douceur de vivre méditerranéenne et réseau social chaleureux.

Critères Portugal (Lisbonne/ Algarve) Bari, Pouilles Coût de la vie Modéré à élevé selon les zones; inflation du logement Coût global inférieur d’environ 15 à 20 % par rapport à la France Prix immobilier Hausse marquée à Lisbonne et en Algarve Prix plus accessibles pour des appartements avec vue mer Fiscalité Progression des restrictions RNH Cadre fiscal attractif dans certaines zones du Sud, sous conditions Qualité de vie Vie cosmopolite et climat doux, mais villes parfois saturées Rythme méditerranéen, authenticité et tranquillité balnéaire Accessibilité Aéroports internationaux et réseaux routiers développés Aéroport Bari-Palese, trains régionaux efficaces

Je constate que, en 2026, le phénomène de migration retraite s’est déplacé. Le Portugal, autrefois promesse absolue, s’est heurté à la suppression progressive du statut de résident non habitual (RNH) et à l’envolée des prix immobiliers, en particulier à Lisbonne et dans l’Algarve. À l’inverse, Bari, dans les Pouilles italiennes, monte dans les classements de qualité de vie, en tirant profit d’un coût de vie plus raisonnable et d’un cadre de vie très sain. J’ai discuté avec des retraités qui, après des années de calculs fiscaux et de stress logistique, ont choisi l’Adriatique pour une vie où l’on respire mieux et où chaque jour a son petit plaisir.

Adieu Lisbonne, Bari devient la nouvelle destination des retraités

La région des Pouilles, et Bari en particulier, attire pour de multiples raisons. Bari offre plus de 2 500 heures d’ensoleillement annuelles, un climat propice pour les loisirs en extérieur et un cadre de vie propice au ressourcement. En face d’un Portugal dont les prix de l’immobilier dépassent parfois les budgets des ménages, Bari propose des appartements avec vue sur mer à des tarifs plus raisonnables, tout en restant proche des services essentiels.

Sur le plan sanitaire, Bari peut compter sur des institutions reconnues comme le pôle hospitalier Policlinico di Bari, qui assure une offre médicale compétente dans le Sud de l’Italie. Pour les retraités qui veulent rester connectés avec la France, l’aéroport international de Bari-Palese assure des liaisons directes vers les grandes villes françaises en moins de trois heures, et les réseaux ferroviaires régionaux permettent d’explorer les environs sans douleur. Cette accessibilité est un atout majeur pour ceux qui veulent garder un lien étroit avec leur famille sans sacrifier le cadre de vie recherché.

Les tasty détails comptent aussi. Côté coût de la vie et gastronomie, Bari propose une nourriture saine et abordable, une offre culinaire qui témoigne d’un art de vivre méditerranéen. L’économie locale est suffisamment dynamique pour offrir des services publics de qualité sans tomber dans l’effervescence urbaine des grandes métropoles portugaises. Les retours d’expatriés confirment une convivialité méditerranéenne qui facilite l’intégration: on y pratique volontiers la “passeggiata” du soir, un rituel social qui crée des liens intergénérationnels et empêche la solitude, surtout pour les seniors.

Pour ceux qui suivent les actualités sportives locales et veulent rester connectés, vous pouvez suivre des rencontres en direct comme Sporting Portugal en direct ou Estoril vs Porto en direct. Le sport demeure un lien social utile pour les Sagitaires et les seniors en quête d’appartenance locale.

Pourquoi Bari séduit les retraités

Ce qui attire d’abord : un cadre balnéaire spectaculaire, une douceur climatique et un coût de la vie maîtrisé. Bari se distingue aussi par:

Une accessibilité remarquable grâce à l’aéroport Bari-Palese et à un réseau de trains régionaux qui permet d’explorer la région sans louer une voiture inutile.

grâce à l’aéroport Bari-Palese et à un réseau de trains régionaux qui permet d’explorer la région sans louer une voiture inutile. Une sécurité et une qualité des soins solides, avec des hôpitaux de référence dans le Sud.

solides, avec des hôpitaux de référence dans le Sud. Une vie intellectuelle et sociale active, notamment avec les universités locales et les activités culturelles permanentes qui animent les places publiques, même en hiver.

active, notamment avec les universités locales et les activités culturelles permanentes qui animent les places publiques, même en hiver. Un coût de l’immobilier encore raisonnable pour des appartements modernes en bord de mer, loin des tarifs prohibitifs de certaines capitales européennes.

Pour les couples et les personnes seules, Bari offre aussi une certaine sociabilité: la promenade du soir rassemble les voisins et les visiteurs, et les marchés locaux permettent de s’immerger dans une gastronomie authentique, soutenant ainsi le choix de vie que recherchent les retraités français en migration retraite.

Si l’idée de quitter le Portugal pour l’Italie vous parle, voici comment s’organiser pour la migration retraite:

Évaluez votre budget et votre sécurité sociale : identifiez les prestations qui peuvent être transférées et les impôts locaux.

: identifiez les prestations qui peuvent être transférées et les impôts locaux. Renseignez-vous sur les conditions fiscales locales et les éventuelles zones «fiscales avantageuses» pour les retraités dans le Sud de l’Italie.

et les éventuelles zones «fiscales avantageuses» pour les retraités dans le Sud de l’Italie. Planifiez l’intégration sociale : recherchez des associations locales et des activités qui facilitent les rencontres et brisent l’isolement.

: recherchez des associations locales et des activités qui facilitent les rencontres et brisent l’isolement. Équilibrez mobilité et liens familiaux: organisez des voyages et des visites réciproques pour maintenir les liens avec la France.

Pour ceux qui veulent suivre l’actualité sportive locale, vous pouvez aussi suivre Estoril vs Porto en direct ou d’autres rencontres en direct, afin d’avoir une distraction agréable pendant les premiers mois d’adaptation dans la nouvelle ville.

Mobilité internationale et choix de vie: Bari s’impose comme une option plausible

Dans le contexte 2026, Bari s’inscrit comme une option crédible pour les retraités qui cherchent une nouvelle destination associant qualité de vie et mobilité internationale. En plus de son environnement hospitalier et de son accessibilité, la cité portuaire peut devenir un véritable hub pour ceux qui veulent rester mobiles tout en bénéficiant d’un cadre de vie apaisé.

Les chiffres et les observations locales montrent une augmentation du nombre d’étrangers qui s’y installent, confortant l’idée que la douceur italienne peut être compatible avec des attentes modernes de sécurité sociale, de services publics et d’intégration sociale. Et même si le Portugal reste une référence historique pour les départs à la retraite, les Français migrent désormais vers une approche plus nuancée, où l’équilibre entre coût, confort et communauté devient le critère premier.

En bref, Bari ne remplace pas Lisbonne par magie, mais elle offre une combinaison séduisante: climat favorable, coût de la vie maîtrisé et proximité avec la France pour rester connecté, tout en profitant d’un cadre de vie qui ressemble à une vraie escapade méditerranéenne. Pour ceux qui s’interrogent sur leur avenir, c’est sans doute une piste à explorer avec pragmatisme et curiosité.

Pour ceux qui suivent les actualités sportives et veulent rester connectés à l’actualité locale, vous pouvez également suivre Sporting Portugal en direct et Estoril vs Porto en direct, pour varier les distractions pendant les premiers mois d’adaptation et rester informé des enjeux sportifs européens qui ponctuent nos vies quotidiennes.

En définitive, le Portugal a été une première étape pour beaucoup, mais Bari représente une nouvelle destination qui peut répondre à des besoins de qualité de vie et de mobilité internationale plus alignés avec les attentes des retraités français aujourd’hui, tout en offrant une douceur de vivre qui porte la promesse d’un départ à la retraite plus serein et enraciné dans le terroir italien.

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