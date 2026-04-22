Franche-Comté : le secrétaire général de FO s’exprime sur la réforme des retraites, le 1er mai et la protection sociale

Franche-Comté et FO affrontent ensemble les grands dossiers qui occupent les retraités et les actifs: la réforme des retraites, la protection sociale et les mobilisations autour du 1er mai. En coulisses, le grand rendez-vous de Dijon promet d’être un moment clé pour le syndicat, qui organise son grand congrès confédéral dans une région où les enjeux locaux rejoignent les débats nationaux. Je couvre ces sujets avec l’œil d’un journaliste expert et d’un témoin du terrain: comment les décisions qui se prennent à Paris ou à Matignon résonnent-elles dans les agences et les rues du Jura et du Doubs ?

En bref

Le grand congrès confédéral de Force ouvrière se tiendra du 20 au 24 avril 2026 au parc des Expositions de Dijon, avec plus de 3 200 participants attendus.

Le Côte-d’Orien Frédéric Souillot, secrétaire général de FO, briguera un nouveau mandat de quatre années au poste clé, marquant la continuité du leadership.

Le thème central porte sur la réforme des retraites et, au-delà, sur la protection sociale et le droit du travail dans un contexte de mobilisation.

Le 1er mai et les manifestations associées restent une boussole pour mesurer l’élan social et la confiance des syndicats dans l’avenir.

Des débats et des prises de position locales s’inscrivent dans une démarche nationale, où l’unité du syndicat est mise à l’épreuve par les questions de financement et d’équité.

Élément Détails Impact Date 20-24 avril 2026 Grand congrès confédéral FO Lieu Parc des Expositions de Dijon Contexte régional et mobilisation accrue Participants Plus de 3 200 personnes Ressources organisationnelles et visibilité médiatique Mandat Renouvellement pour quatre ans Continuité du leadership et orientations futures

Franche-Comté et mobilisation FO: enjeux pour la réforme des retraites et la protection sociale

Je m’informe sur le terrain: le secrétaire général FO a grandi à Dijon et demeure attaché à la région, ce qui confère au congrès une saveur particulière. « J’arrive en Côte-d’Or chaque fois que je le peux, cela me permet de garder ma boussole », confie-t-il. Son engagement s’inscrit dans une dynamique plus large: les décisions sur la réforme des retraites pèsent sur le quotidien des retraités, mais aussi sur les jeunes actifs, les femmes et les métiers du secteur public. La Franche-Comté n’est pas une simple carte postale: c’est un terrain où les enjeux de protection sociale, de droit du travail et de mobilisation sociale se vivent au quotidien, et où les syndicats jouent un rôle d’arbitre entre exigences de justice et contraintes budgétaires.

Pour alimenter le débat, je navigue entre les informations locales et les chroniques nationales. La question clé est: comment transformer la colère et la mobilisation en résultats concrets pour les pensions et les droits des salariés ? À Dijon, FO tente de donner une trajectoire claire à cette mobilisation sans sombrer dans le simple slogan. Dans ce contexte, deux regards illustrent bien la réalité du moment:

– un triomphe pour les salaires sur la réforme suspendue, qui éclaire les effets concrets de certains « arrêts » sur le calcul des pensions et les cotisations;

– témoignage Lagirc-Arrco, qui illustre les perspectives des régimes complémentaires et l’impact sur les carrières longues.

Sur le terrain, les discussions abordent aussi des questions de droit du travail et de protection sociale, avec une attention particulière portée à la manière dont les accords et les réformes se traduisent en mesures concrètes pour les salariés. Vous pouvez suivre les évolutions et les analyses liées à ces sujets via différents point d’attention publiés dans ce paysage médiatique, qui témoignent de la complexité croissante des réformes et des réponses attendues des partenaires sociaux. Le débat demeure ouvert, et la période est propice à des clarifications sur les mécanismes d’épargne et les âges de départ à la retraite, qui préoccupe autant les contributeurs que les bénéficiaires.

Plus loin dans le calendrier, des discussions et des débats s’inscrivent dans un cadre plus global: les discussions autour de l’âge de départ et des dispositifs d’épargne, comme ceux qui font l’objet d’analyses et de décryptages publics. Pour approfondir ces points, d’autres regards sur l’année 2026 et les périodes de transition aident à comprendre les enjeux réels pour chacun. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ces liens permettent d’élargir le contexte et de situer les choix proposés dans une logique de durabilité et d’équité.

Des regards complémentaires sur la réforme des retraites et la protection sociale se partagent aussi dans les débats autour du 1er mai et des manifestations: c’est l’occasion d’évaluer la mobilisation et l’impact des actions syndicales sur le droit du travail et les prestations. Pour nourrir la réflexion, voici quelques pistes et exemples concrets:

– guide complet sur les implications de la suspension selon votre profil;

– l’âge officiel de départ à la retraite en 2026.

Les défis et les réponses du syndicat FO en Franche-Comté

En tant que journaliste, je constate que le congrès est aussi une étape pour clarifier les positions et proposer des solutions pragmatiques. Les questions à l’ordre du jour ne se limitent pas à des chiffres: elles touchent à la manière dont le système de retraites peut garantir l’équité entre les carrières longues et les parcours rompus ou atypiques. FO défend une approche qui privilégie l’efficacité budgétaire sans sacrifier les droits acquis, tout en plaidant pour une protection sociale renforcée qui protège les plus vulnérables. Le 1er mai demeure une vitrine essentielle pour mesurer la force du lien social et la capacité du mouvement à mobiliser en faveur d’un système plus juste.

Dans ce cadre, je retiens trois piliers qui semblent guider les discussions à Dijon:

– mobilisation et dialogue social en tant que vecteurs de progrès;

– égalité et justice professionnelle dans la réforme des retraites et le droit du travail;

– transparence et équité financière dans les régimes de retraite et les prestations associées.

Pour conclure, le grand rendez-vous à Dijon ne se réduit pas à une étape institutionnelle: il dessine les contours d’un rapport de force social qui influenceront, dans les mois à venir, les choix politiques et les mécanismes d’indemnisation et de protection sociale pour les années qui suivent. La question demeure: comment transformer les intentions et les slogans en améliorations concrètes pour les retraités et les actifs ? C’est là que réside toute la tension et tout l’espoir, et c’est aussi ce que le congrès FO de Franche-Comté cherchera à démontrer, dans le cadre de la réforme des retraites et des droits du travail.

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