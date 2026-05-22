La Cour des comptes révèle : plus de 100 000 pensions de retraite erronées, des erreurs pouvant atteindre 10…

En bref

Plus de 100 000 pensions de retraite nouvellement versées en 2025 présentent des erreurs de calcul.

11,1 % des pensions liquidées en 2025 comportent une erreur financière, selon le dernier rapport de la Cour des comptes citant les chiffres.

Le préjudice moyen peut atteindre jusqu’à 10 000 € par personne sur l’ensemble de la retraite.

Les erreurs proviennent majoritairement de données de carrière manquantes ou mal enregistrées par les organismes sociaux.

Pour s’en prémunir, vérifiez votre relevé de carrière sur info-retraite.fr et corrigez les données avant liquidation.

Les pensions de retraite font face à une alarme majeure : la Cour des comptes alerte sur des erreurs de calcul qui frappent des centaines de milliers de dossiers. En 2025, plus de 100 000 pensions ont été concernées, et les conséquences financières peuvent être lourdes sur la durée. Dans ce contexte, une vigilance accrue des assurés et une meilleure fiabilité des données administratives prennent tout leur sens, surtout lorsque les enjeux fiscaux et sociaux se croisent avec les finances publiques.

Élément Chiffre clé Impact potentiel Part des pensions erronées en 2025 11,1 % Incidence financière sur les nouvelles liquidations Pensions nouvelles concernées (2025) environ 956 000 Pourcentage affecté par l’erreur Nombre annuel d’erreurs ≥ 100 000 Risque financier pour les assurés Perte moyenne potentielle par personne jusqu’à 10 000 € Impact sur le pouvoir d’achat et les droits futurs Coût total sur la période ≈ 1,1 milliard € Charge pour les finances publiques

Pourquoi ces erreurs surviennent-elles et qui en souffre ?

Les responsables identifient surtout des lacunes dans les données de carrière. Quand des informations essentielles manquent ou se mélangent — un emploi saisonnier oublié, un salaire oublié dans le relevé ou des trimestres mal comptabilisés — le calcul de la pension peut s’écarter de la réalité. Autrement dit, les erreurs ne naissent pas d’un seul dysfonctionnement informatique, mais d’un ensemble de transmissions entre les employeurs, les organismes sociaux et les caisses de retraite.

Parmi les personnes les plus à risque figurent celles qui ont eu des parcours professionnels atypiques ou discontinus. J’ai rencontré des exemples concrets autour d’un café : des périodes de travail à l’étranger, des activités intermittentes ou des interruptions pour élever des enfants peuvent laisser des traces imparfaites dans le dossier, et si elles ne sont pas corrigées, elles répercutent sur le montant de la pension. C’est logique : une donnée mal renseignée aujourd’hui peut coûter cher demain.

Causes principales : Données de carrière manquantes ou mal enregistrées Éléments de rémunération oubliés ou mal reportés Trimestres non comptabilisés malgré des périodes de travail effectif Transmissions imparfaites entre employeurs, Caf et autres organismes

Données de carrière manquantes ou mal enregistrées

ou mal enregistrées Éléments de rémunération oubliés ou mal reportés

ou mal reportés Trimestres non comptabilisés malgré des périodes de travail effectif

malgré des périodes de travail effectif Transmissions imparfaites entre employeurs, Caf et autres organismes

Comment vérifier et se protéger face à ces erreurs ?

La meilleure défense est une vérification proactive. Après tout, mieux vaut corriger une donnée que de se battre pour obtenir réparation plus tard. Voici une démarche simple et efficace :

Consultez votre relevé de carrière sur le site info-retraite.fr pour repérer les trimestres manquants ou les salaires inexacts.

sur le site info-retraite.fr pour repérer les trimestres manquants ou les salaires inexacts. Corrigez rapidement les anomalies auprès des organismes concernés (employeur, Caf, sécurité sociale).

auprès des organismes concernés (employeur, Caf, sécurité sociale). Vérifiez régulièrement les simulations et les estimations de votre future pension pour anticiper les écarts.

et les estimations de votre future pension pour anticiper les écarts. Documentez vos démarches et conservez les pièces justificatives en cas de contestation.

et conservez les pièces justificatives en cas de contestation. En cas de doute sur un calcul, n’hésitez pas à solliciter un conseil personnalisé ou à consulter des ressources dédiées, notamment via des articles qui démystifient les idées reçues sur la retraite et les erreurs usuelles. Démystifier les idées reçues sur la retraite et éviter les erreurs courantes

Pour comprendre les risques et les pièges, lisez aussi des analyses sur les implications financières et les risques de fraude potentielle, comme dans cet article expliquant les pièges les plus courants sur les pensions.

Pour compléter, plusieurs éléments restent à suivre : les finances publiques et le contrôle des comptes exigent une meilleure précision des données transmises. Une révision des méthodes de traitement et une meilleure fiabilité des données de carrière pourraient réduire les indemnités erronées et renforcer la protection des pensions. Pour approfondir les enjeux et les solutions proposées, consultez également des ressources spécialisées sur les réformes et les mécanismes de calcul actuel.

En partageant ces informations, j’invite chacun à prendre le temps de consulter son relevé, d’anticiper les corrections et d’éviter que des données inexactes n’érodent le niveau de vie à la retraite. Vous pouvez aussi explorer des analyses complémentaires sur des questions spécifiques liées à la retraite et aux contrôles des comptes, notamment en lien avec la pension mal évaluée et les astuces pour éviter ces erreurs et d’autres ressources d’éclairage.

Pour les lecteurs curieux de comprendre les dynamiques plus profondes, sachez que la Cour des comptes pousse à une meilleure surveillance et à des corrections rapides afin de stabiliser le montant des pensions et d’éviter des pertes potentielles, un enjeu qui dépasse le seul droit individuel et touche les mécanismes de contrôle des comptes et les finances publiques. En effet, sans correction proactive et sans vérification systématique des données, les indemnités erronées pourraient persister et peser sur le budget collectif. Cela montre que l’exigence de précision dans le calcul des prestations est primordiale et que la vigilance demeure nécessaire, surtout lorsque l’on parle de pensions de retraite et de la responsabilité des acteurs publics, au premier rang desquels la Cour des comptes.

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