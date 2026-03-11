Le bonheur des Belges en baisse : les retraités moins épanouis et les défis particuliers des Bruxellois

résumé

Brief

En bref :

Bonheur des Belges en baisse, avec des effets marqués sur les retraités et les Bruxellois .

des en baisse, avec des effets marqués sur les et les . Scores régionaux élevés à Bruxelles (6,62) et en Flandre (6,61), mais des écarts importants selon les situations sociales.

Pour la première fois depuis 2017, les retraités ne se disent pas plus heureux que les actifs; les chômeurs et les personnes en incapacité affichent les valeurs les plus basses.

ne se disent pas plus heureux que les actifs; les et les personnes en affichent les valeurs les plus basses. Grand débat: autonomie, sens et qualité de vie comme leviers de bien-être dans une société en mutation.

Le bonheur des Belges en baisse : pourquoi les retraités et les Bruxellois font face à des défis

Le bonheur des Belges est en baisse et j’observe, en tant que journaliste, que les retraités se disent moins épanouis, les Bruxellois affrontent des défis spécifiques et la qualité de vie de la société est au cœur des discussions. En 2026, les chiffres montrent que Bruxelles obtient le score le plus élevé (6,62), juste derrière les Flamands (6,61). Pour la première fois depuis 2017, les retraités ne se déclarent pas plus heureux que les actifs; les chômeurs affichent 5,32 et les personnes en incapacité 5,13, ce qui met en lumière un manque d’autonomie et de sens. Cette situation invite à repenser les politiques publiques autour de l’emploi, de la prévention et de l’accompagnement des seniors.

Catégorie / Région Score 2026 Observations Région Bruxelles-Capitale 6,62 Score le plus élevé Flamands 6,61 Proche du meilleur niveau ReTraités vs actifs – Écart non en faveur des retraités → besoin d’un sens et d’une utilité Chômeurs 5,32 Manque d’autonomie et de sens Personnes en incapacité 5,13 Autonomie limitée et sens douteux

Pour moi, ce n’est pas qu’un chiffre: c’est un miroir de notre société qui cherche un épanouissement plus durable. Le professeur Lieven Annemans, qui dirige la chaire nationale sur le bonheur à Gand, souligne qu’avoir une activité utile et un but dans la vie apparaît comme un facteur clé du bien-être. Autrement dit, tout ce que nous faisons pour donner du sens peut influencer durablement le bien-être collectif. Je pense à mes conversations avec des proches autour d’un café: lorsqu’on se sent utile, on respire mieux, même face à des contraintes matérielles.

Comment comprendre ces chiffres et quelles actions privilégier ?

Voici, en trois points simples, ce que je retiens et que vous pouvez aussi envisager dans votre entourage:

Favoriser l’autonomie et les opportunités d’engagement social, même à distance ou en activité partielle.

et les opportunités d’engagement social, même à distance ou en activité partielle. Donner un sens concret à l’activité quotidienne: bénévolat, formation, projets collectifs.

à l’activité quotidienne: bénévolat, formation, projets collectifs. Adapter les politiques publiques pour prévenir l’épuisement et soutenir les seniors dans la transition travail-vie personnelle.

Pour approfondir les questions de droit et de formation, j’invite à consulter des ressources comme le guide sur compte personnel de formation et entretien professionnel, qui rappelle que les droits et les entretiens peuvent peser sur le parcours de retraite et sur le bien-être au travail. Je pense aussi à l’idée d’un bonheur durable et à ce que cela implique au niveau européen — un sujet que j’ai exploré dans des discussions publiques et dans des réflexions menées avec mes interlocuteurs, comme ce débat sur le bonheur durable.

Des regards croisés sur l’épanouissement des Belges

Le dialogue entre âge, emploi et ambition personnelle ne se décrypte pas uniquement à partir de chiffres. Il se lit aussi dans des récits. Par exemple, quand je vois des seniors qui s’impliquent dans des ateliers communautaires ou qui reprennent une formation, je remarque un regain de sens qui peut rebooster la qualité de vie. Dans mon entourage, une amie a commencé un petit projet associatif après sa retraite: elle affirme se sentir utile et moins démunie face aux questions du quotidien. Cela illustre bien l’idée que l’épanouissement ne dépend pas uniquement du salaire ou de la sécurité matérielle, mais d’un sentiment de valeur et d’utilité partagée.

Bruxellois et défis locaux: où viser les progrès ?

Les particularités des Bruxellois – une population dense, des exigences de mobilité et des attentes sociales élevées – ajoutent une couche de complexité au bonheur collectif. Le niveau élevé des scores régionaux peut masquer des inégalités internes et des besoins spécifiques en matière d’emploi, de formation et d’accessibilité aux services publics. J’observe que les politiques qui allient soutien à l’emploi, inclusion sociale et possibilités d’apprentissage tout au long de la vie peuvent agir comme des catalyseurs d’épanouissement, notamment pour les personnes en situation précaire ou en transition professionnelle.

Renforcer les réseaux locaux pour faciliter l’intégration des seniors dans des activités utiles et collectives. Alléger les obstacles à la formation et encourager les parcours professionnels adaptables. Promouvoir des projets ayant du sens (bénévolat, tutorat, initiatives communautaires) pour nourrir l’estime de soi et le sentiment d’utilité.

En complément, j’ajoute une perspective pratique pour les décideurs: le bien-être ne se limite pas à des indicateurs abstraits, il se traduit dans des programmes concrets qui maintiennent les personnes actives ou qui replacent les seniors au cœur de la société. Le lien avec l’épanouissement personnel est plus fort quand chacun peut contribuer à la vie collective, que ce soit par le travail, la formation ou l’engagement civique.

Pour ceux qui veulent aller plus loin dans les questions associées au bonheur et au bien-être durable, vous pouvez aussi consulter d’autres ressources et analyses sur le sujet, qui complètent ces chiffres et ces observations par des exemples concrets et des études de cas variées.

En bref : bonheur des Belges en baisse, des retraités et des Bruxellois confrontés à des défis pour préserver leur qualité de vie, et un appel clair à l’action publique et citoyenne pour renforcer le bien-être collectif dans une société en évolution rapide.

Autres articles qui pourraient vous intéresser