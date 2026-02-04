L’étape cruciale à ne pas manquer avec votre employeur avant de partir à la retraite

retraite est un cap, mais ce n’est pas une ligne droite: sans l’appui de votre employeur, même les projets les mieux ficelés peuvent se brouiller. Dans cet article, je vous explique pourquoi l’« étape cruciale » est désormais encadrée par la loi, comment préparer cet entretien de fin de carrière et comment éviter les pièges qui freinent votre transition professionnelle. Mon propos s’appuie sur les récentes obligations mises en place pour les salariés approchant de la retraite et sur les bonnes pratiques pour sécuriser vos droits et vos perspectives, tout en restant lucide et réaliste.

Domaine Option possible Échéance / condition Poste et organisation Adapter le poste, réorganiser les tâches Avant le départ, selon disponibilités de l’employeur Temps partiel / retraite progressive Passage progressif ou réduction d’horaires À discuter dans l’entretien de fin de parcours Formation et maintien en emploi Formations ciblées, aménagements de poste Planifiés sur la période précédant le départ Préavis et congé de départ Rupture ordonnée et accompagnée Préavis et modalités déterminés par l’employeur Droits et caisse de retraite Information et coordination En amont de la décision de départ

En bref : l’entretien de fin de carrière est désormais obligatoire dans les deux ans qui précèdent le 60e anniversaire, ou à 58–59 ans selon les textes, et s’ajoute aux entretiens professionnels existants. Il vise à anticiper le départ, à envisager des aménagements (temps partiel, retraite progressive, réorganisation du poste) et à sécuriser les droits salariés jusqu’au terme du contrat. Si votre employeur oublie cet entretien, prenez les devants et demandez-le formellement, en conservant une trace écrite des échanges.

Pour prendre la mesure des enjeux, consultez par exemple cet article sur les évolutions de la pension et de la CSG en 2026 et un guide sur la retraite progressive à 60 ans.

Pourquoi cet entretien est devenu une étape cruciale

La situation des seniors sur le marché du travail est un sujet sensible: le gouvernement et les partenaires sociaux s’emploient à lever les freins et à favoriser le maintien ou la transition des salariés plus âgés. Fin 2025, une loi clé a été publiée, transposant des accords nationaux interprofessionnels qui préfigurent des pratiques plus transparentes et équitables. Parmi les mesures emblématiques, le CDI seniors et l’obligation pour l’employeur de justifier par écrit son refus de la retraite progressive figurent au cœur des discussions.

Concrètement, l’obligation nouvelle impose un entretien spécifique pour les salariés approchant de la retraite, destiné à préparer la suite de leur parcours—au-delà du simple entretien professionnel annuel. Cette obligation est universelle: toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent proposer cet échange. En pratique, cela devient une étape clé pour calibrer les possibilités d’aménagement de fin de carrière et de transition vers une cessation progressive d’activité.

Ce que dit la loi et ce que vous devez faire

À partir de l’âge prévu, votre employeur doit engager un dialogue formel sur les possibilités d’avenir professionnel. Cela peut inclure :

l’adaptation du poste ou de l’organisation du travail,

ou de l’organisation du travail, le passage à temps partiel ou à la retraite progressive ,

ou à la , des informations sur les droits salariés , les conditions de préavis et les modalités de congé de départ ,

, les conditions de et les modalités de , un calendrier clair jusqu’à la retraite et les étapes de transition.

Pour vous préparer, voici les grandes lignes à suivre :

Faites l’inventaire de vos envies et de vos besoins (activité, temps libre, revenus). Préparez une liste de questions concrètes à poser (possibilités d’aménagement, impact sur vos droits, délais). Documentez vos échanges par écrit et demandez une confirmation formelle des décisions prises.

Pour mieux comprendre les implications, lisez ces ressources: impact de la CSG sur les pensions en 2026 et guide sur la retraite progressive.

Comment préparer l’entretien et parler à votre employeur

Pour que l’échange soit efficace et équilibré, adoptez une démarche pragmatique et mesurée. Je vous propose une méthode en 3 temps, éprouvée et adaptable selon les secteurs.

Avant l’entretien : établissez un dossier clair (poste actuel, objectifs, contraintes personnelles, options souhaitées). Pendant l’entretien : exposez vos préférences avec des propositions concrètes et écoutez attentivement les limites de l’employeur. Après l’entretien : formalisez par écrit les décisions et le calendrier prévu, puis suivez les prochaines étapes.

Si votre employeur ne propose pas cet entretien, agissez rapidement:

Envoyez une demande écrite et gardez une copie.

Soyez précis sur les délais et les résultats attendus.

Renseignez-vous sur les options de transition professionnelle et sur les possibilités de congé de départ.

Pour approfondir, découvrez l’accompagnement possible vers la retraite progressive et explorez les scénarios futurs grâce à des simulateurs et guides spécialisés.

À défaut d’une réponse claire, que faire?

Si l’employeur persiste à ignorer l’entretien, la démarche reste simple et efficace: demander formellement l’entretien de fin de parcours, et conserver une trace écrite des échanges. Cela vous protège et facilite le dialogue, tout en préservant vos droits et le cadre de la transition professionnelle.

Dans ce contexte, les enjeux vont bien au-delà d’un simple préavis: il s’agit de sécuriser une séparation qui respecte vos droits salariés et qui prépare sereinement l’après-retraite. Pour d’autres perspectives et chiffres sur les retraites et les dispositifs de transition, référez-vous à des analyses récentes comme celle qui examine les évolutions de la pension et les mesures de soutien à l’emploi des seniors.

Pour étoffer votre réflexion, lisez aussi les effets de la CSG et les pensions en février 2026 et les évolutions fiscales des plans d’épargne retraite.

Enfin, n’attendez pas que l’employeur vous « oublie » pour agir: prenez les rênes de votre entretien et construisez votre trajectoire de fin de carrière avec pédagogie et assurance, car la retraite est une étape cruciale qui mérite un accompagnement attentif et une planification rigoureuse, et votre employeur a un rôle clé dans cette transition professionnelle.

Intégration et plans d’action concrets

Voici une check-list prête à l’emploi pour ne rien oublier lors de cette étape et des échanges qui l’accompagnent. Utilisez-la comme une trame de conversations avec votre manager et le service RH, afin d’éviter les malentendus et les retards dans le préavis et le congé de départ.

Préparez votre dossier de fin de carrière (poste, évolutions possibles, dates clé).

(poste, évolutions possibles, dates clé). Proposez des options concrètes (réduction d’horaires, formation, aide à la transition).

Demandez l’écrit des décisions et le calendrier exact.

Gardez des traces des échanges (courriels, compte-rendus).

Pour compléter votre veille, regardez ces ressources utiles et pertinentes pour comprendre les contours de la retraite et les réponses possibles de votre employeur.

Si vous cherchez un autre angle, les évolutions de la retraite complémentaire en 2026 et le simulateur de retraite pour estimer votre pension réelle vous aideront aussi à préparer vos décisions et votre budget.

En fin de compte, ce que je souhaite partager, c’est qu’une bonne préparation et un dialogue structuré avec son employeur peuvent transformer une étape perçue comme risquée en une transition professionnelle maîtrisée et rassurante. La retraite n’est pas une fuite mais une étape nouvelle où chaque choix compte pour préserver vos droits et votre qualité de vie future.

Autres articles qui pourraient vous intéresser