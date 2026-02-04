En 2024, les Plans Épargne Retraite captent 77 % des versements en retraite supplémentaire

Plans Épargne Retraite: en 2024, ces solutions captent 77 % des versements dans la retraite supplémentaire, signe d’une mutation des comportements d’épargne. Je suis journaliste spécialisé dans les retraites et les placements financiers, et je constate, comme beaucoup d’entre vous, que l’épargne longue est devenue la norme: on cherche la sécurité du capital retraite et des rendements cohérents sur le long terme plutôt que des surprises à la volatilité élevée.

Contexte et chiffres clés pour 2024 et perspectives 2026

À fin 2024, les cotisations dans les régimes de retraite supplémentaire atteignent 21,4 milliards d’euros, en hausse d’environ 10 % en euros constants par rapport à l’année précédente. Cette progression dépasse le niveau observé en 2021 et témoigne d’un intérêt soutenu pour les produits d’épargne destinés à préparer la retraite, y compris dans les placements financiers à long terme.

Sur le périmètre des PER, les versements continuent de croître, représentant 77 % des cotisations totales en 2024 (contre 75 % en 2023 et 69 % en 2022). Cette concentration montre l’effort des épargnants pour structurer épargne retraite via des véhicules dédiés et lisibles, plutôt que des options plus dispersées.

Catégorie Montant 2024 (milliards €) Part des cotisations Commentaires Cotisations totales retraite supplémentaire 21,4 100 % Hausse de 10 % en euros constants PER (global) — 77 % Part dominante des versements PER individuel 10,1 – 36 % des cotisations totales dans le privé PER d’entreprise collectif 3,6 – Part importante des fonds d’entreprise PER d’entreprise obligatoire 2,8 – Contribue aussi à l’ensemble des dispositifs collectifs Prestations versées 8,9 – Hausse modeste (+0,9 % en euros constants) Bénéficiaires fin 2024 2,7 millions – Rentes viagères représentent environ 2,4 millions de cas

Je vous propose de continuer par une lecture plus opérationnelle: comment ces chiffres peuvent influencer votre propre préparation retraite et votre capital retraite dans les années à venir.

Pour approfondir et obtenir des estimations personnalisées, vous pouvez consulter le calculateur de retraite, outil pratique pour mesurer les montants nécessaires selon votre profil. Par ailleurs, certains choix de conseil client méritent d’être uniformisés afin d’éviter les écarts en fin d’année et d’optimiser les résultats.

Pour compléter le panorama, voici une synthèse rapide des points clés et des implications pratiques :

Versements et épargne longue – les PER restent le véhicule central; privilégier les versements réguliers et automatiques pour lisser les marchés et profiter de l’effet de puissance des intérêts composés.

– les PER restent le véhicule central; privilégier les versements réguliers et automatiques pour lisser les marchés et profiter de l’effet de puissance des intérêts composés. Choix de PER – les PER individuels restent plébiscités pour leur flexibilité, tandis que les PER d’entreprise collectif et obligatoire jouent un rôle croissant dans les plans d’entreprise.

– les PER individuels restent plébiscités pour leur flexibilité, tandis que les PER d’entreprise collectif et obligatoire jouent un rôle croissant dans les plans d’entreprise. Rentes et prestations – une partie des sorties est versée sous forme de rentes viagères; cela permet une sécurité de revenu tout au long de la retraite.

Pour mieux comprendre les implications des réformes et les évolutions possibles, consultez aussi ces analyses et simulateurs :

Par exemple, l’analyse du plan de retraite en péril permet d’anticiper les effets des réformes sur les avantages et l’optimisation successorale. Et pour une vue plus générale, la planification en 2026 répond à vos questions sur les incitations fiscales et les plafonds.

Ce que cela signifie pour votre plan personnel et financier

Je constate, à travers mes entretiens avec des experts et des retraités, que la frontière entre épargne et investissement s’est resserrée. L’objectif n’est plus seulement d’économiser, mais d’investir à long terme de manière disciplinée pour préserver le pouvoir d’achat et sécuriser le capital retraite. Dans ce contexte, les produits d’épargne et les placements financiers qui offrent une certaine lisibilité et une protection fiscale restent en tête des préférences.

Établissez un tableau de suivi simple: cotisations, performances et besoins de liquidité.

Évitez les investissements trop complexes qui peuvent masquer les coûts et réduire la transparence.

Considérez l’option d’un PER individuel complémentaire pour renforcer votre préparation retraite sans dépendre trop des aléas professionnels.

Si vous voulez aller plus loin dans la réflexion, vous pouvez aussi lire des analyses sur les réformes et les mécanismes fiscaux qui peuvent influencer votre choix (per… et plan d’épargne retraite). Le secteur observe des évolutions qui peuvent changer la donne pour l’épargne retraite et, par extension, vos placements financiers à long terme.

Pour rappel, les chiffres de 2024 montrent que les Plans Épargne Retraite jouent désormais un rôle central dans la constitution du capital retraite et la protection du niveau de vie après le travail. Si vous souhaitez démarrer ou rééquilibrer votre stratégie, explorer les options et simuler plusieurs scénarios peut vous aider à prendre des décisions éclairées et adaptées à votre situation personnelle. Tout cela s’inscrit dans une logique d’anticipation et de sécurité financière pour demain, avec les Plans Épargne Retraite comme colonne vertébrale de votre épargne et de votre préparation retraite.

En somme, planifier aujourd'hui avec les bons outils et les bons conseils vous permet de transformer les versements en un capital retraite solide et durable. Et c'est là que réside la clé: investir à long terme avec sens et transparence, en privilégiant des produits d'épargne clairs et flexibles qui vous suivent tout au long de votre parcours.

