En bref

Un ancien directeur régional de la Caisse des Dépôts devient maire dans une petite commune rurale et affirme que l’inactivité n’est pas une option.

Son leadership s’appuie sur un mélange d’engagement public et de magistrat, avec des comités temporaires associant élus et habitants pour répondre aux défis locaux.

Le projet vise à lutter contre la fracture numérique, relancer l’attractivité du village et repenser l’immobilier communal avec prudence.

Ce témoignage illustre comment le service public peut rester dynamique en période de transition démocratique, tout en restant centré sur les besoins des habitants.

« L’inactivité n’est pas une option », m’explique-t-on lorsqu’on suit le parcours de Pascal Hoffmann, ex-directeur régional de la Caisse des Dépôts devenu maire d’Aunac en 2020. Son récit est celui d’un magistrat engagé qui a parcouru la France — quatorze déménagements, y compris aux Antilles — avant de poser ses valises dans une résidence secondaire familiale acquise en 2012. À 57 ans, il choisit de lever le pied sur certaines obligations judiciaires tout en s’investissant dans le tissu local. Son objectif: démontrer que l’action publique peut être à la fois responsable et exigeante, sans céder à l’immobilisme.

Aspect Détail Objectif Échéance Statut Parcours professionnel Caisse des Dépôts, 14 déménagements à travers la France et les Antilles Expérience diversifiée au service public 2020-2027 En cours Rôle actuel Maire d’Aunac; magistrat à temps partiel au tribunal Renforcer le rapport entre élus et citoyens Continu Actif Priorités locales Fracture numérique, attractivité du village, immobilier communal Concrétiser des solutions concrètes et mesurables 6 mois pour les premiers propositions En préparation

Cette approche est née d’un constat simple: lorsqu’un élu local est aussi un magistrat, le pont entre le droit, l’action publique et le quotidien des habitants peut devenir une force réelle. Hoffmann parle d’un leadership qui ne se nourrit pas de discours, mais de responsabilité et d’empathie. Dès les premiers mois de son mandat, il souhaite embarquer les habitants dans les processus de décision, afin de restaurer la confiance — une condition sine qua non pour l’engagement collectif et la vitalité d’un territoire.

Pour préserver et enrichir ces dynamiques, il met déjà sur les rails des comités temporaires associant élus et habitants volontaires sur des sujets clés. Cette démarche, qu’il décrit comme « utile et authentique », se veut une réponse directe à la défiance croissante envers les pouvoirs publics. Dans son esprit, le maire ne se contente pas d’annoncer des projets: il organise des espaces où chacun peut proposer, débattre et suivre l’avancement des décisions.

Pour nourrir cette réflexion et rester informé des évolutions liées à la retraite et au service public, je vous propose ces ressources externes: calendrier des webinaires 2026, et les lieux de tournage de Capitaine Marleau. Ces liens illustrent, chacun à leur manière, l’importance de l’engagement et de l’action dans le quotidien public. N’hésitez pas non plus à explorer d’autres ressources sur les retraites et les droits des agents publics, comme les règles des trimestres et les risques éventuels ou maîtriser les périodes manquantes.

Ce mélange de témoignage et de méthode montre comment le leadership peut émerger lorsque l’on accepte de rester actif et de se confronter aux réalités d’un terroir. Hoffmann insiste sur l’idée que l’action publique, loin d’être un simple dispositif administratif, est aussi une affaire de témoin et d’écoute. Il souligne que le contact avec les justiciables et leurs souffrances oblige à une pédagogie des décisions: expliquer, clarifier et permettre à chacun de s’approprier le sens des choix qui l’affectent.

Au cœur de son agenda se dessine une vision à la fois pragmatique et humaniste: associer habitants à la définition et à la mise en œuvre des projets locaux, renouveler l’offre immobilière avec précaution et repenser les outils de communication municipale pour favoriser l’engagement durable. L’objectif est clair: éviter la stagnation, nourrir le dynamisme et préserver le service public comme élément vivant de la citoyenneté locale. Dans ce cadre, Hoffmann explique qu’il ne peut rester inactif face aux enjeux qui touchent sa commune et la France rurale.

Le plan de travail s’articule autour de quatre axes majeurs: (1) recentrer le dialogue entre élus et habitants, (2) réduire la fracture numérique, (3) réévaluer les projets immobiliers et (4) préparer un plan pluriannuel d’investissement. Chaque orientation est à la fois une promesse et un cadre de travail, afin de mesurer les progrès sans se perdre dans des promesses sans lendemain. Et vous, face à ces défis, comment réagissez-vous face à l’inactivité lorsque la nécessité d’action est palpable ?

Pour conclure, et sans détour, ce témoignage illustre qu’un leadership guidé par la responsabilité peut insuffler du dynamisme même dans les petites communes. L’inactivité n’est pas une option lorsque l’on veut bâtir une communauté résiliente et connectée, où l’engagement et le service public restent des valeurs centrales, et où la Caisse des Dépôts retrouve, au travers d’un maire magistrat, une continuité entre action et témoignage pour l’avenir du territoire.

Enfin, si vous souhaitez aller plus loin, pensez à explorer les ressources dédiées à la retraite et à l’évolution des carrières publiques, comme les différents regimens qui moduleraient votre propre parcours. Parce que l’inactivité n’a pas sa place lorsque l’on porte un tel leadership et que l’engagement demeure l’étendard qui porte le service public vers l’avenir, même lorsque l’on passe d’un rôle national à une fonction locale et que l’expérience se déploie en actes concrets, en conseils et en projets pour les habitants de nos campagnes, là où l’inactivité n’est vraiment pas une option.

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