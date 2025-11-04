Mise en place de la retraite progressive dès 60 ans : une étape majeure pour les salariés en fin de carrière et pour les finances publiques en 2025.

Depuis le 1er septembre 2025, l’accès à la retraite progressive est abaissé à 60 ans, quelle que soit la date de naissance, sous condition d’avoir validé 150 trimestres dans les régimes de base. Le dispositif permet de travailler à temps partiel tout en percevant une partie de sa retraite. Cette évolution, actée par deux décrets publiés le 23 juillet 2025, découle d’un accord national interprofessionnel signé en novembre précédent. Dans ce contexte, je vous propose d’expliquer les mécanismes, les conditions et les risques, avec des exemples concrets issus de mon travail d’observateur des retraites.

Élément Détails Âge d’entrée 60 ans pour toutes les générations Trimestres requis 150 trimestres validés dans le régime de base Part du temps de travail Entre 40% et 80% d’un temps plein Pension versée Fraction de la retraite en cours, proportionnelle au temps travaillé Accord employeur Accord écrit et motivé en cas de refus d’aménagement

Qui peut en profiter et comment ça se déroule vraiment ?

Vous vous demandez sans doute si vous êtes éligible et comment tout cela se met en place au quotidien. Je décrypte les points clefs et vous donne des repères simples pour ne pas se tromper.

Éligibilité : avoir 60 ans ou plus et totaliser 150 trimestres dans le régime de base. Si vous avez une carrière mixte ou occupé des métiers avec des trimestres particuliers, vérifiez votre relevé sur Assurance Retraite et CNAV.

: avoir 60 ans ou plus et totaliser 150 trimestres dans le régime de base. Si vous avez une carrière mixte ou occupé des métiers avec des trimestres particuliers, vérifiez votre relevé sur Assurance Retraite et CNAV. Choix du temps partiel : votre employeur peut proposer un aménagement entre 40% et 80% du temps plein, selon les besoins de l’équipe et votre situation personnelle. L’ancrage légal prévoit des possibilités de négociation et un écrit motivé en cas de refus.

: votre employeur peut proposer un aménagement entre 40% et 80% du temps plein, selon les besoins de l’équipe et votre situation personnelle. L’ancrage légal prévoit des possibilités de négociation et un écrit motivé en cas de refus. Calcul des cotisations : les cotisations retraite peuvent être recalculées sur la base du salaire équivalent temps plein, ce qui peut influencer vos droits futurs. Demandez une simulation précise pour éviter les surprises.

: les cotisations retraite peuvent être recalculées sur la base du salaire équivalent temps plein, ce qui peut influencer vos droits futurs. Demandez une simulation précise pour éviter les surprises. Procédure : déposez une demande via votre service RH et suivez les étapes administratives pour sécuriser l’accord et la mise en œuvre du temps partiel.

Pour en savoir plus sur le cadre et les dernières évolutions, vous pouvez consulter ce guide complet sur le nouveau système, ou lire un article expliquant la réforme prête à prendre son envol. D’autres ressources détaillent comment modifier le temps de travail lors de votre retraite progressive, et les changements clés depuis le 1er septembre.

Au passage, des exemples concrets montrent comment les partenaires publics et privés s’organisent autour de ce nouveau cadre. Pour ceux qui veulent aller plus loin, cet autre article détaille l’accès à partir de 60 ans et les risques à éviter.

Avantages, limites et précautions

Avantages : maintien d’un revenu partiel tout en continuant de cotiser pour la suite de la retraite, souplesse dans l’aménagement de la fin de carrière et possibilité de transition progressive vers la cessation définitive du travail.

: maintien d’un revenu partiel tout en continuant de cotiser pour la suite de la retraite, souplesse dans l’aménagement de la fin de carrière et possibilité de transition progressive vers la cessation définitive du travail. Limites : l’éligibilité et le calcul peuvent varier selon les régimes et les accords d’entreprise; le niveau de pension dépendra du temps partiel choisi et du nombre de trimestres validés.

: l’éligibilité et le calcul peuvent varier selon les régimes et les accords d’entreprise; le niveau de pension dépendra du temps partiel choisi et du nombre de trimestres validés. Précautions : privilégier une simulation et un accompagnement personnalisé pour éviter les écarts entre droit et réalité, et préparer l’impact sur les pensions Agirc-Arrco et CNAV.

Pour approfondir, lisez les analyses complémentaires proposées dans ces ressources accessible à partir de 60 ans et changements clés depuis le 1er septembre.

Si un employeur refuse l’aménagement, la loi exige une motivation écrite et permet d’autres recours, notamment des ajustements sur les cotisations et les droits futurs. Pour des explications concrètes et des retours d’expérience, vous pouvez aussi consulter ces ressources détaillées.

Questions fréquentes à propos de la retraite progressive à 60 ans

Qui peut bénéficier de la retraite progressive à 60 ans ?

Les salariés qui ont validé au moins 150 trimestres dans les régimes de base et qui souhaitent réduire leur activité peuvent en bénéficier, sous réserve d’un accord écrit de l’employeur lorsqu’il refuse l’aménagement.

Comment se calcule la pension partielle ?

La pension est proportionnelle au temps de travail choisi (par exemple 60% d’un temps plein donne une pension partielle estimée sur cette base), avec recalcul possible des cotisations et des droits.

Quel est le rôle de l’employeur ?

L’employeur doit proposer un aménagement du temps de travail et, s’il refuse, doit motiver sa décision par écrit, conformément à l’accord national interprofessionnel.

Quelles ressources consulter pour vérifier son droit ?

Utilisez Assurance Retraite et CNAV pour vérifier les trimestres, le montant estimé et les conditions d’entrée dans le dispositif.

En pratique, la retraite progressive à 60 ans peut devenir une option plausible pour les salariés qui cherchent à alléger leur charge tout en maintenant une activité professionnelle et une protection sociale. Avec des cadres clairs, des simulations précises et un accompagnement adapté, c’est une transition qui peut faire sens, surtout dans un contexte où les règles évoluent régulièrement et où le coût de la vie pousse chacun à organiser différemment sa fin de carrière. L’idée centrale est simple: rester actif sans alourdir inutilement son quotidien, tout en préservant ses droits futurs. Dans ce sens, la mise en place de la retraite progressive dès 60 ans incarne une flexibilité stratégique pour les travailleurs et pour le système.

Pour poursuivre les échanges et trouver un chemin adapté à votre situation, vous pouvez consulter les ressources mentionnées plus haut et discuter avec votre conseiller financier ou votre service RH. La médiation et l’information restent les meilleurs leviers pour éviter les mauvaises surprises et tirer le meilleur parti de cette évolution.

Rappel utile: Assurance Retraite, CNAV et AGIRC-ARRCO jouent un rôle central dans le calcul et l’attribution des droits, et les partenaires financiers comme La Banque Postale, Crédit Agricole, BNP Paribas, Malakoff Humanis, LCL, Groupama et Caisse d’Épargne peuvent aussi accompagner les démarches et les fiscalités associées, selon votre profil et votre réseau.nMise en place de la retraite progressive dès 60 ans

Autres articles qui pourraient vous intéresser