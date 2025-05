Comment faire une simulation de retraite par un calcul facile et efficace

Faire une simulation de retraite est aujourd’hui devenu essentiel pour anticiper sereinement votre avenir financier. Entre les réformes successives et la complexité du système français, je vais vous expliquer concrètement comment procéder pour obtenir une estimation fiable de votre future pension.

Pourquoi j’ai découvert l’importance de simuler sa retraite

L’année dernière, en discutant avec mon oncle Pierre, j’ai réalisé qu’à 35 ans, je n’avais jamais vraiment calculé ma future retraite. Comme beaucoup d’entre nous, je reportais cette démarche en pensant que c’était « encore loin ». Erreur ! Cette simulation m’a permis d’ajuster ma stratégie d’épargne et de découvrir des trimestres manquants dans mon relevé de carrière.

Les informations indispensables à rassembler avant toute simulation

Données nécessaires Où les trouver Pourquoi c’est important Date de naissance État civil Détermine l’âge légal et les trimestres requis Relevé de carrière info-retraite.fr Vision complète de vos droits acquis Salaires annuels bruts Bulletins de paie Base de calcul de votre pension Trimestres validés Relevé individuel de situation Vérification de la complétude de carrière Statut professionnel Contrats de travail Chaque régime a ses spécificités

Astuce pratique

Créez votre compte sur info-retraite.fr dès maintenant. Cette plateforme officielle centralise automatiquement vos données depuis tous vos régimes de retraite.

Les simulateurs officiels : mes recommandations testées

Le simulateur M@rel d’info-retraite.fr

C’est l’outil que j’utilise en priorité. Il agrège tous vos régimes (base et complémentaire) et permet de tester différents scénarios :

Départ anticipé pour carrière longue

Impact du temps partiel en fin de carrière

Conséquences d’une période de chômage

Les simulateurs spécialisés par régime

Agirc-Arrco pour les salariés du privé

pour les salariés du privé CNAV pour le régime général

pour le régime général Portail des retraites de l’État pour les fonctionnaires

Mon conseil : commencez toujours par le simulateur global d’info-retraite.fr, puis affinez avec les outils spécialisés si nécessaire.

Comprendre les mécanismes de calcul selon votre statut

Pour les salariés du privé

La formule de base reste : Pension = Salaire annuel moyen × Taux × (Durée d’assurance / Durée de référence)

Salaire annuel moyen : moyenne des 25 meilleures années

: moyenne des 25 meilleures années Taux maximum : 50% si carrière complète

: 50% si carrière complète Durée de référence : variable selon votre année de naissance

Pour les fonctionnaires

Le calcul diffère sensiblement : Pension = Dernier traitement indiciaire × 75% × (Trimestres validés / Trimestres requis)

Les points clés à retenir

La retraite complémentaire (Agirc-Arrco) s’ajoute à la pension de base

Des majorations existent pour les parents de trois enfants ou plus

La surcote récompense le travail au-delà de l’âge légal

Âges de départ et durées de cotisation : le tableau de référence

Année de naissance Âge légal de départ Trimestres requis Âge du taux plein automatique 1963 62 ans 168 trimestres 67 ans 1965 62 ans 169 trimestres 67 ans 1973 et après 64 ans 172 trimestres 67 ans

Important : ces données intègrent la réforme des retraites de 2023.

Mes conseils pratiques pour optimiser votre simulation

Vérifiez régulièrement votre relevé de carrière

J’ai découvert que trois années de mes débuts de carrière n’apparaissaient pas dans mon relevé. Une simple demande de régularisation avec mes bulletins de paie a permis de corriger cette anomalie.

Testez plusieurs scénarios

Départ à l’âge légal : pour connaître le montant de base

: pour connaître le montant de base Départ à taux plein : si vous n’avez pas tous vos trimestres

: si vous n’avez pas tous vos trimestres Poursuite d’activité : pour mesurer l’impact de la surcote

Anticipez les évolutions de carrière

Intégrez dans vos simulations :

Les périodes de temps partiel envisagées

Les changements de statut possibles

Les interruptions pour projets personnels

Les erreurs à éviter dans vos simulations

Ne pas actualiser ses données : vos droits évoluent chaque année, pensez à refaire une simulation annuellement.

Oublier la retraite complémentaire : elle représente souvent 30 à 40% de votre pension totale.

Négliger l’inflation : les montants affichés sont en euros courants, pas en pouvoir d’achat futur.

Quand faire appel à un professionnel

Si votre situation présente des spécificités (carrière mixte public/privé, périodes à l’étranger, statuts multiples), n’hésitez pas à consulter :

Un conseiller retraite de votre caisse

Un expert-comptable spécialisé

Un conseiller en gestion de patrimoine

Actions concrètes à mettre en place dès maintenant

Créez votre compte info-retraite.fr et téléchargez votre relevé de carrière Effectuez votre première simulation avec les données actuelles Identifiez les anomalies et demandez les corrections nécessaires Programmez une révision annuelle de votre situation Envisagez des solutions d’épargne retraite si l’estimation ne correspond pas à vos objectifs

En résumé

Faire une simulation de retraite n’est plus une démarche complexe réservée aux experts. Grâce aux outils officiels et à une approche méthodique, vous pouvez désormais avoir une vision claire de vos droits futurs et prendre les bonnes décisions pour votre avenir financier. L’essentiel est de commencer dès maintenant, même si votre départ en retraite vous semble encore lointain.

La clé du succès réside dans la régularité : une simulation de retraite annuelle vous permettra d’ajuster votre stratégie au fil des évolutions de votre carrière et des réformes du système.