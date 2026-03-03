Municipales 2026 à Mourenx ; Lindsey Deary dévoile ses colistiers et son programme devant un large public, une étape clé pour la campagne municipale et la politique locale de notre ville. Je suis journaliste spécialisé, et ce soir-là, j’ai suivi les échanges avec l’œil posé sur les enjeux réels des habitants et les promesses mesurables qui pourraient changer la vie quotidienne à Mourenx.

Présentation de la liste Vive Mourenx ! menée par Lindsey Deary, avec plus de 300 personnes réunies à la MJCL.

Engagements fiscaux clairs : pas d’augmentation des impôts, et même une réduction envisagée dès la deuxième année.

Priorités locales clairement définies : sécurité, éclairage, dynamisation du centre-ville et développement du sport et des infrastructures.

Un esprit collectif : une liste fournie de colistiers, mêlant expériences publiques, vie associative et métiers variés.

Lors de la soirée d’inauguration du local de campagne, située place Pierre-et-Marie-Curie, Lindsey Deary a pris la parole pour brosser le chemin emprunté par sa vie de Mourenxois et rappeler son arrivée en politique locale après Sciences Po. Elle affirme que son engagement est limpide : « notre objectif est simple, ne pas augmenter les impôts et, si possible, les baisser dès la deuxième année du mandat ». Le ton est posé, mais les critiques sur certains dossiers, comme le dossier Belvédère, résonnent encore dans la salle : l’idée d’un grand projet coûteux et controversé est jugée par certains comme une mauvaise dépense, et le candidat promet une consultation transparente avec les habitants.

Colistier Rôle / Profession Âge Statut Lindsey Deary Attaché parlementaire 44 Tête de liste Laëtitia Arigault Directrice des services d’une mairie 47 Élue sortante Cédric Lassalle Opérateur chimie 40 Candidat Malika Abbas Déléguée médicale 54 Élue sortante Jean-Juste Rivas Retraité de l’industrie 67 Élu sortant

Les points forts du programme électoral

Pour moi, les détails du programme ne doivent pas rester dans le verbiage : ils doivent toucher le quotidien. Voici les axes que Lindsey Deary et son équipe veulent porter en priorité :

Économie et fiscalité: pas d’augmentation des impôts, et une perspective de réduction dès la deuxième année pour soutenir le pouvoir d’achat des Mourenxoises et des Mourenxoises.

pas d’augmentation des impôts, et une perspective de réduction dès la deuxième année pour soutenir le pouvoir d’achat des Mourenxoises et des Mourenxoises. Sécurité et cadre de vie: rétablir l’éclairage public, renforcer les médiateurs de quartier et viser une meilleure présence des services publics dans les zones sensibles.

rétablir l’éclairage public, renforcer les médiateurs de quartier et viser une meilleure présence des services publics dans les zones sensibles. Centre-ville et dynamisme local: création d’une halle couverte pour stimuler le commerce, avec l’installation d’une boulangerie et d’une boucherie, afin de redynamiser le cœur de ville et d’offrir des services de proximité.

création d’une halle couverte pour stimuler le commerce, avec l’installation d’une boulangerie et d’une boucherie, afin de redynamiser le cœur de ville et d’offrir des services de proximité. Mobilité et infrastructures: réduire la vitesse en zones prioritaires, entretenir la Baïse et obtenir l’accord de Total Énergie et du préfet pour la construction d’un hangar de stockage des matières premières organiques au sein du méthaniseur, afin de sécuriser les installations industrielles tout en limitant les impacts.

réduire la vitesse en zones prioritaires, entretenir la Baïse et obtenir l’accord de Total Énergie et du préfet pour la construction d’un hangar de stockage des matières premières organiques au sein du méthaniseur, afin de sécuriser les installations industrielles tout en limitant les impacts. Sport et équipements publics: moderniser le parc des sports avec l’ajout d’équipements récents, y compris un terrain synthétique, pour favoriser les activités locales et attirer les jeunes.

moderniser le parc des sports avec l’ajout d’équipements récents, y compris un terrain synthétique, pour favoriser les activités locales et attirer les jeunes. Transparence et gouvernance: associer les habitants aux choix importants et communiquer clairement sur les décisions économiques et d’aménagement.

Je me suis rappelé, en échange avec des habitants rencontrés autour d’un café, que ce genre de projets ne peut pas se limiter à un seul discours : il faut des détails et des jalons. Par exemple, la halle couverte n’est pas qu’un toit : elle doit devenir un véritable pôle d’animation, avec des commerces et des services qui répondent à une demande locale.

En parallèle, des visites publiques et des réunions sont prévues pour permettre aux habitants de s’impliquer et d’obtenir des réponses. Le calendrier annoncé prévoit plusieurs créneaux dans les semaines à venir, avec des rencontres dans divers quartiers, afin que chacun puisse comprendre les choix et les conséquences pour Mourenx.

Pour ceux qui veulent approfondir les débats, deux articles complémentaires permettent d’élargir le cadre :

à lire: les débats municipaux et les critiques des campagnes et réforme de la loi PLM et municipalités 2026.

Pour prendre du recul: le programme évoque non seulement les enjeux fiscaux et sécuritaires, mais aussi une approche pragmatique du quotidien, en privilégiant des services de proximité et une meilleure accessibilité des commerces en centre-ville. Les habitants que j’ai rencontrés invitent à rester vigilant sur le calendrier et les coûts réels, afin d’éviter les surprises et de garantir une mise en œuvre lisible et mesurée.

En fin de compte, les élections locales restent le lieu où le choix entre continuité et changement se joue réellement. Les électeurs de Mourenx auront à juger si Vive Mourenx ! propose une vision cohérente et executable, capable de préserver le cadre de vie tout en apportant des améliorations concrètes. L’écho de cette soirée résonne aussi comme un baromètre des enjeux pour les élections locales et le cap futur de la politique locale dans notre commune. Municipalités et habitants attendent des réponses claires et des actes, afin que les municipales 2026 ne soient pas qu’un mot gravé sur une affiche, mais le début d’un été démocratique durable à Mourenx.

