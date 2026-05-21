Rejoignez la Ville de Lyon : Opportunité de Gestionnaire RH Carrières et Administration à Lyon 1er (F/H

En bref

Ville de Lyon propose une opportunité d’emploi en Gestionnaire RH Carrières et Administration à Lyon 1er .

en Carrières et Administration à . Rôle clé dans les Ressources Humaines et le Recrutement au sein de la fonction publique .

et le au sein de la . Lieu: Lyon 01 , Catégorie B , Portefeuille de 7 500 postes et 11 000 paies mensuelles, budget annuel de 400 M€.

, Catégorie , Portefeuille de 7 500 postes et 11 000 paies mensuelles, budget annuel de 400 M€. Publication: 21 avril 2026 – date limite de candidature: 20 juin 2026.

Ville de Lyon offre une opportunité d’emploi en Gestionnaire RH Carrières et Administration à Lyon 1er. Dans ce rôle, j’y vois une fenêtre unique pour accompagner les services RH de proximité, piloter les processus de carrière et influencer l’organisation du travail public, tout en restant fidèle à un cadre administratif rigoureux et transparent. En clair: vous serez au cœur de la gestion du personnel, avec des responsabilités qui vont de la promotion à la fin de fonction, en passant par les refus et les reclassements. Rien de flashy, mais du concret, du planifié, du durable.

Élément Détails Lieu Lyon 01 Catégorie B Date de publication 21/04/2026 Date limite 20/06/2026 Référence 2660 Employeur Ville de Lyon Portefeuille Carrière et Vie professionnelle Effectifs concernés 7 500 postes, 11 000 paies mensuelles Budget 400 M€ annuel

Pour vous donner une idée précise du cadre, voici les grandes lignes du poste et de l’organisation :

Vous travaillez sous la responsabilité de la responsable du pôle Carrière et gestion administrative et intégrez une équipe de 6 gestionnaires conseil Carrière et gestion administrative .

et intégrez une équipe de . Votre champ couvre les situations individuelles des agents titulaires et contractuels, avec un respect strict des procédures réglementaires et des dossiers disciplinaires, des mutations, des fins de stage et des revalorisations.

des agents titulaires et contractuels, avec un respect strict des procédures réglementaires et des dossiers disciplinaires, des mutations, des fins de stage et des revalorisations. Vous prenez en charge les procédures collectives liées à la carrière (avancement, promotions internes, reclassements statutaires) et vous participez aux instances statutaires (CAP et CCP).

liées à la carrière (avancement, promotions internes, reclassements statutaires) et vous participez aux instances statutaires (CAP et CCP). Vous assurez les codifications dans le logiciel de gestion des carrières et vérifiez la paie pour votre portefeuille.

et vérifiez la paie pour votre portefeuille. Vous conseillez les services RH de proximité et assurez l’actualisation et l’optimisation des processus (veille juridique, diffusion des pratiques).

Dans ma carrière de journaliste dédié aux retraites et à la gestion des personnels, j’ai constaté que ce type de poste demande une attention soutenue aux détails et une capacité à naviguer entre règles complexes et besoins opérationnels. Par exemple, un ancien interlocuteur me racontait comment une meilleure organisation des données de carrière peut éviter des retards de paie et des erreurs de reclassement qui coûtent cher au service public et à ses agents. Ce poste propose justement cette marge de manœuvre pour mettre en place des process lisibles et durables.

En termes de profil, les critères demandent au minimum un bac +2 et une expérience d’au moins deux ans en gestion RH carrière et paie dans le secteur public. La maîtrise du statut de la fonction publique et des règles de rémunération est indispensable. L’esprit d’équipe, la rigueur et une bonne capacité d’analyse seront vos alliés au quotidien. À noter que le poste exige une maîtrise des outils bureautiques et métiers, afin d’assurer une intégration fluide des systèmes et des procédures.

Pour ceux qui s’interrogent sur l’évolution et l’impact, voici quelques pistes concrètes :

Veille juridique et diffusion : vous mettez à jour les procédures et formez les acteurs RH locaux afin qu’ils s’approprient rapidement les nouvelles pratiques.

: vous mettez à jour les procédures et formez les acteurs RH locaux afin qu’ils s’approprient rapidement les nouvelles pratiques. Projets transversaux : vous pouvez soutenir ou piloter des projets qui traversent plusieurs services, renforçant le dialogue social et l’efficience opérationnelle.

: vous pouvez soutenir ou piloter des projets qui traversent plusieurs services, renforçant le dialogue social et l’efficience opérationnelle. Communication interne : vous participez à la rédaction de procédures et à la mise à jour de l’intranet, pour que chacun sache ce qui change et pourquoi.

Pour aller plus loin, je vous recommande aussi de creuser les enjeux locaux et les expériences similaires. Par exemple, la situation sécuritaire locale peut influencer les pratiques de recrutement et de gestion du personnel dans certaines structures publiques. Pour en savoir plus sur les enjeux sécuritaires et les mesures associées, vous pouvez consulter sécurité locale et mesures urgentes. Et côté progression de carrière et seniorité des agents, la question de l’emploi des seniors demeure centrale dans les politiques RH publiques, comme le souligne l’analyse sur l’emploi des seniors et les perspectives RH ci-dessous.

Sur le fond, ce poste s’inscrit dans une dynamique locale où les services RH de proximité jouent un rôle pivot. L’objectif est d’améliorer la gestion des carrières, d’assurer une plus grande transparence des processus et de soutenir les agents tout au long de leur parcours professionnel. En parallèle, les évolutions organisationnelles en 2026 vont probablement introduire des ajustements dans les workflows et les outils, ce qui rend ce rôle particulièrement pertinent pour un candidat qui aime l’action concrète et le travail en mode équipe.

Ce qu’apporte ce poste au quotidien

Ce qui rend ce poste particulièrement attractif, c’est la possibilité de combiner carrières et administration avec une dimension d’accompagnement des agents et de conformité réglementaire. Vous serez en première ligne pour :

Accompagner les services RH de proximité dans leurs dossiers sensibles et variés, tout en préservant l’éthique et la confidentialité.

dans leurs dossiers sensibles et variés, tout en préservant l’éthique et la confidentialité. Assurer la traçabilité des décisions de carrière et des actes administratifs, afin de préserver la sécurité juridique des procédures.

des décisions de carrière et des actes administratifs, afin de préserver la sécurité juridique des procédures. Participer aux instances statutaires et contribuer à des décisions qui impactent durablement le parcours des agents.

et contribuer à des décisions qui impactent durablement le parcours des agents. Contribuer à la formation et à la rédaction de procédures claires pour les équipes locales.

Pour ceux qui veulent saisir cette opportunité, l’étape suivante consiste à préparer une candidature soignée qui montre que vous savez naviguer entre les impératifs administratifs et les besoins humains. L’alignement sur les valeurs de la Ville de Lyon – proximité, équité et service public – peut faire la différence lors du recrutement et de l’intégration.

En résumé, ce poste de Gestionnaire RH Carrières et Administration à Lyon 1er est une porte d’entrée crédible pour quelqu’un qui veut combiner Ressources Humaines, Gestion du personnel et administration dans la fonction publique locale. Si vous vous demandez comment votre parcours peut s’y projeter, la réponse tient en quelques gestes simples: structurer vos expériences, démontrer votre maîtrise des outils RH et montrer votre aptitude à travailler en mode collectif et responsabilité citoyenne.

Pour en savoir plus sur les détails du cadre et le contexte de Lyon en 2026, consultez aussi les ressources de référence liées à l’emploi et à l’organisation RH dans les collectivités locales. La sécurité locale et les mesures associées et l’analyse sur l’emploi des seniors et les perspectives RH apportent un éclairage utile sur les correlations entre politiques publiques et pratiques RH.

En fin de compte, la perspective d’intégrer la Ville de Lyon, en tant que Gestionnaire RH Carrières et Administration, est une opportunité qui mérite réflexion réfléchie et préparation méthodique. Si vous voulez postuler, prenez le temps de construire un dossier clair, documenté et convaincant, prêt à viser Lyon 1er et au-delà dans les perspectives de la fonction publique locale. Pour moi, cette opportunité incarne l’équilibre entre rigueur administrative et sens du service public, au cœur de la Ville de Lyon et de ses ambitions en matière de Gestion du personnel et de Ressources Humaines.

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