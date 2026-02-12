Retraite Agirc-Arrco 2026 : calendrier, montants actualisés et critères de revalorisation

Retraite Agirc-Arrco : calendrier, montants actualisés et critères de revalorisation concernent près de 14 millions de retraités du privé, qui attendent chaque année une revalorisation de leur pension complémentaire.

En face des questions clés qui trottent dans les têtes: comment se comporte la retraite complémentaire lorsque les règles changent ? Quelles sont les marges d’action pour préserver son pouvoir d’achat quand les indices évoluent ? et surtout, quels montants peuvent réellement changer d’un année à l’autre pour ceux qui ont construit leur vie professionnelle autour du privé ? Je vous propose ici une lecture claire et vérifiée des mécanismes, des chiffres et des perspectives, avec des exemples concrets; le tout sans jargon inutile.

Profil Pension complémentaire mensuelle Perte de pouvoir d’achat annuelle Gel du point Non-cadre 350 € −42 € Oui Intermédiaire 550 € −66 € Oui Cadre 900 € −108 € Oui

Comment fonctionne la retraite complémentaire Agirc-Arrco

Près de 14 millions de retraités du privé perçoivent chaque mois une pension complémentaire gérée par l’Agirc-Arrco. Pendant la vie active, les cotisations salariales et patronales se transforment en points de retraite. Au départ, chaque point est multiplié par une « valeur de service » fixée à 1,4386 € pour établir le montant de la pension complémentaire, qui s’ajoute à la retraite de base versée par la CNAV.

La valeur du point et le calcul : elle sert de base au calcul et ne cesse d’avoir un effet direct sur le pouvoir d’achat des retraités lorsqu’elle évolue.

: elle sert de base au calcul et ne cesse d’avoir un effet direct sur le pouvoir d’achat des retraités lorsqu’elle évolue. Le poids dans la pension totale : selon la catégorie, la part Agirc-Arrco peut représenter une part significative de la retraite globale, ce qui rend toute variation du point très sensible pour les ménages.

: selon la catégorie, la part Agirc-Arrco peut représenter une part significative de la retraite globale, ce qui rend toute variation du point très sensible pour les ménages. Cadre décisionnel : l’augmentation est décidée chaque année par les partenaires sociaux au 1er novembre, et elle s’applique pour une année entière.

Pour ceux qui veulent approfondir le cadre et vérifier les chiffres, je conseille d’examiner les simulations disponibles et les données actualisées via le simulateur de retraite, qui intègre les éventuels effets liés à une réforme ou à des changements de cadre.

Quand a lieu l’augmentation et pourquoi le gel s’impose en 2026

Contrairement à la revalorisation des retraites de base, fixée au 1er janvier, la revalorisation Agirc-Arrco est décidée au 1er novembre et s’applique à l’année suivante. Le système est encadré par l’ANI du 5 octobre 2023, applicable jusqu’en 2026. En clair: la hausse annuelle est égale à l’inflation hors tabac Mesurée par l’Insee, moins un facteur de soutenabilité de 0,4 point, puis ajustée dans une marge officielle de ±0,4 point par le conseil d’administration.

En 2026, le gel des pensions complémentaires a surpris et a marqué une rupture après plusieurs années de progression. En octobre 2025, les négociations n’ont pas trouvé d’accord: le point est resté à 1,4386 €, et la valeur d’achat du point à 20,1877 € jusqu’au 31 octobre 2026. Une divergence nette entre les demandes des syndicats et les propositions patronales, qui a conduit à une pause inédite dans la revalorisation.

Impact concret du gel sur votre pension

Pour donner une idée précise des effets, prenons trois profils typiques:

Non-cadre : pension complémentaire mensuelle autour de 350 €, perte de pouvoir d’achat annuelle d’environ 42 €

: pension complémentaire mensuelle autour de 350 €, perte de pouvoir d’achat annuelle d’environ 42 € Intermédiaire : autour de 550 € par mois, perte d’environ 66 € par an

: autour de 550 € par mois, perte d’environ 66 € par an Cadre : près de 900 € mensuels, perte d’environ 108 € annuels

Ces chiffres s’accumulent mois après mois et ne sont pas compensés tant que le gel dure, fixé jusqu’au 31 octobre 2026. À noter: parallèlement, les retraites de base ont bénéficié d’une revalorisation de +0,9 % au 1er janvier 2026, mais cela ne couvre pas le gel Agirc-Arrco, et cela touche moins les anciens cadres dont la part complémentaire est plus élevée.

Pour mieux comprendre l’historique et les évolutions possibles, l’évolution des revalorisations de 2022 à 2025 montre une dynamique contrastée entre chocs inflationnistes et accords futurs. Le contexte reste fluide et dépend des négociations en cours et de l’inflation.

Conditions et perspectives 2026-2027

Tout retraité affilié bénéficie automatiquement de la revalorisation lorsque celle-ci est décidée. Aucune démarche n’est nécessaire: la nouvelle valeur du point s’applique dès le versement suivant. En cas de baisse de votre pension nette en janvier 2026, il s’agit probablement d’un ajustement lié à la CSG et non d’une réduction de l’Agirc-Arrco. L’explication et le détail de votre espace personnel permettent de vérifier votre taux et votre situation.

À l’aube de 2026, les discussions se poursuivent sur une éventuelle nouvelle revalorisation à l’automne 2026. Le scénario reste incertain et dépendra de l’inflation et des compromis trouvés entre les partenaires. Le plus probable reste une revalorisation au 1er novembre 2026, potentiellement comprise entre 0,2 % et 1,4 %, avec un possible rattrapage en cours d’année restant non imposé. Pour ceux qui veulent anticiper, il est utile de suivre les évolutions sur leur espace Agirc-Arrco et de consulter les simulateurs actualisés en ligne avant le prochain versement.

Pour les préoccupations pratiques, vous pouvez jeter un œil au simulateur Mon estimation retraite actualisé après la suspension de la réforme, afin de vérifier les effets potentiels sur votre situation particulière. Ensemble, ces outils et ces données permettent d’éclairer vos choix et de préparer votre départ à la retraite avec plus de sérénité.

Pour rester informé et suivre l’actualité sur les pensions du privé et les annonces des partenaires sociaux, n’hésitez pas à consulter des ressources en ligne et à comparer les scénarios grâce à des outils actualisés comme ceux accessibles ici: simulateur d’estimation retraite et données trimestrielles du marché de la retraite.

Pour mieux comprendre les enjeux et les options en 2026, lisez aussi les analyses et reportages sur les évolutions possibles, les impacts sur les droits à la retraite et les choix de financement. Vous pouvez aussi consulter les ressources dédiées à l’assurance chômage et à la réforme des retraites pour anticiper les prochaines étapes et prendre vos décisions en connaissance de cause.

En somme, Retraite Agirc-Arrco reste un volet clé du dossier « Départ à la retraite » et demande une attention particulière: le calendrier, les montants actualisés et les critères de revalorisation influent sur la sécurité financière des seniors et sur les décisions de départ. Restez informé, comparez les scénarios et préparez votre plan d’action en conséquence ; Retraite Agirc-Arrco et son calendrier restent centraux dans la planification de votre futur financier.

Pour suivre l’actualité et les évolutions, consultez régulièrement les ressources et les simulateurs dédiés et pensez à vérifier les informations liées à votre propre dossier via votre espace personnel Agirc-Arrco. Retraite Agirc-Arrco Calendrier Montants actualisés Critères de revalorisation Pension Réforme Cotisations Départ à la retraite.

