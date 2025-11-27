Retraite Carsat, Agirc-Arrco… Calendrier 2026 : Les dates de versement impactées à connaître

Le Calendrier 2026 des versements de Retraite concerne les bénéficiaires via Carsat, CNAV et Agirc-Arrco : comprendre quand seront versées les prestations et comment les éventuels décalages vont impacter votre budget mensuel. Oui, on peut s’y préparer sans stress, mais il faut connaître les règles et les petits ajustements qui font la différence chaque mois.

Régime Jour habituel Variation 2026 Points clés CNAV / Carsat (base) 9e du mois 10 versements sur le 9 ; deux mois avancés au 7 (mai et août) si le 9 tombe week-end ou jour férié, paiement le jour ouvré le plus proche Carsat Alsace-Moselle 1er jour ouvrable du mois déplacements possibles selon le calendrier public (parfois 2 janvier, 2 février, etc.) paiement ajusté au jour ouvré Agirc-Arrco (complémentaire) 1er jour du mois ou jour ouvré suivant aligné sur le même principe que Carsat Alsace-Moselle; parfois avance au 1er jour du mois impact sur la gestion globale de votre retraite et cotisations

Calendrier 2026 : quelles dates pour votre pension ?

Je vous propose d’examiner les tendances et les exceptions afin d’éviter les mauvaises surprises. Pour les bénéficiaires du régime de base, les versements restent majoritairement programmés le 9 du mois, mais deux mois verront un décalage vers le 7. Dans les faits, cela concerne surtout les mois de mai et d’août. Ensuite, les versements s’étalonnent sur l’ensemble de l’année sans rupture majeure. Cette régularité reste toutefois soumise aux règles générales d’ajustement si le 9 tombe un week-end ou un jour férié.

Pour les retraités affiliés à la Carsat Alsace-Moselle et à leur caisse régionale, le versement suit le premier jour ouvrable du mois, avec des décalages ponctuels selon le calendrier publié. Concrètement, certains mois voient des paiements le premier jour ouvrable disponible plutôt que le premier jour du mois. Cela peut sembler technique, mais cela simplifie la gestion des rentrées et des dépenses quotidiennes. Pour en savoir plus, consultez le calendrier officiel et les explications associées.

En pratique, tant pour la retraite de base que pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco, le principe fondamental est le même: verser soit le premier jour ouvrable, soit le jour fixe du mois, avec des ajustements lorsque le calendrier tombe sur un week-end ou un jour férié. Cela signifie que votre budget mensuel peut connaître de petites variations d’un mois à l’autre, sans pour autant remettre en cause le droit à la prestation mensuelle.

Pour vous repérer rapidement, voici quelques repères utiles :

En période d’incertitude budgétaire, penser à un petit matelas peut éviter d’être pris au dépourvu si une échéance tombe juste après un long week-end.

Pour vous aider à anticiper, voici deux ressources enrichissantes à consulter selon votre situation :

Focus sur les particularités par régime

En cas de doute, gardez à l’esprit ces distinctions simples :

CNAV / Carsat : le rythme est principalement le 9 du mois, avec des ajustements possibles lorsque le 9 tombe un week-end ou un jour férié.

: le rythme est principalement le 9 du mois, avec des ajustements possibles lorsque le 9 tombe un week-end ou un jour férié. Carsat Alsace-Moselle : le versement est généralement le premier jour ouvrable du mois, mais le calendrier local peut introduire des décalages précis.

: le versement est généralement le premier jour ouvrable du mois, mais le calendrier local peut introduire des décalages précis. Agirc-Arrco : la logique est proche de Carsat Alsace-Moselle : premier jour ouvrable ou jour ouvré suivant, selon le mois et les règles en vigueur.

Cette vidéo décrypte les mécanismes et donne des conseils pratiques pour mieux gérer vos paiements tout au long de l’année.

Comment lire le calendrier sans s’emmêler les pinceaux

Pour éviter les confusions, voici une méthode en 3 étapes :

Repérez le régime qui vous concerne (CNAV, Carsat, ou Agirc-Arrco) et vérifiez la ligne correspondante sur le calendrier. Notez les mois où un décalage est explicitement annoncé et prévoyez des prélèvements automatiques en conséquence. Ajoutez une marge de sécurité pour les dépenses imprévues et gardez un œil sur les mises à jour officielles.

Pour approfondir, certains articles vous donnent des analyses et des scénarios concrets : calendrier 2026 et dates de paiement Cnav et Agirc-Arrco, calculs de la pension Agirc-Arrco 2026, et investir pour préparer ses vieux jours.

En résumé, connaître le Calendrier 2026 vous aide à anticiper votre Retraite, à suivre les dates de Versement retraite Carsat et Agirc-Arrco, et à mieux gérer votre Budget de la retraite, jour après jour. Pour les échéances les plus précises et les cas particuliers, n’hésitez pas à consulter les ressources officielles et les guides dédiés qui décrivent les règles et les exceptions propres à chaque caisses. En clair, le Calendrier 2026 reste votre allié pour une gestion sereine de votre Retraite, avec des paiements prévisibles et des ajustements maîtrisés par Carsat et Agirc-Arrco.

